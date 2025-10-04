Ako hodnotí svoju účasť na vile a ako to momentálne vyzerá medzi ním a Lenkou? Nicolas porozprával o Love Islande aj o osobnom živote krátko po návrate z vily.
Nicolas Gašpar je hokejista z Banskej Bystrice, ktorý sa rozhodol nájsť životnú lásku v zoznamovacej šou Love Island. Hneď ako prišiel do vily, upútal pozornosť takmer všetkých dievčat. Zaujal ich svojou charizmou a humorom. Zo začiatku tvoril pár s 19-ročnou Sárou, no potom ho zaujala Češka Lenka, s ktorou zo šou napokon aj odišiel.
Ich vzťah sa paradoxne naštrbil v Hideaway a ostatní účastníci ich označili za jeden z párov, ktorému to najviac vo vile škrípe. Hoci dovtedy patrili k najstabilnejším párom, tento „titul“ ich stál miesto na vile.
Niektorí diváci sa domnievali, že Nicolas v Hideaway na Lenku tlačil, a preto prišli na druhý deň na vilu so zlou náladou. Mladý hokejista však tieto tvrdenia vyvracia a hovorí, že na Lenku nemohol tlačiť ani keby chcel. „Videl som niektoré nepekné komentáre, že som na ňu bol hnusný, úchylný a podobne. Môžem povedať, že Hideaway je tak zabezpečená, že keby sa tam diali takéto veci, produkcia by okamžite zasiahla. Nič také, že by som ju obťažoval proti jej vôli, sa nemohlo stať,“ objasňuje, čo sa medzi nimi stalo.
Ako hovorí usmievavý Bystričan, svoju účasť v Love Island si veľmi užil a keby bola možnosť, určite by sa vrátil. „V momente by som bol zbalený a išiel by som. Bol to krásny zážitok, mám na to krásne spomienky, takže určite áno,“ hovorí.
V rozhovore pre Refresher prezradil, že vzťahu s Lenkou dali šancu aj po vile, hoc ich delí diaľka. „Áno, sme spolu. Víkendy máme obidvaja voľné, takže tie chceme tráviť spolu. Bude to náročné, keďže je to nejakých 700 kilometrov - šesť hodín cesty autom alebo sedem vlakom. Uvidíme, ako sa to celé vyvinie,“ opisuje ako sa plánujú stretávať.
Ako sa máš po návrate z vily? Už si si stihol utriediť myšlienky?
Mám sa dobre, aj keď prežívam trošku chaotické obdobie. Mám posunutý celý režim, ťažšie sa mi spáva. Od ľudí však dostávam strašne veľa správ a to si veľmi užívam.
Zmenil sa ti po Love Islande život?Áno, vnímam, že je to iné. Keď niekam idem, ľudia sa so mnou fotia alebo sa na mňa pozerajú a hovoria „to je ten, čo bol v telke“. Je to príjemné a mega si to užívam.
Keď sa obzrieš späť na svoje pôsobenie vo vile, je niečo, čo by si zmenil?
