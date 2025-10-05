Taylor Swift má novú éru a slovenskí fanúšikovia ju oslávili vo veľkom.
Taylor Swift vydala v piatok svoj nový album „The Life of a Showgirl“. Keď také veľké mená, ako je práve Taylor, vydajú nový album, čoraz častejšie sa stáva, že fanúšikovia si usporiadajú tzv. listening party. Tam si ho spoločne vypočujú a oslávia jeho vydanie. My sme sa na jednej takej zúčastnili v bratislavskom Auparku.
V nákupnom centre sa v sobotu o 18:00 stretli desiatky fanúšikov Taylor Swift. My sme sa ich pýtali, ktorú Taylor éru majú najradšej, aký je ich obľúbený song a čo by samotnej Taylor odkázali.
Celé sa to konalo v novootvorených priestoroch Auparku, kde nám manažérka nákupného centra prezradila, že podobných akcií pre mladých ľudí plánujú v budúcnosti viac.