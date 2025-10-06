Po tom, čo minulý týždeň zdražela služba Disney+, prichádza s nepríjemnou novinkou aj HBO Max.
Služba nielen zvyšuje ceny predplatného, ale zároveň zakazuje zdieľanie účtov mimo jednej domácnosti – podobne ako to pred časom urobil Netflix.
- Balíček Standard (Full HD, 2 zariadenia) stúpne z 7,99 € na 9,99 € mesačne alebo z 79,90 € na 99,90 € ročne
- Balíček Premium (4K, 4 zariadenia, Dolby Atmos) pôjde z 9,99 € na 11,99 € mesačne alebo z 99,90 € na 119,90 € ročne
Zvýšené ceny už platia pre nových predplatiteľov, pre existujúcich sa začnú účtovať pri najbližšej fakturácii po uvedenom dátume. HBO o zmenách informuje používateľov prostredníctvom e-mailu a priamo v účte.
Koniec zdieľania mimo domácnosti
Najväčšou zmenou však nie je len cena, ale aj nové pravidlá používania. HBO Max po vzore Netflixu zavádza obmedzenie zdieľania účtu - používať ho bude možné len na zariadeniach v rámci jednej domácnosti.
V aktualizovaných podmienkach sa zároveň uvádza, že platforma si vyhradzuje právo kontrolovať dodržiavanie pravidla a v prípade jeho porušenia ti môže zablokovať alebo zrušiť účet.
Pre mnohých Slovákov tak ide o definitívny koniec zdieľania účtu s kamarátmi či rodinou z iného mesta, čo bolo doteraz bežnou praxou.
Prečo HBO Max zdražuje?
Podľa spoločnosti ide o reakciu na rastúce náklady od cien licencií a tvorbu pôvodného obsahu až po technologický rozvoj platformy. HBO Max tvrdí, že nové investície sú potrebné na „zachovanie kvality a používateľskej skúsenosti“.
Pripravovaný seriálový remake Harryho Pottera má byť jedným z dôvodov, prečo chce firma navýšiť rozpočet na originálnu produkciu.
Zmena predstavuje približne 25 % navýšenie oproti súčasnému stavu, čo mnohí predplatitelia pocítia v čase, keď rastú aj iné výdavky domácností.