Jiří Procházka v sobotu večer absolvoval ďalší zápas v UFC a oslávil ďalšie veľkolepé víťazstvo.
Zápas Jiřího Procházku na UFC 320 v Las Vegas bol jedným z vrcholov večera. Český samuraj čelil Američanovi Khalilovi Rountree, ktorý v treťom kole podľahol tvrdým úderom rodáka z Hostěradíc.
Stane sa opäť šampiónom?
Pre Procházku je to už šiesty skalp. Očakáva sa, že toto víťazstvo mu otvorí cestu k ďalšiemu boju o opasok šampióna poloťažkej váhy.
Procházka svojimi výkonmi rozprúdil svet bojových športov a obdivuje ho množstvo hviezd MMA. „Svätá pravda, Jiří je blázon!" komentoval Procházkovu húževnatosť bývalý šampión welterovej váhy Kamaru Usman. „Jiří vs. Rountree je presne to, prečo tento šport milujeme!" pochválil ho slávny bojovník Michael Chandler. „Jiřího brada je šialená," dodal Belal Muhammad s odkazom na to, koľko úderov dokáže Procházka zniesť.
K príspevku na profile UFC sa vyjadril aj Karlos Vémola. „TOP!" napísal český "Terminátor", ktorý v minulosti tiež bojoval v UFC.
V hlavnom zápase UFC 320 zvíťazil Alex Pereira, ktorý porazil Magomeda Ankalajeva a vrátil sa na trón poloťažkej divízie. Pereira v minulosti dvakrát porazil Procházku. Je pravdepodobné, že po tomto poslednom víťazstve sa fanúšikovia bojových športov dočkajú tretieho zápasu.