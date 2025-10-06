Kategórie
dnes 6. októbra 2025 o 17:22
Čas čítania 1:03
Zdenka Hvolková

HBO Max zvyšuje ceny. Zakazuje tiež zdieľanie účtov mimo domácnosti

HBO Max zvyšuje ceny. Zakazuje tiež zdieľanie účtov mimo domácnosti
Zdroj: HBO
HBO HBO MAX PROGRAM STREAMINGOVÝCH SLUŽIEB
Po tom, čo minulý týždeň zdražela služba Disney+, prichádza s nepríjemnou novinkou aj HBO Max.

Služba nielen zvyšuje ceny predplatného, ale zároveň zakazuje zdieľanie účtov mimo jednej domácnosti – podobne ako to pred časom urobil Netflix.

Od 6. novembra 2025 sa mení cenník pre všetkých používateľov:

- Balíček Standard (Full HD, 2 zariadenia) stúpne z 7,99 € na 9,99 € mesačne alebo z 79,90 € na 99,90 € ročne

- Balíček Premium (4K, 4 zariadenia, Dolby Atmos) pôjde z 9,99 € na 11,99 € mesačne alebo z 99,90 € na 119,90 € ročne

Zvýšené ceny už platia pre nových predplatiteľov, pre existujúcich sa začnú účtovať pri najbližšej fakturácii po uvedenom dátume. HBO o zmenách informuje používateľov prostredníctvom e-mailu a priamo v účte.
HBO Max
Zdroj: HBO Max

Koniec zdieľania mimo domácnosti

Najväčšou zmenou však nie je len cena, ale aj nové pravidlá používania. HBO Max po vzore Netflixu zavádza obmedzenie zdieľania účtu - používať ho bude možné len na zariadeniach v rámci jednej domácnosti.

V aktualizovaných podmienkach sa zároveň uvádza, že platforma si vyhradzuje právo kontrolovať dodržiavanie pravidla a v prípade jeho porušenia ti môže zablokovať alebo zrušiť účet.

Pre mnohých Slovákov tak ide o definitívny koniec zdieľania účtu s kamarátmi či rodinou z iného mesta, čo bolo doteraz bežnou praxou.

Prečo HBO Max zdražuje?

Podľa spoločnosti ide o reakciu na rastúce náklady od cien licencií a tvorbu pôvodného obsahu až po technologický rozvoj platformy. HBO Max tvrdí, že nové investície sú potrebné na „zachovanie kvality a používateľskej skúsenosti“.

Pripravovaný seriálový remake Harryho Pottera má byť jedným z dôvodov, prečo chce firma navýšiť rozpočet na originálnu produkciu.

Sledujeme všetky novinky o seriáli Harry Potter dopodrobna – ak nechceš, aby ti niečo uniklo, sleduj tému Harry Potter na našom webe.
Sledujeme všetky novinky o seriáli Harry Potter dopodrobna – ak nechceš, aby ti niečo uniklo, sleduj tému Harry Potter na našom webe. Zdroj: Instagram/@hbomax

Zmena predstavuje približne 25 % navýšenie oproti súčasnému stavu, čo mnohí predplatitelia pocítia v čase, keď rastú aj iné výdavky domácností.

HBO HBO MAX PROGRAM STREAMINGOVÝCH SLUŽIEB
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Náhľadový obrázok: HBO
