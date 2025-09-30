Počas živého vysielania si vyskúšal robota, ktorý dokáže reagovať na príkazy, pohybovať sa ako človek a dokonca aj tancovať.
Streamer IShowSpeed si na svojom streame vyskúšal humanoidného robota. So svojimi fanúšikmi sa podelil o to, ako sa tento plne funkčný robot správa a reaguje na príkazy.
Cena takéhoto robota sa pohybuje približne okolo jedného milióna dolárov, čo je viac ako 850 000 eur. Technológia a realistické pohyby robotov zaujali aj samotného streamera. Na YouTube si môžeš pozrieť celý záznam zo streamu, kde s robotom, ktorého nazval Robert, tancoval, pretláčal sa, nechal ho, aby mu poupratoval, doniesol nápoj z chladničky či vyhodil dres Messiho do odpadkového koša.
Jedinečnú technológiu vyvinula spoločnosť 1X Technologies. Ich humanoidní roboti sú navrhnutí tak, aby sa pohybovali, pracovali a reagovali takmer ako ľudia. Cieľom firmy je vytvoriť plnohodnotných domácich spoločníkov, ktorí dokážu pomáhať v každodennom živote.
