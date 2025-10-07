Kristi Noem, ministerka vnútornej bezpečnosti USA, naznačila, že imigrační agenti z ICE budú prítomní na Super Bowle vo februári, kde má počas prestávky vystúpiť latinská superstar Bad Bunny.
V rozhovore s pravicovým moderátorom Bennym Johnsonom potvrdila, že ICE bude „všade“ a že na podujatie by mali chodiť len „zákona dbalí Američania, ktorí milujú svoju krajinu“.
Bad Bunny, ktorý pochádza z Portorika (územie USA), sa preslávil hitmi ako „MIA“ či „Me Porto Bonito“. Nedávno ukončil sériu koncertov v Portoriku, pričom odmietol vystupovať v USA pre obavy, že jeho fanúšikovia by mohli byť cieľom zásahov imigračnou jednotkou (ICE).
V USA je ICE skratka pre U.S. Immigration and Customs Enforcement (Imigračný a colný úrad USA), federálnu agentúru v rámci Ministerstva vnútornej bezpečnosti (Department of Homeland Security – DHS).
ICE je zodpovedná za vymáhanie imigračných a colných zákonov, predchádzanie trestným a teroristickým hrozbám a za zabezpečovanie verejnej bezpečnosti.
New York Times informuje, že kritika zo strany krajnej pravice nasledovala po oznámení jeho vystúpenia – vyčítali mu, že nespieva po anglicky a že je kritický voči Trumpovej imigračnej politike. Johnson ho označil za „obrovského Trump-hatera“. Noem na to reagovala slovami: „Sú hrozní. My vyhráme a Boh nás požehná.“
Bad Bunny reagoval počas otváracej časti Saturday Night Live: „Som šťastný. A myslím, že všetci sú šťastní. Dokonca aj Fox News,“ povedal s humorom, po čom nasledovala upravená montáž vyjadrení moderátorov Fox News, ktorí „tvrdili“, že Bad Bunny by mal byť prezidentom.
V španielčine dodal, že jeho vystúpenie bude nezmazateľným míľnikom: „Ak ste nerozumeli, čo som povedal, máte štyri mesiace na to, aby ste sa doučili.“
Zástupcovia Bad Bunnyho, NFL a Roc Nation sa k situácii zatiaľ nevyjadrili. „Mal som mnoho dôvodov, prečo som sa neukázal v USA, a ani jeden z nich nebol z nenávisti,“ povedal Bad Bunny. „V USA som už viackrát vystupoval a rád sa spájam s latino ľuďmi, ktorí tam žijú.“
Bad Bunny, ktorý podporil demokratickú kandidátku Kamalu Harrisovú v prezidentských voľbách 2024, vo svojom novom albume a svetovom turné propaguje portorickú kultúru, rôzne hudobné žánre a dáva hlas marginalizovaným ľuďom, čo nesedí s aktuálnou politickou atmosférou v USA.
Trumpova administratíva v posledných mesiacoch zintenzívnila zásahy proti nelegálnej migrácii aj voči občanom USA latino pôvodu. Poradca Noem, Corey Lewandowski, varoval: „Nájdeme vás, zadržíme a deportujeme. Ani Super Bowl nie je výnimka.“
Bad Bunny si v minulosti vystrelil z Donalda Trumpa
Portorický raper vydal prednedávnom videoklip k svojej skladbe „NUEVAYoL“ z jeho najnovšieho albumu. Vyšiel 4. júla – v Deň nezávislosti USA – a je v ňom počuť AI hlas, ktorý nápadne pripomína súčasného prezidenta Donalda Trumpa. Vo videu sa tento hlas ospravedlňuje za svoju imigračnú politiku.
„Urobil som chybu,“ hovorí. „Chcem sa ospravedlniť prisťahovalcom v Amerike. Teda – v Spojených štátoch. Viem, že Amerika je celý kontinent,“ zaznie vo videu hlasom pripomínajúcim Trumpa.