dnes 29. septembra 2025 o 15:38
Čas čítania 0:48
Zdenka Hvolková

Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka

Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
Zdroj: Instagram / @andreaena_utaliana
GASTRO BRATISLAVA PIZZA ÚSPEŠNÍ SLOVÁCI
V srdci Bratislavy vzniká pizza, ktorá očarúva Európu aj svet.

Pizzeria Sapori Italiani, známa aj ako U Taliana, vedená šéfkuchárom Andreom Enom, Talianom žijúcim na Slovensku, dosiahla obrovský úspech na prestížnej medzinárodnej súťaži. Jeho pizza sa umiestnila na 9. mieste v Európe a 59. na svete, a to medzi viac než 300-tisíc pizzériami.

Andrea sa však súťaže nezúčastnil prvýkrát. Pred tromi rokmi skončil na 47. mieste, vlani na 36., a tento rok sa posunul ešte vyššie, čo svedčí o jeho rastúcej reputácii. Navyše bol ocenený aj titulom Pizza maker roka v Európe, píšu tvnoviny.sk.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Andrea Ena U Taliana® (@andreaena_utaliana)

Čo ťa možno zaujme, je proces, akým prebieha hodnotenie. Porota totiž chodí do reštaurácií inkognito - spravia si rezerváciu, najedia sa, zaplatia a bez odhalenia odídu. A práve tento nenápadný spôsob hodnotenia priniesol historický úspech aj bratislavskej prevádzke.

Samotný šéfkuchár pritom skromne priznáva, že nejde len o pizzu - veľkú rolu zohráva aj servis, kvalita surovín, čistota a celkový zážitok z návštevy.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Andrea Ena U Taliana® (@andreaena_utaliana)

Na vyhlásenie výsledkov sa Andrea so svojím tímom vydal až do kolísky pizze - do Neapola. A aj keď titul najlepšej európskej pizzérie putoval do Londýna, slovenský úspech je vskutku výnimočný. Zdá sa, že Bratislava má odteraz miesto medzi pizzovými topkami.

BRATISLAVA GASTRO BRATISLAVA PIZZA ÚSPEŠNÍ SLOVÁCI
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Instagram / @andreaena_utaliana
