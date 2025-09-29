V srdci Bratislavy vzniká pizza, ktorá očarúva Európu aj svet.
Pizzeria Sapori Italiani, známa aj ako U Taliana, vedená šéfkuchárom Andreom Enom, Talianom žijúcim na Slovensku, dosiahla obrovský úspech na prestížnej medzinárodnej súťaži. Jeho pizza sa umiestnila na 9. mieste v Európe a 59. na svete, a to medzi viac než 300-tisíc pizzériami.
Andrea sa však súťaže nezúčastnil prvýkrát. Pred tromi rokmi skončil na 47. mieste, vlani na 36., a tento rok sa posunul ešte vyššie, čo svedčí o jeho rastúcej reputácii. Navyše bol ocenený aj titulom Pizza maker roka v Európe, píšu tvnoviny.sk.
Čo ťa možno zaujme, je proces, akým prebieha hodnotenie. Porota totiž chodí do reštaurácií inkognito - spravia si rezerváciu, najedia sa, zaplatia a bez odhalenia odídu. A práve tento nenápadný spôsob hodnotenia priniesol historický úspech aj bratislavskej prevádzke.
Samotný šéfkuchár pritom skromne priznáva, že nejde len o pizzu - veľkú rolu zohráva aj servis, kvalita surovín, čistota a celkový zážitok z návštevy.
View this post on Instagram
Na vyhlásenie výsledkov sa Andrea so svojím tímom vydal až do kolísky pizze - do Neapola. A aj keď titul najlepšej európskej pizzérie putoval do Londýna, slovenský úspech je vskutku výnimočný. Zdá sa, že Bratislava má odteraz miesto medzi pizzovými topkami.