Popová ikona Taylor Swift čelí vlne kritiky po tom, čo fanúšikovia odhalili, že vizuály v jej prepracovanej promo kampani k novému albumu The Life of a Showgirl boli zrejme vytvorené pomocou umelej inteligencie.
Celá propagačná kampaň, nazvaná „Orange Doors Treasure Hunt“, odštartovala minulý týždeň a okamžite sa stala globálnou senzáciou. Po celom svete sa objavili výrazné oranžové dvere s QR kódmi, ktoré fanúšikom po naskenovaní zobrazovali krátke videá a hádanky. Ich úlohou bolo navštíviť všetkých dvanásť miest a poskladať tajný odkaz, ktorý mal odhaliť skryté posolstvo albumu.
Lenže nadšenie rýchlo vystriedalo sklamanie. Pozorní fanúšikovia si všimli, že videá majú typické znaky AI generovania. Malo ísť o zvláštne pohyby, nerealistické svetlo či nepresné detaily. Na sociálnych sieťach sa okamžite rozprúdila diskusia o tom, či je vhodné, aby práve Taylor Swift, umelkyňa, ktorá roky bojuje za autenticitu, vlastníctvo svojej hudby a umeleckú integritu, siahala po umelej inteligencii.
🚨| MILAN'S VIDEO HAS BEEN FOUND! RISOTTO! ❤️🔥 pic.twitter.com/ufg34PFFKD— The Eras Tour (@tswifterastour) October 4, 2025
„Ako môže niekto, kto sa tak otvorene stavia za tvorcov, používať AI namiesto skutočných umelcov?“ pýta sa jeden z komentárov na platforme X. Ďalší fanúšikovia zase tvrdia, že kampaň pôsobí „chladne a neosobne“, čo je v priamom kontraste s emotívnym štýlom, ktorý Swift preslávila počas najčastejšie ospevovanej éry Folklore a Evermore.
Napriek negatívnym reakciám sa zdá, že Swiftin marketingový ťah splnil svoj účel. The Life of a Showgirl totiž debutoval ako najstreamovanejší album roka 2025 s viac ako 250 miliónmi prehratí počas prvého dňa.
Hoci speváčka na kontroverziu nereagovala, diskusia o hraniciach medzi technológiou a umením, ktorú jej kampaň otvorila, sa stala jednou z najdiskutovanejších tém popkultúry tejto jesene.