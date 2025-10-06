Elon Musk zverejnil video, na ktorom robot predvádza plynulé kung-fu pohyby riadené čisto umelou inteligenciou.
Technologický podnikateľ a inovátor Elon Musk zverejnil na svojom profile na platforme X video, na ktorom humanoidný robot Optimus cvičí kung-fu. Tento robot je súčasťou ambiciózneho projektu Tesla Optimus, ktorého cieľom je vytvoriť robota schopného vykonávať každodenné ľudské úlohy.
Na videu je jasne vidieť jeho presné a plynulé pohyby. Robot predvádza údery, bloky, pohyby nôh aj obranné reakcie. Dokáže okamžite reagovať na pohyby svojho partnera, udržať rovnováhu a prispôsobiť sa situácii.
Tesla Optimus learning Kung Fu pic.twitter.com/ziEuiiKWn7— Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2025
Podľa webu zameraného na novinky zo sveta Tesly Elon Musk oznámil, že najnovšia verzia humanoidného robota Optimus V3 je už pripravená na hromadnú výrobu. Zároveň zdôraznil, že projekt Optimus by v budúcnosti mohol mať pre Teslu ešte väčšiu hodnotu než jej automobilová divízia.
Konkurencia v oblasti robotiky sa neustále zväčšuje. Svedčí o tom aj fakt, že len nedávno si svojho vlastného humanoidného robota zadovážil aj streamer IShowSpeed.