Hostia sa pohrali s vrstvením, prepojili eleganciu s uvoľnenosťou a čiernu farbu povýšili na dominantný prvok večera.
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku oficiálne odštartovala! Mercedes-Benz Fashion Live! začal v piatok na Nivách autorskou prehliadkou Pavla Dendisa. Jeho kolekcia s názvom Romantic Rave sa netradične predstavila v priestoroch nadzemnej garáže.
Týmto večerom však Mercedes-Benz Fashion Live! iba začal. Hlavná časť podujatia sa presunie do Starej tržnice, kde bude prebiehať 3. a 4. novembra. Inšpiruj sa naším výberom outfitov, ktoré sa objavili na prehliadke.
-
Čo najdrahšie máš na sebe?
-
Aký je tvoj najobľúbenejší kúsok z outfitu?
- Čo ťa inšpirovalo pri obliekaní?
@fosia.rvs
Najdrahším kúskom, ktorý má Sofia na sebe, je kabelka zo syntetickej kože z jej vlastného udržateľného brandu Fosia.clo. Je zároveň aj jej najobľúbenejším doplnkom, pretože, ako sama hovorí, vie si ju zobrať na hike aj na fashion event. Pri obliekaní spojila eleganciu s osobitosťou a ukázala, že aj secondhand kúsky môžu v kombinácii s originálnym dizajnom pôsobiť štýlovo.
@jakub_svec
Jakub má na sebe ako najdrahšie šperky z dielne nadzemou. Celý set, ktorý má na sebe, je v hodnote približne 500 eur. Jeho najobľúbenejším kúskom sú práve šperky a košeľa z gázoviny, ktorú mu ušil kamarát a stála len asi 10 eur. Pri výbere outfitu ho inšpiroval kardinálsky štýl – chcel, aby jeho look odrážal jeho osobnosť a zároveň sa v ňom cítil autenticky a pohodlne.