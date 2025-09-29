Most Veľkého kaňonu Huajiang na juhozápade krajiny sa nachádza približne 625 metrov nad riekou.
V čínskej hornatej provincii Kuej-čou sa v nedeľu otvoril most, ktorý má skrátiť čas cestovania cez roklinu z dvoch hodín na len niekoľko minút. Stavba trvala tri roky, informoval South China Morning Post.
V tej istej provincii sa tiež nachádza 565 metrov vysoký most Beipanjiang, ktorý sa teraz stal druhým najvyšším mostom na svete. Hlavné rozpätie mosta Veľkého kaňonu Huajiang je 1 420 m, vďaka čomu je aj mostom s najväčším rozpätím na svete postaveným v horskej oblasti.
Na videu môžeš vidieť, ako po novopostavenom moste prechádzajú vozidlá. Pri príležitosti tejto udalosti sa konala slávnostná ceremónia, na ktorej sa zhromaždil dav, vrátane projektových inžinierov a miestnych úradníkov.
„Otvorenie mosta Huajiang Grand Canyon skracuje dobu cestovania medzi oboma stranami z dvoch hodín na dve minúty,“ uviedol vedúci provinčného dopravného oddelenia Zhang Yin. „Jeho otvorenie zlepšuje regionálne dopravné podmienky a prináša nový impulz do hospodárskeho a sociálneho rozvoja,“ doplnil.
Zaujímavosťou je, že takmer polovica zo 100 najvyšších mostov sveta sa nachádza v tejto kopcovitej provincii, ako uviedla štátna tlačová agentúra Xinhua.