Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 28. septembra 2025 o 8:30
Čas čítania 8:36
Lukáš Čelka

Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách

Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
Zdroj: Getty Images
ZAUJÍMAVOSTI NAJHORŠIE ZLOČINY VŠETKÝCH ČIAS
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Citlivý obsah
Článok môže obsahovať:
  • produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
  • sex, nahotu a iný NSFW obsah
  • násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
mám nad 18 rokov (zobraziť obsah)
späť na hlavnú stránku Späť

24-ročná učiteľka angličtiny Debra Lafave zviedla žiaka. Rozdali si to v triede, u nej doma, ale aj na zadných sedadlách auta, ktoré šoféroval jeho o rok starší bratranec.

Bola krásna a mladá. Všetci muži sa za ňou otáčali. Mohla si vybrať kohokoľvek z nich, ale ona zviedla 14-ročného chlapca. Stálo ju to kariéru, manželstvo a v neposlednom rade aj slobodu.

Americká učiteľka angličtiny Debra Lafave pobúrila celý svet, keď sa na verejnosť dostali detaily o jej romániku so žiakom strednej školy, v ktorej učila. Podľa jej slov sa všetko začalo ako nevinný flirt. Postupne však v chlapcovej prítomnosti strácala zábrany a začala si pripadať, že je jeho rovesníčka.

Policajná fotografia Debry Lafave z roku 2004. Debra Lafave Debra Lafave na súde počas pojednávania. Policajná fotografia Debry Lafave z roku 2009.
Zobraziť galériu
(5)
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ako Debru Lafave údajne znásilnil jej starší spolužiak, keď mala 13 rokov.
  • Ako chlapec koketoval so svojou učiteľkou a či si to všimli aj ostatní pedagógovia.
  • Kedy sa Debra Lafave a žiak zblížili.
  • Ako Debra Lafave odôvodnila, prečo iniciovala so žiakom orálny sex u nej doma, kde bol vtedy s nimi aj chlapcov 15-ročný bratranec.
  • Ako maloletých nosila po sexe na nákupy a na smoothies.
  • Aké dôkazy pomohli polícii učiteľku usvedčiť, aký trest dostala a ako žije v súčasnosti. 
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 190288 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: 2 kopčeky zmrzliny od Koun ZDARMA , Lístok ZDARMA na linke Bratislava – Viedeň/Schwechat alebo 15 % zľava na nákup výživových doplnkov VOXBERG
Zobraziť všetky (12)
Súvisiace témy
NAJHORŠIE ZLOČINY VŠETKÝCH ČIAS
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Reporter
Všetky články
Cestujem po Slovensku a navštevujem rôzne netradičné, niekedy priam „tajuplné“ miesta, pričom kriticky skúmam s nimi spojené príbehy. Držím sa hesla „lepšie raz vidieť, než stokrát počuť“, a možno aj preto sa často moja práca mení na nezabudnuteľné dobrodružstvá, o ktoré sa s Tebou vždy rád podelím vo svojich článkoch. Tipy na obsah, ktorý by si si na našom webe rád prečítal mi pokojne pošli na [email protected]
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: nbcnews.com, theguardian.com, ocala.com, nbcnews.com, people.com, fl.us
Náhľadový obrázok: Getty Images
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
Sponzorovaný obsah
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
pred 2 dňami
Meal prep šetrí čas aj peniaze: Tieto rýchle a zdravé obedy ťa vyjdú len dvadsať eur na týždeň
refresher+
Odporúčané
Meal prep šetrí čas aj peniaze: Tieto rýchle a zdravé obedy ťa vyjdú len dvadsať eur na týždeň
včera o 08:10
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
Sponzorovaný obsah
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
18. 9. 2025 19:00
Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce
refresher+
Odporúčané
Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce
pred 2 dňami
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
19. 9. 2025 16:00
PatrikPlates varí známym tváram: „Vďaka výzve v práci som sa hecol a pridal prvé video,“ dnes ho sleduje takmer 70 000 ľudí
refresher+
Odporúčané
PatrikPlates varí známym tváram: „Vďaka výzve v práci som sa hecol a pridal prvé video,“ dnes ho sleduje takmer 70 000 ľudí
pred 2 dňami
Storky
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár vo Švajč...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku je späť. MBFL! odštartuje na Nivách
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
V spolupráci
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na...
NEHERA predstavila novú kolekciu F/W 25: Oslovili nás prémiové látky a strihy
Machine Gun Kelly sa vracia do Prahy. Onedlho vystúpi v O2 Aréne
Levi’s sa spojil s Toy Story. V kolekcii spoločne priniesli najväčší trend 2025
Syn Willa Smitha prepísal históriu. Jaden sa stal prvým mužským...
Cardi B štvrtýkrát tehotná. Dieťa čaká s týmto športovcom
Lifestyle news
Selena Gomez povedala „áno“ Bennymu Blancovi. Fotografie zo svadby zverejnila na Instagrame pred 55 minútami
Tetovanie bez bolesti? Americká firma Blackdot testuje AI tetovací nástroj včera o 16:25
Elliot Page sa prvýkrát od zmeny pohlavia ukázal s partnerkou na červenom koberci včera o 12:40
Gen Z naskakuje na nový nechtový trend. Internet rozdelil na dve polovice včera o 07:12
Internet sa baví na novele ústavy AI obrázkami. „Najkrajšia bromance v politike,“ hovoria o Ficovi a Matovičovi pred 2 dňami
5 Seconds of Summer šokovali fanúšikov. Vystúpili spolu po viac ako dvoch rokoch a ohlásili aj nový album pred 2 dňami
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod pred 2 dňami
Archeológovia našli v Česku obrovský keltský poklad. Je starý viac než 2 000 rokov pred 2 dňami
Lewis Hamilton prosí fanúšikov o modlitby za svojho buldoga Roscoea. Momentálne je v kóme a jeho stav je vážny pred 2 dňami
VIDEO: Poľský skialpinista dokázal nemožné. Andrzej Bargiel vystúpil na Everest a zlyžoval ho bez kyslíka pred 2 dňami
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Igor Matovič Doprava Dopravné správy
Viac
VIDEO: V Indii pri tlačenici zomrelo 36 ľudí, vrátane žien a detí. Predvolebný míting skončil hromadnou tragédiou
pred 10 minútami
Bývanie je čoraz nedostupnejšie. Slováci sa musia pripraviť na ďalší rast cien bytov
pred hodinou
Slovenská mliekareň krachuje. Slováci jej produkty milovali
pred 2 hodinami

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
Sponzorovaný obsah
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
pred 2 dňami
Internet sa baví na novele ústavy AI obrázkami. „Najkrajšia bromance v politike,“ hovoria o Ficovi a Matovičovi
Internet sa baví na novele ústavy AI obrázkami. „Najkrajšia bromance v politike,“ hovoria o Ficovi a Matovičovi
pred 2 dňami
Vedci prišli na to, prečo zostala najstaršia žena sveta tak dlho zdravá. Maria Branyas Morera sa dožila až 117 rokov
Vedci prišli na to, prečo zostala najstaršia žena sveta tak dlho zdravá. Maria Branyas Morera sa dožila až 117 rokov
pred 2 dňami
Kto sú najbohatšie deti na svete? Nechýba Blue Ivy Carter či princezná Charlotte z Walesu
Kto sú najbohatšie deti na svete? Nechýba Blue Ivy Carter či princezná Charlotte z Walesu
pred 2 dňami
Archeológovia našli v Česku obrovský keltský poklad. Je starý viac než 2 000 rokov
Archeológovia našli v Česku obrovský keltský poklad. Je starý viac než 2 000 rokov
pred 2 dňami
Trump oficiálne podpísal nariadenie o predaji TikToku. Sociálna sieť prejde pod správu amerických investorov
Trump oficiálne podpísal nariadenie o predaji TikToku. Sociálna sieť prejde pod správu amerických investorov
pred 2 dňami
Viac z Šport Všetko
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
pred 4 dňami
Totálna dominancia novej hviezdy a neľútostné prestrelky. Oktagon 76 priniesol aj jeden silný emotívny moment
22. 9. 2025 11:27
Najprestížnejšie futbalové ceny sú rozdané. Zlatú loptu 2025 získal krídelník Paris Saint-Germain
23. 9. 2025 8:53
Viac z Refresher Všetko
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
Reportáže
24. 8. 2025 17:00
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
24. 8. 2025 17:00
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
16. 9. 2025 14:00
KVÍZ: Aký okres sa nachádza na slepej mape? Otestuj svoje vedomosti z geografie
6. 9. 2025 17:00
Viac z Osobnosti Všetko
Emma Watson prehovorila o zložitom vzťahu s autorkou Harryho Pottera. Chcela by sa s ňou porozprávať
Zahraničné
pred 3 dňami
Emma Watson prehovorila o zložitom vzťahu s autorkou Harryho Pottera. Chcela by sa s ňou porozprávať
pred 3 dňami
Sára Ružičková z Love Islandu: Nicolasovi by som šancu už nedala, nemyslím si, že to myslí s Lenkou úprimne
pred 3 dňami
Svadba Keanu Reevesa a Alexandry Grant: Partnerka slávneho herca vyvrátila virálny hoax
pred 3 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
Krimi
pred 24 minútami
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
pred 24 minútami
24-ročná učiteľka angličtiny Debra Lafave zviedla žiaka. Rozdali si to v triede, u nej doma, ale aj na zadných sedadlách auta, ktoré šoféroval jeho o rok starší bratranec.
PRIESKUM: Na Slovensku milujeme pečivo. Aký chlieb nám chutí najviac?
PR správa
PRIESKUM: Na Slovensku milujeme pečivo. Aký chlieb nám chutí najviac?
včera o 14:09
CCC predstavilo novú jesennú kolekciu. Vyber si zo štýlových tenisiek s logom Reebok
PR správa
CCC predstavilo novú jesennú kolekciu. Vyber si zo štýlových tenisiek s logom Reebok
včera o 12:00
Rekonštrukcia viacgeneračného domu v Prahe, ktorá ti vyrazí dych. Obrovský dom spája pôvodné kvality s modernými prvkami
V spolupráci
Rekonštrukcia viacgeneračného domu v Prahe, ktorá ti vyrazí dych. Obrovský dom spája pôvodné kvality s modernými prvkami
včera o 11:00
Začni zimný semester ako „academic weapon“ – a to s novou generáciou laserových operácií
PR správa
Začni zimný semester ako „academic weapon“ – a to s novou generáciou laserových operácií
včera o 10:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
Sponzorovaný obsah
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
pred 2 dňami
Elliot Page sa prvýkrát od zmeny pohlavia ukázal s partnerkou na červenom koberci
Elliot Page sa prvýkrát od zmeny pohlavia ukázal s partnerkou na červenom koberci
včera o 12:40
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
pred 3 dňami
Vedci prišli na to, prečo zostala najstaršia žena sveta tak dlho zdravá. Maria Branyas Morera sa dožila až 117 rokov
Vedci prišli na to, prečo zostala najstaršia žena sveta tak dlho zdravá. Maria Branyas Morera sa dožila až 117 rokov
pred 2 dňami
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
pred 4 dňami
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
pred 3 dňami
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
pred 4 dňami
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
pred 3 dňami
Carmen z Geissenovcov podstúpila vážnu operáciu mozgu. Má v hlave platničku a 5 skrutiek
Carmen z Geissenovcov podstúpila vážnu operáciu mozgu. Má v hlave platničku a 5 skrutiek
pred 3 dňami
Muž si prilepšil o 120-miliónov eur. V Eurojackpote padla najvyššia možná výhra
Muž si prilepšil o 120-miliónov eur. V Eurojackpote padla najvyššia možná výhra
pred 4 dňami
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Späť
Zdieľať
Diskusia