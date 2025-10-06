Kategórie
dnes 6. októbra 2025 o 7:55
Čas čítania 0:36
Hana Divišová

VIDEO: Musk ukázal, ako sa jeho AI robot učí kung-fu. Optimus predviedol pôsobivé údery

VIDEO: Musk ukázal, ako sa jeho AI robot učí kung-fu. Optimus predviedol pôsobivé údery
Zdroj: X/@elonmusk
TECH BOJOVÉ ŠPORTY ELON MUSK ROBOTIKA
Elon Musk zverejnil video, na ktorom robot predvádza plynulé kung-fu pohyby riadené čisto umelou inteligenciou.

Technologický podnikateľ a inovátor Elon Musk zverejnil na svojom profile na platforme X video, na ktorom humanoidný robot Optimus cvičí kung-fu. Tento robot je súčasťou ambiciózneho projektu Tesla Optimus, ktorého cieľom je vytvoriť robota schopného vykonávať každodenné ľudské úlohy.

Na videu je jasne vidieť jeho presné a plynulé pohyby. Robot predvádza údery, bloky, pohyby nôh aj obranné reakcie. Dokáže okamžite reagovať na pohyby svojho partnera, udržať rovnováhu a prispôsobiť sa situácii.

Podľa webu zameraného na novinky zo sveta Tesly Elon Musk oznámil, že najnovšia verzia humanoidného robota Optimus V3 je už pripravená na hromadnú výrobu. Zároveň zdôraznil, že projekt Optimus by v budúcnosti mohol mať pre Teslu ešte väčšiu hodnotu než jej automobilová divízia.

Konkurencia v oblasti robotiky sa neustále zväčšuje. Svedčí o tom aj fakt, že len nedávno si svojho vlastného humanoidného robota zadovážil aj streamer IShowSpeed.

BOJOVÉ ŠPORTY ELON MUSK ROBOTIKA
Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Náhľadový obrázok: X/@elonmusk
