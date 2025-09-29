Priamo počas živého vstupu sa v Colorade odohrala neuveriteľná situácia - reportér opisoval vzhľad hľadaného zlodeja, keď ten zrazu prešiel za jeho chrbtom.
Americká polícia v Colorade má za sebou zatknutie, ktoré pripomína skôr scénu z komédie než zo skutočného života. Spravodajské štáby CBS Colorado a ďalších lokálnych médií práve vysielali príspevok o mužovi, podozrivom z viacerých vlámaní, keď sa v zábere zrazu objavil samotný hľadaný, píše People.
Reportér Justin Adams divákom opisoval, že ide o muža vysokého približne 180 cm, štíhlej postavy, v taktickom oblečení. Vtom mu kameraman naznačil, že pár metrov za ním sa pohybuje niekto, kto spĺňa presne tento popis.
„Hej, namier naňho kameru. Vidíš toho človeka? To je on,“ zaznelo priamo počas vysielania. A naozaj, páchateľ, identifikovaný neskôr ako Richard Applequist, pokojne prešiel cez parkovisko, akoby sa nič nedialo.
A burglary suspect was quickly apprehended by police after he walked right past media crews while stories were being recorded.— Local 12/WKRC-TV (@Local12) September 27, 2025
"This never happens." pic.twitter.com/H9pHBuKyQX
Novinári nezaváhali a okamžite zavolali na tiesňovú linku 911. Polícia dorazila na miesto do desiatich minút a zadržala ho bez jediného výstrelu, aj napriek tomu, že bol ozbrojený.
Podľa úradu šerifa okresu Clear Creek bol Applequist podozrivý z viacerých vlámaní a krádeží v okolí. Len deň predtým muži zákona pátrali po podozrivom pomocou dronu, no po autonehode im ušiel.
Tentoraz však jeho útek ukončila náhoda a pohotová reakcia novinárov. „Je úžasné, že sme ho chytili práve vďaka médiám. Niečo také sa nestáva,“ uviedla hovorkyňa kancelárie šerifa Jenny Fulton.
Prípad sa stal okamžite virálnym a videá z incidentu kolujú na sociálnych sieťach. Kým pre políciu a obyvateľov je to dôkaz úspešnej spolupráce, pre divákov to ostane jedným z najbizarnejších „živých vstupov“ roka.