Film láka na zákulisné momenty, luxus aj osobný nadhľad a sľubuje „svedectvo dejín v priamom prenose“.
Melania Trump sa dostáva do centra pozornosti v novom dokumente Melania, ktorý mapuje 20 dní pred inauguráciou Donalda Trumpa v roku 2025, píše Variety. Prvý trailer naznačuje, že nepôjde len o politický portrét, ale aj o osobnú výpoveď ženy, ktorá sa po rokoch vracia na výslnie verejného života sebavedomejšia a s jemným zmyslom pre humor.
Upútavku otvára telefonát medzi manželmi, v ktorom Melania kráča zlatou pracovňou v pozadí a gratuluje svojmu manželovi k víťazstvu v amerických prezidentských voľbách. Keď sa jej Donald Trump pýta, či celý priebeh sledovala, odpovedá s chladným pokojom, že si to pozrie „v správach“.
Dokument od Amazon MGM Studios režíroval Brett Ratner. Po premiére v kinách 30. januára 2026 zamieri aj na Prime Video.
Podľa oficiálneho popisu ponúkne bezprecedentný prístup k Melanii Trump od plánovania inaugurácie, cez presuny medzi New Yorkom, Mar-a-Lagom a Washingtonom, až po súkromné rozhovory a kľúčové stretnutia v období politickej zmeny.
Snímka sľubuje intímnejší pohľad na jej rodinný život a návrat do role, ktorú už raz poznala. Súčasťou projektu bude aj trojdielna miniséria, ktorá ešte viac prehĺbi portrét jednej z najsledovanejších prvých dám moderných dejín.