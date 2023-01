Raper Tomy Kotty: Vo Fight Night Challenge by som nemal veľa seberovných súperov a pre Separa či Spirita nie som zaujímavý

Hneď ako vojde do miestnosti, všetky oči sú na ňom. Vďaka svojej charizme zlomil nejedno srdce a vďaka svojej extravagantnosti sa stal neraz terčom bulváru. Tomáš Drahoš alias Tomy Kotty (30) je raper, spevák, tanečník či moderátor. Poznať ho môžeš aj ako súťažiaceho z Farmy 9 alebo z relácie Automat.



„Keď som Ráchel uvidel prvýkrát naživo, vôbec sa mi nepáčila, lebo stála pod takým koko*ským svetlom. Úplne divne vyzerala. Potom neskôr som jej reagoval na nejakú storku, kde bola odlíčená. Mne sa totiž veľmi páči, keď sa ženy neboja ukázať sa bez mejkapu. Vyzerala vtedy fakt dobre, tak som jej napísal,“ spomína raper na to, ako sa dal dokopy so svojou terajšou priateľkou, influencerkou Ráchel.



Tomy pre Refresher v osobnom rozhovore, ktorý zďaleka nebol iba o hudbe, ale aj o jeho názoroch a minulosti, prezradil viaceré veci zo súkromia a prekvapivo aj detaily o svojom terajšom vzťahu. Okrem iného hovoril o potenciálnom zápase v organizácii Fight Night Challenge a vysvetlil aj to, prečo má doma truhlu.

Minulý rok si vydal debutové EP s názvom No Fuckin Pose!, rapuješ však už niekoľko rokov. Začínal si ešte s kapelou Art Priority, v ktorej si hral s terajším frontmanom Darkness Positive Šimonom Švidraňom. Ako sa to celé začalo a prečo prišla táto ucelená sólo nahrávka až teraz?

So Šimonom sme sa spoznali cez jeho sestru Barboru, s ktorou som v tej dobe spával. On chcel odísť od jazzu a ja som chcel zase robiť rap so živou kapelou, tak sme to nejako spojili dokopy. Fungovalo to fajn, ale v istom bode sme sa rozdelili v tom, že ja som chcel robiť viac komerčnú hudbu a on stále inklinoval viac k tej alternatíve. V každom prípade všetky koncerty, ktoré sme mali, sme hrali s terajšími členmi Darkness Positive. Myslím si inak, že dnes, či už na mojej hudbe, alebo na Šimonovej, cítiť, že sme spokojní s tým, kde sme.

Dlho som hľadal žáner, ktorý by mi najviac sadol. Keď prišla pandémia, začal som sa viac venovať sólovej tvorbe, no zasekol som sa dosť pri moderovaní, ktoré som popritom robil. Boli to pre mňa isté peniaze, tak som do toho šiel, aj keď som nikdy nemal ambíciu byť práve moderátorom. Napriek tomu to fungovalo a nemusel som vďaka tomu chodiť každý deň do práce. Potom som si však povedal, že by som sa už mohol konečne vrátiť naplno k hudbe.





Napriek tomu, že si raper, v tvojej tvorbe cítiť silný vplyv rokenrolu či punku. Vyrástol si na týchto žánroch?

Bol som vždy skôr rocker než pankáč, lebo pankáči boli pre mňa vždy takí špinavci. Páčili sa mi skôr rockové hviezdy ako napríklad Jimmy Hendrix. Mne vlastne aj preto všetko tak dlho trvalo, lebo som istú dobu vôbec nevedel nájsť kompromis medzi rockovou hudbou a slovenským rapom. Sú tu ľudia, ktorí to síce robili, ale pre mňa to bolo buď primálo, alebo, naopak, priveľa.

Myslím, že Moja reč k tomu mala asi najbližšie...

Áno aj čisto Delikova tvorba bol fajn kompromis, ale ešte stále to bol pre mňa viac rap ako rock. Na druhej strane zase taký Marpo už robí podľa mňa viac rock než rap. Môj cieľ bolo robiť niečo medzi tým, nájsť strednú cestu.

Kedy môžeme čakať nejaké koncerty?

To je dobrá otázka. Bude to asi až vtedy, keď tých skladieb budem mať trochu viac. Tento rok mám v pláne pustiť von nové veci, mám niečo už nahraté. Koncom januára sa zároveň udeje jedna vec, ktorá mi dopomôže k tomu, aby som mohol viac tvoriť a vydávať. Vstúpim do jedného labelu, čo tento proces urýchli. Ale k tým koncertom: nechcem prísť na pódium so štyrmi pesničkami a k tomu zahrať nejakých desať starých vecí. Chcem mať už kompletne nový repertoár.





S kým by si chcel mať na nových skladbách featy?

Tento mesiac mi vyjde jeden feat, no nebudem prezrádzať s kým. Mám v pláne tri ďalšie, ktoré chcem tento rok spraviť, lebo už sa o nich dlho bavím s tými ľuďmi. Som však otvorený v podstate všetkému a všetkým od Haha Crew až po nejaký underground, aký robí momentálne povedzme Luca Brassi10x. Bola by to výzva, keďže robím úplne iný žáner ako oni, a chcel by som ukázať, že sa viem prispôsobiť aj na niečo odlišné.

Kto je podľa teba momentálne najväčší talent na domácej rapovej scéne?

