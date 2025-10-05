Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 5. októbra 2025 o 12:14
Čas čítania 0:42
Ondřej Jarůšek

VIDEO: Neuveriteľný Jiří Procházka knokautoval v UFC ďalšieho súpera

VIDEO: Neuveriteľný Jiří Procházka knokautoval v UFC ďalšieho súpera
ŠPORT UFC
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Články o športe ti prináša Fortuna. Zaregistruj sa a vyber si svoj bonus! chcem bonus

Jiří Procházka v sobotu večer absolvoval ďalší zápas v UFC a oslávil ďalšie veľkolepé víťazstvo.

Zápas Jiřího Procházku na UFC 320 v Las Vegas bol jedným z vrcholov večera. Český samuraj čelil Američanovi Khalilovi Rountree, ktorý v treťom kole podľahol tvrdým úderom rodáka z Hostěradíc.

Stane sa opäť šampiónom?

Pre Procházku je to už šiesty skalp. Očakáva sa, že toto víťazstvo mu otvorí cestu k ďalšiemu boju o opasok šampióna poloťažkej váhy.

Jiří Procházka vs. Khalil Rountree Jr. Jiří Procházka. Jiří Procházka. Jiří Procházka.
Zobraziť galériu
(5)

Procházka svojimi výkonmi rozprúdil svet bojových športov a obdivuje ho množstvo hviezd MMA. „Svätá pravda, Jiří je blázon!" komentoval Procházkovu húževnatosť bývalý šampión welterovej váhy Kamaru Usman. „Jiří vs. Rountree je presne to, prečo tento šport milujeme!" pochválil ho slávny bojovník Michael Chandler. „Jiřího brada je šialená," dodal Belal Muhammad s odkazom na to, koľko úderov dokáže Procházka zniesť.

K príspevku na profile UFC sa vyjadril aj Karlos Vémola. „TOP!" napísal český "Terminátor", ktorý v minulosti tiež bojoval v UFC.

V hlavnom zápase UFC 320 zvíťazil Alex Pereira, ktorý porazil Magomeda Ankalajeva a vrátil sa na trón poloťažkej divízie. Pereira v minulosti dvakrát porazil Procházku. Je pravdepodobné, že po tomto poslednom víťazstve sa fanúšikovia bojových športov dočkajú tretieho zápasu.

Odporúčané
Martin Buday o návrate do Oktagonu: Fleuryho chcem preboxovať. Spicy Pája proti Raškovi nemá šancu (Rozhovor) Martin Buday o návrate do Oktagonu: Fleuryho chcem preboxovať. Spicy Pája proti Raškovi nemá šancu (Rozhovor) 7. septembra 2025 o 7:00
Odporúčané
Majster OKTAGONu Losene Keita podpísal zmluvu s UFC. Sľubuje vzrušenie, rýchle KO a opätovný lesk featherweight váhy Majster OKTAGONu Losene Keita podpísal zmluvu s UFC. Sľubuje vzrušenie, rýchle KO a opätovný lesk featherweight váhy 16. augusta 2025 o 12:43
Odporúčané
Jiří Procházka už pozná meno svojho ďalšieho súpera v UFC. V Las Vegas bude čeliť nebezpečnému bitkárovi Jiří Procházka už pozná meno svojho ďalšieho súpera v UFC. V Las Vegas bude čeliť nebezpečnému bitkárovi 23. júla 2025 o 19:41
Jiří Procházka.
Jiří Procházka. Zdroj: se svolením managementu Jiřího Procházky
Sme tu pre teba
Vieš, že o tvorbu kvalitného obsahu sa stará viac ako 60 ľudí?
Každý článok alebo post prejde dôkladnou kontrolou, aby sme ti zaručili, že sa k tebe dostanú len overené fakty.
Zároveň otvárame tabuizované témy bez predsudkov a prinášame ti rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi.
To všetko je možné aj vďaka podpore našich predplatiteľov.
Podpor kvalitný obsah
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
UFC
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Ondřej Jarůšek
Ondřej Jarůšek
Editor
Všetky články
Kontakt: [email protected]
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Fortuna ti prináša radosť z hry a novinky zo sveta športu chcem bonus
Zdroj: sherdog.com, instagram.com, x.com
Náhľadový obrázok: Sean M. Haffey/Getty Images
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Nicolas Gašpar z Love Islandu: Lenku som v Hideaway neobťažoval. Ostatní súťažiaci mali reči, ktoré boli nepríjemné aj mne
refresher+
Odporúčané
Nicolas Gašpar z Love Islandu: Lenku som v Hideaway neobťažoval. Ostatní súťažiaci mali reči, ktoré boli nepríjemné aj mne
včera o 17:00
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
včera o 08:30
Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor)
Sponzorovaný obsah
Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor)
30. 9. 2025 20:00
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
1. 10. 2025 9:00
Takéto zakončenie sme nečakali. Prečo Matúš uvažoval o tom, že nechce pokračovať ďalej? (MENUČKO)
Sponzorovaný obsah
Takéto zakončenie sme nečakali. Prečo Matúš uvažoval o tom, že nechce pokračovať ďalej? (MENUČKO)
29. 9. 2025 12:00
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
dnes o 09:30
Storky
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl“
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár vo Švajč...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku je späť. MBFL! odštartuje na Nivách
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
V spolupráci
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Lifestyle news
VIDEO: Neuveriteľný Jiří Procházka knokautoval v UFC ďalšieho súpera pred 2 hodinami
Slovenský film Otec triumfoval v Zürichu: Dráma Terezy Nvotovej získala cenu Zlaté oko za najlepší film dnes o 09:16
VIDEO: Monika Chochlíková si vystrelila z Bianky Rumanovej. Na vážení pred zápasom napodobnila jej vyzliekanie včera o 13:55
Raper Diddy ide na 4 roky do väzenia. Súd potvrdil závažné dôkazy o sexuálnom násilí včera o 07:51
Na Netflixe sa objavil mrazivý príbeh o sériovom vrahovi. Kto bol Ed Gein, ktorý sťahoval ľudí z kože? pred 2 dňami
Túto aktivitu rob pravidelne a môžeš sa vyhnúť demencii. Nová štúdia odhalila, ako sa chrániť pred ochoreniami mozgu pred 2 dňami
B-Complex vykradli: Známa slovenská DJ-ka prišla o väčšinu svojho vybavenia pred 2 dňami
Shein spúšťa kamenné predajne. Fast fashion reťazec otvorí svoju prvú prevádzku vo Francúzsku pred 2 dňami
FOTO: Oktagon láka na najlepšiu kartu v histórii Bratislavy. Boje o milióny pokračujú pred 2 dňami
Madonna sa vraj stretla so svojou zosnulou matkou počas umelého spánku. Tvrdí, že ju motivovala k zmene života pred 2 dňami
Spravodajstvo
Česko Správy počasie Česká republika Dôchodcovia
Viac
Na Orave sa pohybuje skupina deviatich medveďov. Poľovníci upozorňujú na riziko stretu s ľuďmi
pred 51 minútami
Gröhling chce, aby generálny štrajk zatriasol vládou: Firmy môžu dočasne prerušiť výrobu
pred hodinou
Požiar zničil mäsiarstvo, ktoré vyrábalo produkty pre celé Slovensko: Škoda sa odhaduje na približne milión eur
pred 3 hodinami

Viac z Šport

Všetko
VIDEO: Monika Chochlíková si vystrelila z Bianky Rumanovej. Na vážení pred zápasom napodobnila jej vyzliekanie
VIDEO: Monika Chochlíková si vystrelila z Bianky Rumanovej. Na vážení pred zápasom napodobnila jej vyzliekanie
včera o 13:55
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
1. 10. 2025 9:00
FOTO: Oktagon láka na najlepšiu kartu v histórii Bratislavy. Boje o milióny pokračujú
FOTO: Oktagon láka na najlepšiu kartu v histórii Bratislavy. Boje o milióny pokračujú
pred 2 dňami
Regenerácia a hydratácia sú rovnako dôležité ako výkon. Juraj Slafkovský nedá dopustiť na túto minerálku
PR správa
Regenerácia a hydratácia sú rovnako dôležité ako výkon. Juraj Slafkovský nedá dopustiť na túto minerálku
25. 9. 2025 10:00
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
24. 9. 2025 18:21
Oktagon spúšťa prvú oficiálnu MMA Fantasy ligu v Európe. Môžeš vyhrať VIP vstupy a zážitky s fightermi
Oktagon spúšťa prvú oficiálnu MMA Fantasy ligu v Európe. Môžeš vyhrať VIP vstupy a zážitky s fightermi
29. 9. 2025 18:47
Viac z História Všetko
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
1. 10. 2025 9:00
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Posledná popravená žena v Československu: Olga Hepnarová sa chcela pomstiť spoločnosti. Nákladiakom vrazila do davu ľudí
1. 1. 2025 9:30
Viac z Tech Všetko
Humanoidného robota si po novom kúpiš aj na Alze. Firma zverejnila ceny
Humanoidného robota si po novom kúpiš aj na Alze. Firma zverejnila ceny
29. 9. 2025 17:19
RECENZIA: Ghost of Yotei je samurajskou akciou roka. Môže sa porovnávať s The Last of Us 2 aj God of War Ragnarök
27. 9. 2025 8:24
Každý ôsmy účastník dopravnej nehody nebol pripútaný. Toto sú najčastejšie výhovorky, ktoré uvádzajú slovenskí vodiči
včera o 09:00
Viac z Zdravie Všetko
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
refresher+
Odporúčané
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
pred 2 dňami
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
19. 9. 2025 9:30
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
29. 9. 2025 13:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
Zaujímavosti
dnes o 09:30
refresher+
Odporúčané
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
dnes o 09:30
Lucie priznáva, že pracuje v prostredí, kde sa ľahko nechá vtiahnuť do neustáleho porovnávania s ostatnými. Muži v strip klube nie sú takí odvážni, ako vo filme a často sa im prvá musí prihovoriť práve ona.
Nicolas Gašpar z Love Islandu: Lenku som v Hideaway neobťažoval. Ostatní súťažiaci mali reči, ktoré boli nepríjemné aj mne
refresher+
Odporúčané
Nicolas Gašpar z Love Islandu: Lenku som v Hideaway neobťažoval. Ostatní súťažiaci mali reči, ktoré boli nepríjemné aj mne
včera o 17:00
Prelomová technológia, ktorá mení domácu epiláciu. IPL epilátor Braun Skin i-expert všetko nastaví za teba
PR správa
Prelomová technológia, ktorá mení domácu epiláciu. IPL epilátor Braun Skin i-expert všetko nastaví za teba
včera o 13:00
Outfit check z Mercedes-Benz Fashion Live! Večer ovládli temné farby, vrstvenie a luxusné doplnky
Odporúčané
Outfit check z Mercedes-Benz Fashion Live! Večer ovládli temné farby, vrstvenie a luxusné doplnky
včera o 12:00
FOTO: Dom v Krkonošiach je ako vystrihnutý z Nového Zélandu. Kombinácia dreva a útulného dizajnu ťa nadchne
V spolupráci
FOTO: Dom v Krkonošiach je ako vystrihnutý z Nového Zélandu. Kombinácia dreva a útulného dizajnu ťa nadchne
včera o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
včera o 08:30
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
refresher+
Odporúčané
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
pred 2 dňami
VIDEO: Monika Chochlíková si vystrelila z Bianky Rumanovej. Na vážení pred zápasom napodobnila jej vyzliekanie
VIDEO: Monika Chochlíková si vystrelila z Bianky Rumanovej. Na vážení pred zápasom napodobnila jej vyzliekanie
včera o 13:55
Na Netflixe sa objavil mrazivý príbeh o sériovom vrahovi. Kto bol Ed Gein, ktorý sťahoval ľudí z kože?
Na Netflixe sa objavil mrazivý príbeh o sériovom vrahovi. Kto bol Ed Gein, ktorý sťahoval ľudí z kože?
pred 2 dňami
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
refresher+
Odporúčané
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
30. 9. 2025 17:00
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
včera o 08:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
pred 3 dňami
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
30. 9. 2025 17:03
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
29. 9. 2025 15:38
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
včera o 08:30
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Domov
Zdieľať
Diskusia