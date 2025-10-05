Lucie priznáva, že pracuje v prostredí, kde sa ľahko nechá vtiahnuť do neustáleho porovnávania s ostatnými. Muži v strip klube nie sú takí odvážni, ako vo filme a často sa im prvá musí prihovoriť práve ona.
- V čom je táto práca psychicky najnáročná?
- Čo na jej prácu hovoria rodičia?
- Ako sa zmenil jej pohľad na mužov či celkovo na vzťahy.
- Koľko si Lucie najviac zarobila za jeden večer?
- Chce sa striptízu venovať dlhodobo, alebo má iné plány?
- Ako vyzerá konkurencia medzi dievčatami v klube?
