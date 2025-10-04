Kategórie
dnes 4. októbra 2025 o 12:00
Čas čítania 2:53
Hana Divišová

Outfit check z Mercedes-Benz Fashion Live! Večer ovládli temné farby, vrstvenie a luxusné doplnky

Outfit check z Mercedes-Benz Fashion Live! Večer ovládli temné farby, vrstvenie a luxusné doplnky
Zdroj: Refresher / Andrea Škvareninová
MÓDA BRATISLAVA FASHION LIVE! OUTFIT CHECK
Hostia sa pohrali s vrstvením, prepojili eleganciu s uvoľnenosťou a čiernu farbu povýšili na dominantný prvok večera.

Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku oficiálne odštartovala! Mercedes-Benz Fashion Live! začal v piatok na Nivách autorskou prehliadkou Pavla Dendisa. Jeho kolekcia s názvom Romantic Rave sa netradične predstavila v priestoroch nadzemnej garáže.

Týmto večerom však Mercedes-Benz Fashion Live! iba začal. Hlavná časť podujatia sa presunie do Starej tržnice, kde bude prebiehať 3. a 4. novembra. Inšpiruj sa naším výberom outfitov, ktoré sa objavili na prehliadke.

Pýtali sme sa:

  • Čo najdrahšie máš na sebe?

  • Aký je tvoj najobľúbenejší kúsok z outfitu?

  • Čo ťa inšpirovalo pri obliekaní?

@fosia.rvs

Najdrahším kúskom, ktorý má Sofia na sebe, je kabelka zo syntetickej kože z jej vlastného udržateľného brandu Fosia.clo. Je zároveň aj jej najobľúbenejším doplnkom, pretože, ako sama hovorí, vie si ju zobrať na hike aj na fashion event. Pri obliekaní spojila eleganciu s osobitosťou a ukázala, že aj secondhand kúsky môžu v kombinácii s originálnym dizajnom pôsobiť štýlovo.

MBFL! 2025
Zdroj: Refresher / Andrea Škvareninová

@jakub_svec

Jakub má na sebe ako najdrahšie šperky z dielne nadzemou. Celý set, ktorý má na sebe, je v hodnote približne 500 eur. Jeho najobľúbenejším kúskom sú práve šperky a košeľa z gázoviny, ktorú mu ušil kamarát a stála len asi 10 eur. Pri výbere outfitu ho inšpiroval kardinálsky štýl – chcel, aby jeho look odrážal jeho osobnosť a zároveň sa v ňom cítil autenticky a pohodlne.

MBFL! 2025
Zdroj: Refresher / Andrea Škvareninová
Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Refresher / Andrea Škvareninová
