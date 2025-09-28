Kai Cenat prekonal rekord na Twitchi. Dosiahol 1 milión odberateľov

Streamer Kai Cenat počas svojho subathonu prekonal rekord Twitchu.
Americký streamer Kai Cenat sa zapísal do histórie platformy Twitch. Počas svojho mesačného subathonu s názvom The Mafiathon 3 získal viac ako 1 milión predplatiteľov, čím prekonal všetky doterajšie rekordy, informuje portál Sportskeeda.
Doterajšími držiteľmi rekordov boli ruský streamer Vadim „evelone2004“ s vyše 459-tisíc predplatiteľmi (december 2024) a VTuberka Ironmouse, ktorá dosiahla 326-tisíc predplatiteľov (október 2024). Cenat ich výsledky výrazne prevýšil.
Subathon, ktorý stále prebieha a potrvá do konca septembra, sprevádza účasť známych osobností. Vysielanie navštívili napríklad Kim Kardashian, rapperi Ray J a Snoop Dogg. Viacerí z nich prispeli aj k samotnému rekordu – oficiálny účet hry Valorant daroval viac než 59-tisíc odberov, Snoop Dogg 43-tisíc a spoločnosť eBay ďalších 23-tisíc.
Po dosiahnutí milióna predplatiteľov Cenat poďakoval svojmu kolegovi z AMP skupiny Robertovi „Fanumovi“, rodnému New Yorku a fanúšikom za podporu. Už na začiatku subathonu pritom oznámil, že ak sa mu podarí dosiahnuť cieľ, oholí si hlavu. Plánuje, aby mu vlasy ostrihal basketbalista LeBron James.