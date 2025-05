Majiteľ bistra Suvlaki: Veľa ľudí mi hovorí, že naše jedlo je lepšie ako v Grécku

Ak máš rád grécku kuchyňu, bistro Suvlaki ti asi netreba predstavovať. A ak nie, je načase to napraviť. Prevádzku otvoril pred vyše desiatimi rokmi Yiannis Fanourakis. Bistro je pre neho viac než len práca, vníma ho ako vlastné dieťa.

V hlavnom meste nájdeš len jednu grécku reštauráciu s naozaj bohatou ponukou autentických jedál – od halloumi syra a gréckeho šalátu až po vínne listy, morské plody či jahňacie suvlaki. Volá sa Bistro Suvlaki, nájdeš ho na Krížnej 8 a založil ho pred 10 rokmi Yiannis Fanourakis, ktorý pochádza z Grécka.

Do bistra som prišla o 17:00 a v tom čase tam sedeli len dva stoly hostí. Už o pár minút sa však priestor začal rýchlo zapĺňať a čoskoro bolo úplne plno. Pri stoloch sedeli mladé rodiny s deťmi, skupinka dôchodcov aj niekoľko párov na rande.

Už pri vchode nás vítal energický majiteľ Yiannis Fanourakis. Ešte sme si ani nestihli sadnúť a bolo jasné, že tu nejde len o jedlo, ale aj o autentickú grécku atmosféru. „Je to akoby si zobral podnik priamo z Grécka a presunul si ho sem,“ zhodnotila som.

Začiatky boli náročné, bol na všetko sám

Yiannis sa narodil na Kréte a ešte predtým, než prišiel na Slovensko, pracoval ako šéfkuchár v hoteloch vo viacerých krajinách. Dnes je tu už vyše 20 rokov, no začiatky boli podľa jeho slov náročné.

„Začal som podnikať v cudzej krajine a bol som na všetko sám. Jazyk bola veľká bariéra – mnohí mi nerozumeli ani po anglicky,“ spomína. Musel sa preto začať učiť slovenský jazyk, aby sa s ľuďmi vedel dorozumieť.

Yiannis je v bistre každý deň od ôsmej ráno do neskorého večera a nič mu neujde. „Poznám svojich zákazníkov, vidím, kto sa vracia. Mám radosť, že tu máme stálych ľudí,“ hovorí. Suvlaki vníma veľmi osobne. „Je to ako moje vlastné dieťa,“ priznáva.

„Myslím si, že tu je veľmi pohodová atmosféra. Nechcem, aby sa to hralo na niečo, čo to nie je,“ hovorí Yiannis. Podľa neho je v Grécku veľa dobrých reštaurácií a je jedno, do ktorej vojdeš – väčšinou sa tam vždy dobre naješ.

Podľa Yiannisa ľudí láka najmä kvalita jedla a dobré ceny. Tvrdí, že v Bratislave nemá konkurenciu – autentickú grécku kuchyňu tu vraj nik iný nerobí. „Veľa ľudí mi hovorí, že naše jedlo je lepšie ako v Grécku,” dodáva s úsmevom. V jedálnom lístku nájdeš suvlaki, čerstvé morské plody, pita menu, gyros taniere, grécke šaláty a ďalšie typické špeciality.