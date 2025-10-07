Je to už druhýkrát tento rok, čo Filip dostal ban na Instagrame.
Jovinečko, známy slovenský influencer, je už piaty deň bez Instagramu, na ktorom mal skoro pol milióna sledovateľov (konkrétne 469-tisíc). Pre Refresher prezradil, že sa mu to tento rok stalo už druhýkrát. Prvý ban však trval len dva dni.
„S*re ma to,“ priznal Filip pre Refresher. „Zisťujem, čo sa deje, komunikujem s Metou a dúfam, že sa to vyrieši už dnes,“ doplnil. Najprv však zavtipkoval o tom, že si zrušil Instagram aby mohol „žiť ako Azték a skúsiť alternatívny spôsob života.“
Na túto situáciu reagovala aj jeho priateľka Deny, keď na MMA galavečeri zo srandy označila svojho frajera za „zablokovaného Filipa“, čím prezradila, že tento ťah nebol z jeho strany zámerný.
Jovinečko, vlastným menom Filip Jovanovič, je známy svojou satirickou tvorbou a vtipnými skečmi, ktoré sa často dotýkajú aj kontroverznejších tém, podaných s humorom, čo však nemusí každému vyhovovať. Okrem sociálnych sietí sa venuje podnikaniu. Založil tepovaciu firmu, gastro prevádzku s palacinkami a vlastnú značku čokoládových tyčiniek či pracích prostriedkov. Minulý rok ho magazín Forbes zaradil do prestížneho rebríčka 30 pod 30.