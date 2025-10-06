Kategórie
dnes 6. októbra 2025 o 14:11
Čas čítania 0:39
Hana Divišová

Desivý český horor „Uzol zla" dorazil do kín. Diváci chvália napätie aj slovanskú mytológiu

Desivý český horor „Uzol zla“ dorazil do kín. Diváci chvália napätie aj slovanskú mytológiu
Zdroj: Fénix Film
FILMY A SERIÁLY ČESKO HOROR
Príbeh sleduje dvojicu, ktorá sa počas výletu do temného Slavkovského lesa ocitne tvárou v tvár nevysvetliteľným javom.

Pred pár dňami dorazil do slovenských kín film Uzol zla – český horor, ktorý rozpráva príbeh Veroniky a Mirka. Tí sa snažia oživiť svoj vzťah výletom do Slavkovského lesa, miesta plného legiend a nevysvetliteľných udalostí.

Veronika, milovníčka hororov, sa s partnerom vydáva na zájazd po stopách tajomných vrážd. Posádku autobusu dopĺňa vedúci Alex, Ľudmila, extrovertný influencer Honza a zvláštny manželský pár Dany a Davida.

S každou zastávkou sa však správanie účastníkov mení. Postupne v nich rastie agresia a hnev. Veronika začína tušiť, že za tým stojí niečo viac než len obyčajný výlet. Vo filme sa predstavia známe mená ako Petr Uhlík, Ivan Lupták a Sabina Rojková.

Mysteriózny horor má aktuálne na ČSFD hodnotenie 60 % a reakcie divákov sú väčšinou pozitívne. Mnohí oceňujú atmosféru, napínavý dej a fakt, že film čerpá zo slovanskej mytológie namiesto typických amerických hororových klišé.

Recenzie a diskusie však tiež ukazujú, že film má aj svoje slabé stránky, medzi ktoré diváci najčastejšie zaraďujú slabší scenár, nevyužitý potenciál a celkom predvídateľný záver.

Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
