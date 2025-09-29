Kategórie
dnes 29. septembra 2025 o 18:47
Čas čítania 1:16
Ondřej Jarůšek

Oktagon spúšťa prvú oficiálnu MMA Fantasy ligu v Európe. Môžeš vyhrať VIP vstupy a zážitky s fightermi

Oktagon spúšťa prvú oficiálnu MMA Fantasy ligu v Európe. Môžeš vyhrať VIP vstupy a zážitky s fightermi
ŠPORT MMA OKTAGON MMA
Bojová organizácia Oktagon MMA prichádza s novým projektom, ktorý spája šport so zábavou a poskytuje fanúšikom možnosť vyhrať jedinečné ceny.

Už v stredu 1. októbra o 13:00 spustí Oktagon prvú oficiálnu MMA Fantasy League v Európe. Registrovať sa do nej môžeš už teraz. Najúspešnejší hráči a hráčky budú môcť získať podpísané zápasnícke vybavenie, VIP vstupy na turnaje, digitálne odmeny spojené s Oktagonom alebo zážitky so samotnými fightermi.

Promotéri Pavol Neruda a Ondřej Novotný. oktagon fantasy oktagon fantasy oktagon fantasy
Ako Fantasy League funguje?

V Oktagon Fantasy si vyberieš trojicu bojovníkov a zvolíš si, ako ukončíš jeden konkrétny zápas. Ak sa ti to podarí, získaš body na postup po výkonnostných úrovniach - od nováčika až po šampióna.

Výber na sobotňajší turnaj Oktagon 77 v Bratislave sa uzavrie v piatok 3. októbra o 13:00. Výsledky budú vyhlásené v nedeľu 5. októbra o 14:00. Rovnaký harmonogram bude platiť aj pre ostatné turnaje - výber zápasníkov bude možný od stredy do piatku a následné vyhodnotenie bude zverejnené v nedeľu.

Vyhodnotenie celej ligy sa uskutoční na konci roka.

Súťaž o prestíž a skúsenosti

K spusteniu Fantasy ligy sa vyjadrili aj samotní zakladatelia organizácie. „Sme hrdí na to, že ako prví v Európe prinášame takýto prepracovaný formát fantasy,“ hovorí spolumajiteľ spoločnosti Oktagon Pavol Neruda. „Od prvého dňa sa Oktagon snaží byť viac ako len športovou organizáciou. Sme inovátormi v spôsobe, akým slúžime fanúšikom MMA, a Oktagon Fantasy je ďalším krokom - prinášame formát, ktorý ponúka možnosť súťažiť medzi sebou o prestíž a zážitky, ktoré nikde inde nezažijú,“ dodal.

„Fanúšikovia už roky volajú po fantasy lige a my sme vedeli, že ak to urobíme, musí to byť bomba. Chceli sme niečo, čo by bavilo skúsených nadšencov MMA aj nových fanúšikov. Je to ďalšia ukážka toho, že nechceme len držať krok, ale udávať tempo,“ dodáva Ondřej Novotný, spolumajiteľ a promotér organizácie.

Okrem toho vznikne aj oficiálna komunita na Discorde spravovaná spoločnosťou Oktagon, ktorá bude otvorená pre všetkých záujemcov a záujemkyne. Skupina na Discorde bude priamo prepojená s fantasy ligou - používateľ bude označený podľa svojej aktuálnej úrovne a bude sa môcť pripojiť do chatovacej miestnosti s používateľmi rovnakej úrovne.

Ondřej Jarůšek
Ondřej Jarůšek
Editor
Zdroj: Tisková zpráva
Náhľadový obrázok: OKTAGON MMA
NEHERA predstavila novú kolekciu F/W 25: Oslovili nás prémiové látky a strihy
