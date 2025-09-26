Slovenská politika opäť raz ponúkla dramatický moment hodný memes a AI obrázkov.
V parlamente dnes (26. 9.) prešla historická novela ústavy, ktorá po novom zakotvuje, že existujú len dve pohlavia - muž a žena. Dopĺňa aj rovnosť pri odmeňovaní, upravuje adopcie detí a vzdelávací proces.
Kým pre premiéra Roberta Fica išlo o veľký triumf, v tábore opozície to spustilo poriadnu búrku. Igor Matovič vyhlásil, že sa cíti zradený, a to priamo od vlastných poslancov, ktorí zahlasovali za novelu. Matovičovci tak paradoxne pomohli Robertovi Ficovi schváliť novú podobu Ústavy SR.
Internetom preto onedlho začali kolovať vtipné AI obrázky od profilu vivat_slovakia, ktoré zobrazujú Matoviča a Fica ako novú nerozlučnú dvojku - od romantickej večere až po čistenie zlatej vane.