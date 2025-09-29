Kategórie
dnes 29. septembra 2025 o 19:26
Čas čítania 1:03
Zdenka Hvolková

VIDEO: Bizár počas živého vstupu. Reportér opisoval páchateľa zločinu, ten sa objavil rovno za ním

VIDEO: Bizár počas živého vstupu. Reportér opisoval páchateľa zločinu, ten sa objavil rovno za ním
Zdroj: X / @Local12
ZAUJÍMAVOSTI KRÁDEŽ LÚPEŽ USA
Priamo počas živého vstupu sa v Colorade odohrala neuveriteľná situácia - reportér opisoval vzhľad hľadaného zlodeja, keď ten zrazu prešiel za jeho chrbtom.

Americká polícia v Colorade má za sebou zatknutie, ktoré pripomína skôr scénu z komédie než zo skutočného života. Spravodajské štáby CBS Colorado a ďalších lokálnych médií práve vysielali príspevok o mužovi, podozrivom z viacerých vlámaní, keď sa v zábere zrazu objavil samotný hľadaný, píše People.

Reportér Justin Adams divákom opisoval, že ide o muža vysokého približne 180 cm, štíhlej postavy, v taktickom oblečení. Vtom mu kameraman naznačil, že pár metrov za ním sa pohybuje niekto, kto spĺňa presne tento popis.

usa
Zdroj: X / @Local12
„Hej, namier naňho kameru. Vidíš toho človeka? To je on,“ zaznelo priamo počas vysielania. A naozaj, páchateľ, identifikovaný neskôr ako Richard Applequist, pokojne prešiel cez parkovisko, akoby sa nič nedialo.

Novinári nezaváhali a okamžite zavolali na tiesňovú linku 911. Polícia dorazila na miesto do desiatich minút a zadržala ho bez jediného výstrelu, aj napriek tomu, že bol ozbrojený.

Podľa úradu šerifa okresu Clear Creek bol Applequist podozrivý z viacerých vlámaní a krádeží v okolí. Len deň predtým muži zákona pátrali po podozrivom pomocou dronu, no po autonehode im ušiel.

Tentoraz však jeho útek ukončila náhoda a pohotová reakcia novinárov. „Je úžasné, že sme ho chytili práve vďaka médiám. Niečo také sa nestáva,“ uviedla hovorkyňa kancelárie šerifa Jenny Fulton.

Prípad sa stal okamžite virálnym a videá z incidentu kolujú na sociálnych sieťach. Kým pre políciu a obyvateľov je to dôkaz úspešnej spolupráce, pre divákov to ostane jedným z najbizarnejších „živých vstupov“ roka.

KRÁDEŽ LÚPEŽ USA
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: X / @Local12
