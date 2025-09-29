Ashraf Mahrous opäť ukázal neuveriteľnú silu. V letovisku Hurgada zvládol vytiahnuť 700-tonovú loď pomocou lana, ktoré držal výlučne len svojimi zubami.
Ashraf Mahrous z Hurgady predviedol neuveriteľnú silu. Dokázal potiahnuť loď s hmotnosťou 700 ton pomocou lana, ktoré držal výlučne zubami. Neskôr zvládol potiahnuť dokonca až dve lode vážiace spolu viac než 1 100 ton.
Mahrous, prezývaný Kabonga, povedal, že jeho cieľom bolo pokúsiť sa o nový svetový rekord. Jeho výkon vyžadoval nielen silu svalov, ale aj obrovskú odvahu a pevnosť čeľustí, píše portál NBC News.
Tento športovec nie je v podobných výkonoch žiadny nováčik. Už predtým dokázal potiahnuť vlak, a dokonca sám premiestnil nákladné auto.
Na takýto výkon sa pripravoval mesiace. Jeho tréning zahŕňal trojité denné cvičenie a špeciálnu stravu. Prezradil, že jedol desiatky vajec, celé kurčatá a niekoľko kilogramov rýb denne, aby mal telo pripravené na extrémnu záťaž.