Príbeh sleduje dvojicu, ktorá sa počas výletu do temného Slavkovského lesa ocitne tvárou v tvár nevysvetliteľným javom.
Pred pár dňami dorazil do slovenských kín film Uzol zla – český horor, ktorý rozpráva príbeh Veroniky a Mirka. Tí sa snažia oživiť svoj vzťah výletom do Slavkovského lesa, miesta plného legiend a nevysvetliteľných udalostí.
Veronika, milovníčka hororov, sa s partnerom vydáva na zájazd po stopách tajomných vrážd. Posádku autobusu dopĺňa vedúci Alex, Ľudmila, extrovertný influencer Honza a zvláštny manželský pár Dany a Davida.
S každou zastávkou sa však správanie účastníkov mení. Postupne v nich rastie agresia a hnev. Veronika začína tušiť, že za tým stojí niečo viac než len obyčajný výlet. Vo filme sa predstavia známe mená ako Petr Uhlík, Ivan Lupták a Sabina Rojková.
Mysteriózny horor má aktuálne na ČSFD hodnotenie 60 % a reakcie divákov sú väčšinou pozitívne. Mnohí oceňujú atmosféru, napínavý dej a fakt, že film čerpá zo slovanskej mytológie namiesto typických amerických hororových klišé.
Recenzie a diskusie však tiež ukazujú, že film má aj svoje slabé stránky, medzi ktoré diváci najčastejšie zaraďujú slabší scenár, nevyužitý potenciál a celkom predvídateľný záver.