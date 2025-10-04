Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 4. októbra 2025 o 17:00
Čas čítania 9:00
Radoslava Juračková

Nicolas Gašpar z Love Islandu: Lenku som v Hideaway neobťažoval. Ostatní súťažiaci mali reči, ktoré boli nepríjemné aj mne

Nicolas Gašpar z Love Islandu: Lenku som v Hideaway neobťažoval. Ostatní súťažiaci mali reči, ktoré boli nepríjemné aj mne
Zdroj: Instagram/ @gaspi.96
OSOBNOSTI LOVE ISLAND REALITY ŠOU TELEVÍZIA MARKÍZA
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Ako hodnotí svoju účasť na vile a ako to momentálne vyzerá medzi ním a Lenkou? Nicolas porozprával o Love Islande aj o osobnom živote krátko po návrate z vily.

Nicolas Gašpar je hokejista z Banskej Bystrice, ktorý sa rozhodol nájsť životnú lásku v zoznamovacej šou Love Island. Hneď ako prišiel do vily, upútal pozornosť takmer všetkých dievčat. Zaujal ich svojou charizmou a humorom. Zo začiatku tvoril pár s 19-ročnou Sárou, no potom ho zaujala Češka Lenka, s ktorou zo šou napokon aj odišiel. 

Ich vzťah sa paradoxne naštrbil v Hideaway a ostatní účastníci ich označili za jeden z párov, ktorému to najviac vo vile škrípe. Hoci dovtedy patrili k najstabilnejším párom, tento „titul“ ich stál miesto na vile.

Odporúčané
Sára Ružičková z Love Islandu: Nicolasovi by som šancu už nedala, nemyslím si, že to myslí s Lenkou úprimne Sára Ružičková z Love Islandu: Nicolasovi by som šancu už nedala, nemyslím si, že to myslí s Lenkou úprimne 25. septembra 2025 o 15:00

Niektorí diváci sa domnievali, že Nicolas v Hideaway na Lenku tlačil, a preto prišli na druhý deň na vilu so zlou náladou. Mladý hokejista však tieto tvrdenia vyvracia a hovorí, že na Lenku nemohol tlačiť ani keby chcel. „Videl som niektoré nepekné komentáre, že som na ňu bol hnusný, úchylný a podobne. Môžem povedať, že Hideaway je tak zabezpečená, že keby sa tam diali takéto veci, produkcia by okamžite zasiahla. Nič také, že by som ju obťažoval proti jej vôli, sa nemohlo stať,“ objasňuje, čo sa medzi nimi stalo.

Nicolas a Lenka odišli z vily spoločne po hlasovaní ostatných srdiečok.
Nicolas a Lenka odišli z vily spoločne po hlasovaní ostatných srdiečok. Zdroj: TV Markíza/ Love Island

Ako hovorí usmievavý Bystričan, svoju účasť v Love Island si veľmi užil a keby bola možnosť, určite by sa vrátil. „V momente by som bol zbalený a išiel by som. Bol to krásny zážitok, mám na to krásne spomienky, takže určite áno,“ hovorí.

V rozhovore pre Refresher prezradil, že vzťahu s Lenkou dali šancu aj po vile, hoc ich delí diaľka. „Áno, sme spolu. Víkendy máme obidvaja voľné, takže tie chceme tráviť spolu. Bude to náročné, keďže je to nejakých 700 kilometrov - šesť hodín cesty autom alebo sedem vlakom. Uvidíme, ako sa to celé vyvinie,“ opisuje ako sa plánujú stretávať.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako to majú dnes medzi sebou s Lenkou a či si všetko vysvetlili.
  • Ako spomína Nicolas na Hideaway a kde nastal medzi nimi problém.
  • Či ľutuje svoj vysoký bodycount.
  • Či je po šou v kontakte so Sárou.
  • V ktorej organizácii by si chcel vyskúšať MMA zápas.

Ako sa máš po návrate z vily? Už si si stihol utriediť myšlienky?

Mám sa dobre, aj keď prežívam trošku chaotické obdobie. Mám posunutý celý režim,  ťažšie  sa mi spáva. Od ľudí však dostávam strašne veľa správ a to si veľmi užívam. 

Odporúčané
Kristián Macháček zo Sľubu: Nechcem, aby si ma ľudia zafixovali len ako Roba, láka ma štúdium herectva v zahraničí (Rozhovor) Kristián Macháček zo Sľubu: Nechcem, aby si ma ľudia zafixovali len ako Roba, láka ma štúdium herectva v zahraničí (Rozhovor) 30. augusta 2025 o 17:00

Zmenil sa ti po Love Islande život?Áno, vnímam, že je to iné. Keď niekam idem, ľudia sa so mnou fotia alebo sa na mňa pozerajú a hovoria „to je ten, čo bol v telke“. Je to príjemné a mega si to užívam.

Keď sa obzrieš späť na svoje pôsobenie vo vile, je niečo, čo by si zmenil?

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ako to majú dnes medzi sebou s Lenkou a či si všetko vysvetlili.
  • Ako spomína Nicolas na Hideaway a kde nastal medzi nimi problém.
  • Či ľutuje svoj vysoký bodycount.
  • Či je po šou v kontakte so Sárou.
  • V ktorej organizácii by si chcel vyskúšať MMA zápas.
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 190656 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: 2 kopčeky zmrzliny od Koun ZDARMA , Lístok ZDARMA na linke Bratislava – Viedeň/Schwechat alebo 15 % zľava na nákup výživových doplnkov VOXBERG
Zobraziť všetky (11)
Súvisiace témy
LOVE ISLAND REALITY ŠOU TELEVÍZIA MARKÍZA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Radoslava Juračková
Radoslava Juračková
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Instagram/ @gaspi.96, Love Island
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
29. 9. 2025 13:00
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
dnes o 08:30
V bratislavských 500 bytoch sa stretávala drogová komunita. Zisťovala som, ako to tam vyzerá dnes (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
V bratislavských 500 bytoch sa stretávala drogová komunita. Zisťovala som, ako to tam vyzerá dnes (Reportáž)
včera o 17:00
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
refresher+
Odporúčané
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
včera o 08:30
Takéto zakončenie sme nečakali. Prečo Matúš uvažoval o tom, že nechce pokračovať ďalej? (MENUČKO)
Sponzorovaný obsah
Takéto zakončenie sme nečakali. Prečo Matúš uvažoval o tom, že nechce pokračovať ďalej? (MENUČKO)
29. 9. 2025 12:00
Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor)
Sponzorovaný obsah
Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor)
pred 4 dňami
Storky
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl“
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár vo Švajč...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku je späť. MBFL! odštartuje na Nivách
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
V spolupráci
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Lifestyle news
VIDEO: Monika Chochlíková si vystrelila z Bianky Rumanovej. Na vážení pred zápasom napodobnila jej vyzliekanie dnes o 13:55
Raper Diddy ide na 4 roky do väzenia. Súd potvrdil závažné dôkazy o sexuálnom násilí dnes o 07:51
Na Netflixe sa objavil mrazivý príbeh o sériovom vrahovi. Kto bol Ed Gein, ktorý sťahoval ľudí z kože? včera o 19:12
Túto aktivitu rob pravidelne a môžeš sa vyhnúť demencii. Nová štúdia odhalila, ako sa chrániť pred ochoreniami mozgu včera o 18:36
B-Complex vykradli: Známa slovenská DJ-ka prišla o väčšinu svojho vybavenia včera o 17:51
Shein spúšťa kamenné predajne. Fast fashion reťazec otvorí svoju prvú prevádzku vo Francúzsku včera o 17:08
FOTO: Oktagon láka na najlepšiu kartu v histórii Bratislavy. Boje o milióny pokračujú včera o 16:17
Madonna sa vraj stretla so svojou zosnulou matkou počas umelého spánku. Tvrdí, že ju motivovala k zmene života včera o 15:24
Hlavné mesto Francúzska ožilo módou. Toto je prehľad celebrít, ktoré nemohli chýbať na Paris Fashion Week 2025 včera o 14:11
Nová reality šou Behind the Fame štartuje fiaskom. Úvodná epizóda má za sebou mimoriadne slabú sledovanosť včera o 13:25
Spravodajstvo
Česko Správy počasie Polícia SR drony
Viac
V Európe sa šíri smrteľný vírus, ktorý prenášajú zvieratá. V Nemecku zomreli traja ľudia
pred 15 minútami
Komunisti sa v Česku nedostali do parlamentu. Odkázali však, že nekončia
pred 47 minútami
Tatry čaká výrazná snehová nádielka. Do pondelka môže pribudnúť až štvrť metra snehu
pred 57 minútami

Viac z Osobnosti

Všetko
Raper Diddy ide na 4 roky do väzenia. Súd potvrdil závažné dôkazy o sexuálnom násilí
Zahraničné
dnes o 07:51
Raper Diddy ide na 4 roky do väzenia. Súd potvrdil závažné dôkazy o sexuálnom násilí
dnes o 07:51
Madonna sa vraj stretla so svojou zosnulou matkou počas umelého spánku. Tvrdí, že ju motivovala k zmene života
Madonna sa vraj stretla so svojou zosnulou matkou počas umelého spánku. Tvrdí, že ju motivovala k zmene života
včera o 15:24
Elon Musk sa stal prvým polovičným bilionárom. Na konte má už dvanásť núl
Elon Musk sa stal prvým polovičným bilionárom. Na konte má už dvanásť núl
pred 2 dňami
Hlavné mesto Francúzska ožilo módou. Toto je prehľad celebrít, ktoré nemohli chýbať na Paris Fashion Week 2025
Hlavné mesto Francúzska ožilo módou. Toto je prehľad celebrít, ktoré nemohli chýbať na Paris Fashion Week 2025
včera o 14:11
Nová reality šou Behind the Fame štartuje fiaskom. Úvodná epizóda má za sebou mimoriadne slabú sledovanosť
Nová reality šou Behind the Fame štartuje fiaskom. Úvodná epizóda má za sebou mimoriadne slabú sledovanosť
včera o 13:25
Vo veku 91 rokov zomrela renomovaná biologička Jane Goodall. Svoj život zasvätila ochrane divých zvierat
Vo veku 91 rokov zomrela renomovaná biologička Jane Goodall. Svoj život zasvätila ochrane divých zvierat
pred 3 dňami
Viac z História Všetko
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
pred 3 dňami
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
pred 3 dňami
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Posledná popravená žena v Československu: Olga Hepnarová sa chcela pomstiť spoločnosti. Nákladiakom vrazila do davu ľudí
1. 1. 2025 9:30
Viac z Kultúra Všetko
Rekonštrukcia viacgeneračného domu v Prahe, ktorá ti vyrazí dych. Obrovský dom spája pôvodné kvality s modernými prvkami
Architektúra
27. 9. 2025 11:00
V spolupráci
Rekonštrukcia viacgeneračného domu v Prahe, ktorá ti vyrazí dych. Obrovský dom spája pôvodné kvality s modernými prvkami
27. 9. 2025 11:00
Mária pripravuje luxusný event v Dubaji: Dare Rolins vybavila apartmán kde stojí noc 62-tisíc
28. 9. 2025 17:00
CE ZA AR 2025: Hlasuj za favorita jedinečnej slovenskej architektúry. Nominované sú tieto diela
pred 3 dňami
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Na Netflixe sa objavil mrazivý príbeh o sériovom vrahovi. Kto bol Ed Gein, ktorý sťahoval ľudí z kože?
Na Netflixe sa objavil mrazivý príbeh o sériovom vrahovi. Kto bol Ed Gein, ktorý sťahoval ľudí z kože?
včera o 19:12
Lásku sa pokúsia nájsť nahí: Česká verzia Naked Attraction prichádza na obrazovky
pred 2 dňami
Dej Peaky Blinders sa prehĺbi vďaka dvom novým sériám. Ďalšia generácia Shelbyovcov vstupuje do hry
pred 2 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Nicolas Gašpar z Love Islandu: Lenku som v Hideaway neobťažoval. Ostatní súťažiaci mali reči, ktoré boli nepríjemné aj mne
Osobnosti
pred hodinou
refresher+
Odporúčané
Nicolas Gašpar z Love Islandu: Lenku som v Hideaway neobťažoval. Ostatní súťažiaci mali reči, ktoré boli nepríjemné aj mne
pred hodinou
Ako hodnotí svoju účasť na vile a ako to momentálne vyzerá medzi ním a Lenkou? Nicolas porozprával o Love Islande aj o osobnom živote krátko po návrate z vily.
Prelomová technológia, ktorá mení domácu epiláciu. IPL epilátor Braun Skin i-expert všetko nastaví za teba
PR správa
Prelomová technológia, ktorá mení domácu epiláciu. IPL epilátor Braun Skin i-expert všetko nastaví za teba
dnes o 13:00
Outfit check z Mercedes-Benz Fashion Live! Večer ovládli temné farby, vrstvenie a luxusné doplnky
Odporúčané
Outfit check z Mercedes-Benz Fashion Live! Večer ovládli temné farby, vrstvenie a luxusné doplnky
dnes o 12:00
FOTO: Dom v Krkonošiach je ako vystrihnutý z Nového Zélandu. Kombinácia dreva a útulného dizajnu ťa nadchne
V spolupráci
FOTO: Dom v Krkonošiach je ako vystrihnutý z Nového Zélandu. Kombinácia dreva a útulného dizajnu ťa nadchne
dnes o 11:00
Navštívili sme top 5 reštaurácií v Modre. Tipy od ľudí preverili naše chuťové poháriky
refresher+
Navštívili sme top 5 reštaurácií v Modre. Tipy od ľudí preverili naše chuťové poháriky
dnes o 10:01
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
dnes o 08:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
pred 2 dňami
Na Netflixe sa objavil mrazivý príbeh o sériovom vrahovi. Kto bol Ed Gein, ktorý sťahoval ľudí z kože?
Na Netflixe sa objavil mrazivý príbeh o sériovom vrahovi. Kto bol Ed Gein, ktorý sťahoval ľudí z kože?
včera o 19:12
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
refresher+
Odporúčané
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
včera o 08:30
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
refresher+
Odporúčané
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
30. 9. 2025 17:00
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
pred 2 dňami
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
30. 9. 2025 17:03
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
dnes o 08:30
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
29. 9. 2025 15:38
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
pred 2 dňami
Domov
Zdieľať
Diskusia