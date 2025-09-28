VIDEO: Tomy Kotty sa opäť neudržal. V centre Bratislavy zaútočil na Svetozára, vylepil mu facku

Raper sa neskôr videom pochválil na sociálnej sieti.
Na Instagrame sa objavilo video, na ktorom raper Tomy Kotty uštedrí Svetozárovi Nehézovi facku pred klubom v centre Bratislavy. Video zverejnil samotný Nehéz, pričom tvrdí, že ho predtým na svojej storke pre blízkych zdieľal aj Tomy Kotty.
Podľa jeho opisu sa incident odohral okolo tretej hodiny ráno, keď sa mal stretnúť s kamarátmi pred klubom. Nehéz tvrdí, že ho Kotty oslovil, začal s ním diskutovať a krátko nato situácia vyústila do fyzického útoku. Na videu je vidieť, ako raper dáva Nehézovi facku a zároveň mu nadáva.
„Pri Tomym bol jeho kamarát, milý chalan. Povedal mi, že tieto dve facky a koleno do brucha je nič oproti tomu, čo my sme urobili Tomymu. Že sa chcel kvôli nám zabiť, a že to nemám brať tak vážne, však on je proste sociopat,“ napísal Svetozár na Instagrame.
Bol to skrat, obhajuje sa raper
Tomy Kotty sa k incidentu vyjadril v živom vysielaní na Instagrame. Tvrdil, že mu „rupli nervy“, pretože podľa jeho slov Svetozár dlhodobo ubližoval jemu aj ľuďom v jeho okolí.
Ako príklad uviedol kamarátku, ktorá kedysi patrila do Nehézovho blízkeho okruhu a mala od neho zažívať týranie, podobne ako iné ženy. Dodal, že Nehéz ho mal roky provokovať, a preto sa pri náhodnom stretnutí nedokázal udržať a dal mu „uvedomovaciu facku“. Odmieta však, že by ho kopol kolenom do brucha.
„Ten človek týral moju kamarátku a ďalšie ženy. A permanentne sa ma snažil šikanovať,“ uviedol. „Keby som chcel, tak ho tam zmastím,“ dodal raper.
Prípad podľa Nehéza rieši polícia
Nehéz uviedol, že počas konfliktu bol raper agresívny aj voči jeho kamarátom. Jednej kamarátke tmavej pleti údajne adresoval rasistické urážky. Na mieste sa malo nachádzať viacero svedkov, ktorí celý priebeh videli.
Počas incidentu podľa Nehéza privolali políciu. Kotty mal následne odísť taxíkom v sprievode známej. Nehéz potvrdil, že má predvolanie na políciu a plánuje spolupracovať pri vyšetrovaní.
V apríli 2023 podala Kottyho vtedajšia partnerka Ráchel Karnižová trestné oznámenie za domáce násilie a na sociálnych sieťach zverejnila fotografie zranení. Mestský súd Bratislava I ho neskôr uznal vinným z prečinu ublíženia na zdraví a uložil mu podmienečný trest.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame