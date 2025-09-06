Vydrica pod Bratislavským hradom sa postupne mení na živú mestskú štvrť. Pribúdajú tu nové podniky a my sme zisťovali, ako sa im darí a či už majú dostatok návštevníkov.
Vydrica sa len postupne zapĺňa podnikmi, no už teraz tu nájdeš pekáreň, bistro, kaviareň aj bar. Miesto, ktoré ešte pred pár rokmi zívalo prázdnotou, dnes začína žiť a skúša pritiahnuť ľudí z celého mesta.
O tom, ako sa im darí a aké majú plány, sme sa rozprávali s pekárňou Kruh, reštauráciou Bistronomy, podnikom Vydrinko a kaviarňou Ost Block. Okrem nich sa vo Vydrici nachádza aj Bratislava Burger či Italiano da Cono, tie nám však na otázky neodpovedali.
Pekáreň Kruh
Obľúbená remeselná pekáreň Kruh otvorila vo Vydrici koncom júla. Hoci sú stále „v rozbehu“, prvé týždne hodnotia pozitívne. „Začiatky sú vždy výzva, no môžeme povedať, že sme spokojní. Vydrica má svoj špecifický dovolenkový mood,“ hovoria prevádzkari.
Vnímajú, že lokalita ešte len naberá na dynamike. Prezrádzajú, že sú dni, kedy je pohyb veľmi živý, hlavne počas víkendov. „V pracovné dni je to pokojnejšie, ľudia z okolitých kancelárií si k nám chodia po croissant alebo pizzu na raňajky. Popoludní je to uvoľnenejšie, ale celá štvrť má potenciál, ktorý sa podľa nás ešte len poriadne ukáže,“ dodali.
Ich zákazníci sú pestrí. „Je to mix. Nielen obyvatelia novostavieb, ale aj zvedavci z mesta, bežci z nábrežia, turisti z hotelov, kávičkári na výlete. Časté sú aj ranné návštevy, to sú hlavne ľudia z okolitých kancelárií, bytoviek či River Parku,“ prezradili. Niektorí k nim dokonca chodia z iných častí mesta len pre croissant.
Podľa Kruhu by lokalite pomohli podujatia, ktoré by pritiahli ešte viac ľudí, od víkendových trhov až po komunitné raňajky. „Myslíme si, že by pomohlo viac verejných podujatí alebo aktivít, ktoré by ľudí jemne “ťahali” do tejto časti mesta, napríklad víkendové trhy, letné večery s hudbou, komunitné raňajky. Vydrica má krásnu atmosféru, len ju ešte treba ľuďom ukázať,“ uviedli
Bistronomy
Bistronomy patrilo medzi prvých, ktorí vo Vydrici otvorili. A hneď sa stretli s pozitívnou odozvou. „Hostia k nám začali chodiť od prvého dňa, najmä naši pravidelní zákazníci, ale aj obyvatelia z okolia. Ľudia boli zvedaví, našli si nás, a to znamenalo dobrý štart,“ vysvetľujú prevádzkari.
Podľa Bistronomy každá nová otvorená prevádzka prináša do lokality viac pohybu a ľudí. „Stále je tu niekoľko prevádzok, ktoré sa ešte len otvoria. S každou pribúdajúcou bude Vydrica pôsobiť živšie,“ vysvetľujú.
Prezradili, že neplánujú odísť z Vydrice a radi by tu pokračovali aj v budúcnosti. „Bistronomy tu našla svoje miesto a veríme, že sa nám tu bude dariť dlhé roky. Dokonca ešte tento rok tu otvoríme nový koncept,“ prezrádzajú plány. Najviac sa však tešia na budúce prepojenie so zvyškom centra, ktoré má podľa nich zásadný význam pre návštevnosť celej štvrte.
Do podniku zavítajú domáci obyvatelia, ľudia z okolia, ale aj zahraniční hostia. „Nie sú to typickí turisti z organizovaných skupín, skôr cestovatelia, ktorí hľadajú kvalitné gastro. Často k nám prídu na základe recenzií alebo sprievodcov, ako je Gault&Millau.“
Vydrinko
Vínový bar Vydrinko si vo Vydrici vedie lepšie, než majitelia čakali. Priznávajú však, že lokalita má nižšiu fluktuáciu než centrum. „Ľudia musia ísť cielene za konkrétnym podnikom a následne nabrať skúsenosti s novými priestormi.“
Aj preto vidia veľký význam v dobrom mene a odporúčaniach. Ako dôležitý faktor vidia aj lepšie prepojenie so zvyškom mesta. Podľa nich by to ľuďom pomohlo ľahšie objaviť nové zákutia centra a prirodzene tak zavítať aj do Vydrice.
Ich klientela je zatiaľ rôznorodá. Časť návštevníkov prichádza na základe osobných kontaktov, iní si podnik našli cez sociálne siete alebo ho objavili náhodou pri prechádzke.
Ost Block
Ost Block sa vo Vydrici cíti ako doma a už od začiatku si tu vybudoval vernú komunitu. Priznali, že nový Ost Block predčil ich očakávania a neľutujú, že sa rozhodli práve pre túto lokalitu.
„Máme veľa dlhoročných štamgastov a štamgastiek, ktorí si dávajú tour de OST BLOCKy, a tiež nových ľudí z Vydrica hoodu. Sme veľmi vďační za túto našu podporujúcu komunitu od prvého dňa,“ hovoria.
Medzi pravidelnými návštevníkmi sú ľudia, ktorí sem prichádzajú na home-office, ale aj bežci, bežkyne, cyklisti či cyklistky, ktorí sem zavítajú pred alebo po tréningu. Podnik aktívne podporuje športové a komunitné aktivity.
„Dávame priestor športovým aktivitám, ako napríklad nedeľnej jóge s našou skvelou inštruktorkou Majou Hriníkovou, či bežeckému klubu Love Them Running Club v spolupráci s Varga Triathlon Academy. Milujeme tieto spolupráce,“ dodávajú.