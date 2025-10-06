Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 6. októbra 2025 o 16:31
Čas čítania 0:57
Zdenka Hvolková

Ľudia kritizujú Taylor Swift z používania AI na novom albume The Life of a Showgirl

Ľudia kritizujú Taylor Swift z používania AI na novom albume The Life of a Showgirl
Zdroj: Instagram/@Taylor Swift
HUDBA HUDBA HUDOBNÉ NOVINKY NAJNOVŠIE ALBUMY TAYLOR SWIFT UMELÁ INTELIGENCIA
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Popová ikona Taylor Swift čelí vlne kritiky po tom, čo fanúšikovia odhalili, že vizuály v jej prepracovanej promo kampani k novému albumu The Life of a Showgirl boli zrejme vytvorené pomocou umelej inteligencie.

Celá propagačná kampaň, nazvaná „Orange Doors Treasure Hunt“, odštartovala minulý týždeň a okamžite sa stala globálnou senzáciou. Po celom svete sa objavili výrazné oranžové dvere s QR kódmi, ktoré fanúšikom po naskenovaní zobrazovali krátke videá a hádanky. Ich úlohou bolo navštíviť všetkých dvanásť miest a poskladať tajný odkaz, ktorý mal odhaliť skryté posolstvo albumu.

Lenže nadšenie rýchlo vystriedalo sklamanie. Pozorní fanúšikovia si všimli, že videá majú typické znaky AI generovania. Malo ísť o zvláštne pohyby, nerealistické svetlo či nepresné detaily. Na sociálnych sieťach sa okamžite rozprúdila diskusia o tom, či je vhodné, aby práve Taylor Swift, umelkyňa, ktorá roky bojuje za autenticitu, vlastníctvo svojej hudby a umeleckú integritu, siahala po umelej inteligencii.

Odporúčané
Taylor Swift novým albumom prepisuje históriu. Prekonala všetkých okrem jednej hviezdy Taylor Swift novým albumom prepisuje históriu. Prekonala všetkých okrem jednej hviezdy 6. októbra 2025 o 9:15

„Ako môže niekto, kto sa tak otvorene stavia za tvorcov, používať AI namiesto skutočných umelcov?“ pýta sa jeden z komentárov na platforme X. Ďalší fanúšikovia zase tvrdia, že kampaň pôsobí „chladne a neosobne“, čo je v priamom kontraste s emotívnym štýlom, ktorý Swift preslávila počas najčastejšie ospevovanej éry Folklore a Evermore.

Napriek negatívnym reakciám sa zdá, že Swiftin marketingový ťah splnil svoj účel. The Life of a Showgirl totiž debutoval ako najstreamovanejší album roka 2025 s viac ako 250 miliónmi prehratí počas prvého dňa.

taylor swift
Zdroj: instagram / @taylorswift
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Taylor Swift s novým albumom, hity od PTK a Fred Again.., aj Doja Cat ako nevesta na úteku REFRESHNI SI PLAYLIST: Taylor Swift s novým albumom, hity od PTK a Fred Again.., aj Doja Cat ako nevesta na úteku 3. októbra 2025 o 11:00

Hoci speváčka na kontroverziu nereagovala, diskusia o hraniciach medzi technológiou a umením, ktorú jej kampaň otvorila, sa stala jednou z najdiskutovanejších tém popkultúry tejto jesene.

Anketa:
Myslíš, že si speváčka pomohla umelou inteligenciou?
Áno
Nie
Áno
25 %
Nie
75 %
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor) Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor) 4. októbra 2025 o 8:30
Odporúčané
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila. Takto vyzerala YSS Movement x UK9 pop-up party Košická Tabačka po maratóne mieru ožila. Takto vyzerala YSS Movement x UK9 pop-up party 6. októbra 2025 o 14:59
Odporúčané
Desivý český horor „Uzol zla“ dorazil do kín. Diváci chvália napätie aj slovanskú mytológiu Desivý český horor „Uzol zla“ dorazil do kín. Diváci chvália napätie aj slovanskú mytológiu 6. októbra 2025 o 14:11
S predplatným si užívaš viac obsahu a menej reklám
S Refresher+ získaš prístup k obsahu bez zbytočných reklám.
Členstvo ti súčasne sprístupní exkluzívne články a videá, ktoré sú dostupné len pre našich predplatiteľov.
Chcem byť súčasťou klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
HUDBA HUDOBNÉ NOVINKY NAJNOVŠIE ALBUMY TAYLOR SWIFT UMELÁ INTELIGENCIA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Instagram/@Taylor Swift
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Pali vyhral šou Pečie celé Slovensko: Najťažšia bola príprava pred natáčaním, jeden diel vznikal aj 2 dni (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Pali vyhral šou Pečie celé Slovensko: Najťažšia bola príprava pred natáčaním, jeden diel vznikal aj 2 dni (Rozhovor)
včera o 17:00
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
1. 10. 2025 9:00
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
29. 9. 2025 13:00
Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor)
Sponzorovaný obsah
Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor)
30. 9. 2025 20:00
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
včera o 09:30
Slovenky Luja a Carmen čakajú bábätko: Na Slovensko sa teraz vrátiť nechceme
refresher+
Odporúčané
Slovenky Luja a Carmen čakajú bábätko: Na Slovensko sa teraz vrátiť nechceme
pred 3 hodinami
Storky
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila vďaka YSS Movement x UK9 pop-up party
Karlos Vémola sa objaví vo filme Bojovník po boku Milana Ondríka
Taylor Swift prepisuje históriu predajov. Prekonala všetkých okrem jednej hviezd...
Refresher bol na medzinárodnom maratóne v Košiciach. Dnes padol nový rekord
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl“
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár vo Švajč...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Lifestyle news
HBO Max zvyšuje ceny. Zakazuje tiež zdieľanie účtov mimo domácnosti pred 32 minútami
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Tieto jesenné kúsky dodajú štýl tvojmu miláčikovi pred 33 minútami
Ľudia kritizujú Taylor Swift z používania AI na novom albume The Life of a Showgirl pred hodinou
Spider-Man a Iron Man opäť spolu. Tom Holland a Robert Downey Jr. chystajú spoločný projekt pred 2 hodinami
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila. Takto vyzerala YSS Movement x UK9 pop-up party pred 2 hodinami
Desivý český horor „Uzol zla“ dorazil do kín. Diváci chvália napätie aj slovanskú mytológiu pred 3 hodinami
Francúzsky influencer prekročil hranice humoru. Kvôli nebezpečnému pranku ide do väzenia dnes o 12:28
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia dnes o 10:53
Spravodajstvo
Česko Česká republika Polícia SR Zoom in: Back2reality
Viac
Slovenský aktivista, ktorého zadržal Izrael, sa vracia domov. Chcel doručiť humanitárnu pomoc do Pásma Gazy
pred 21 minútami
Polícia zverejnila desivé zábery: Vodič na D2 v plnej rýchlosti preletel cez zvodidlá a zahynul
pred hodinou
VIDEO: Drogový díler z Bratislavy skončil vo väzbe. Polícia mu zaistila kokaín aj marihuanu
pred hodinou

Viac z Hudba

Všetko
Taylor Swift novým albumom prepisuje históriu. Prekonala všetkých okrem jednej hviezdy
Taylor Swift novým albumom prepisuje históriu. Prekonala všetkých okrem jednej hviezdy
dnes o 09:15
VIDEO: Fanúšikovia Taylor Swift zaplnili Aupark. Takto si užili jej nový album „The Life of a Showgirl“
VIDEO: Fanúšikovia Taylor Swift zaplnili Aupark. Takto si užili jej nový album „The Life of a Showgirl“
včera o 16:53
Muž opäť obvinil Nirvanu z detskej pornografie. Tvrdí, že utrpel osobnú ujmu z coveru albumu
Muž opäť obvinil Nirvanu z detskej pornografie. Tvrdí, že utrpel osobnú ujmu z coveru albumu
pred 4 dňami
B-Complex vykradli: Známa slovenská DJ-ka prišla o väčšinu svojho vybavenia
B-Complex vykradli: Známa slovenská DJ-ka prišla o väčšinu svojho vybavenia
pred 3 dňami
Taylor Swift vydala nový album „The Life of a Showgirl“: Nadviazala na Georga Michaela a pridala sa aj Sabrina Carpenter
Taylor Swift vydala nový album „The Life of a Showgirl“: Nadviazala na Georga Michaela a pridala sa aj Sabrina Carpenter
pred 3 dňami
REFRESHNI SI PLAYLIST: Taylor Swift s novým albumom, hity od PTK a Fred Again.., aj Doja Cat ako nevesta na úteku
REFRESHNI SI PLAYLIST: Taylor Swift s novým albumom, hity od PTK a Fred Again.., aj Doja Cat ako nevesta na úteku
pred 3 dňami
Viac z Šport Všetko
Desivé vykĺbenie ruky na turnaji Oktagonu. Bojovník utrpel hrozivé zranenie, poznáme finalistov v boji o milióny korún
Zahraničie
včera o 15:21
Desivé vykĺbenie ruky na turnaji Oktagonu. Bojovník utrpel hrozivé zranenie, poznáme finalistov v boji o milióny korún
včera o 15:21
FOTO: Oktagon láka na najlepšiu kartu v histórii Bratislavy. Boje o milióny pokračujú
pred 3 dňami
VIDEO: Monika Chochlíková si vystrelila z Bianky Rumanovej. Na vážení pred zápasom napodobnila jej vyzliekanie
pred 2 dňami
Viac z Politika Všetko
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
17. 9. 2025 11:14
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Jovinečko vraj dostal ponuku podporiť Pellegriniho v prezidentských voľbách. Za storku mal dostať až 30-tisíc eur
2. 5. 2025 18:46
Viac z História Všetko
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
1. 10. 2025 9:00
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav
25. 8. 2025 9:24

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Tieto jesenné kúsky dodajú štýl tvojmu miláčikovi
Móda
pred 32 minútami
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Tieto jesenné kúsky dodajú štýl tvojmu miláčikovi
pred 32 minútami
Kolekcia obsahuje vetrovky, vesty a športové oblečenie.
5 destinácií, ktoré na jeseň vyzerajú ako z iného sveta. Tieto miesta by mali byť na tvojom bucket liste
V spolupráci
5 destinácií, ktoré na jeseň vyzerajú ako z iného sveta. Tieto miesta by mali byť na tvojom bucket liste
pred hodinou
Plánuješ halloweenskú párty doma? Tieto tipy ti zaručia nezabudnuteľný strašidelný večer
PR správa
Plánuješ halloweenskú párty doma? Tieto tipy ti zaručia nezabudnuteľný strašidelný večer
pred 2 hodinami
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila. Takto vyzerala YSS Movement x UK9 pop-up party
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila. Takto vyzerala YSS Movement x UK9 pop-up party
pred 2 hodinami
Budúcnosť pracovného trhu: Ktoré IT profesie budú najžiadanejšie o 5 rokov?
PR správa
Budúcnosť pracovného trhu: Ktoré IT profesie budú najžiadanejšie o 5 rokov?
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
pred 2 dňami
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
dnes o 10:53
Slovenský film Otec triumfoval v Zürichu: Dráma Terezy Nvotovej získala cenu Zlaté oko za najlepší film
Slovenský film Otec triumfoval v Zürichu: Dráma Terezy Nvotovej získala cenu Zlaté oko za najlepší film
včera o 09:16
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
včera o 09:30
Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor)
Sponzorovaný obsah
Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor)
30. 9. 2025 20:00
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
pred 2 dňami
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
30. 9. 2025 17:03
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
refresher+
Odporúčané
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
pred 3 dňami
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
refresher+
Odporúčané
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
30. 9. 2025 17:00
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
pred 2 dňami
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Domov
Zdieľať
Diskusia