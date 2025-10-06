Na uliciach Paríža predstieral, že neznámym ľuďom pichá injekcie s neznámou látkou, čo vyvolalo paniku aj rozhorčenie verejnosti.
Dlhodobo sa diskutuje o tom, kde je hranica medzi žartom a nezodpovednosťou. Francúzsky influencer Amine Mojito svojím posledným prankom túto hranicu jednoznačne prekročil – minimálne podľa francúzskeho práva. Vďaka videu, v ktorom predstieral, že náhodným ľuďom vpichuje injekcie, si vyslúžil niekoľkomesačný pobyt vo väzení.
Video, ktoré influencer natočil na uliciach Paríža, ukazuje Mojita v zahalenom oblečení, ako sa nenápadne približuje k neznámym ľuďom a pichá im falošnú striekačku s neznámou látkou. Obeťami jeho „žartu“ boli nič netušiaci okoloidúci, ktorí sa pochopiteľne vystrašili, keď cítili vpich a videli injekciu.
French TikTok influencer Amine Mojito sentenced to 6 months in prison for syringe “prank” videos near Eiffel Tower. pic.twitter.com/HbtCNYyjxv— NuLedgerMedia (@ledgermedi17623) October 6, 2025
Ako informuje The Economic Times, za tento čin bol Amine Mojito odsúdený trestným súdom na 12 mesiacov väzenia, z ktorých šesť musí stráviť za mrežami. Okrem toho mu bola udelená pokuta vo výške 1 500 eur a trojročný zákaz držania či nosenia zbrane.
Na súde Mojito uviedol, že svoje konanie úprimne ľutuje a že videá natáčal len kvôli popularite. Sudca však pripomenul, že jeho činy mohli vyvolať paniku a psychickú ujmu u ľudí, ktorí si mysleli, že boli skutočne napadnutí.