Už od vzniku Spojených štátov mala centrálna vláda v krajine obmedzenú moc. Komunity si preto často pomáhali, ako vedeli. Zakladali organizácie či spolky, ktoré sčasti plnili úlohy, ktoré v Európe spadali pod vládnu agendu. Zostalo to tak dodnes.
Predtým, ako som sa presťahovala do USA, som nemala s dobrovoľníctvom veľa skúseností. Počas tínedžerských rokov som párkrát pomáhala na nejakých podujatiach, ale akonáhle som vhupla do pracovného a neskôr aj rodičovského života, dobrovoľnícke príležitosti som nevyhľadávala. A ani ony mňa. To sa za posledný rok zmenilo a ja som nazbierala skúseností viac ako za celý predošlý život.
Hneď na začiatku školského roka nám s manželom prišla výzva, aby sme sa zaregistrovali
ako dobrovoľníci pre náš školský obvod. Chceli sme sa začleniť do komunity, tak sme si
podali prihlášky. Obvod si preveril, či náhodou nemáme trestný záznam, a krátko nato schválil naše žiadosti. Premýšľala som, na čo asi škola bude potrebovať dobrovoľníkov. Zistila som, že na všeličo, pretože počas roka organizuje množstvo akcií.
Ja som napríklad rozdávala donuty, keď bol deň starých rodičov. Taktiež som pripravovala
knižnicu na knižný festival alebo robila dozor počas športového dňa. Manžel
zasa niekoľkokrát čítal v dcérinej triede. Ak by sme chceli, mohli by sme robiť aj oveľa
viac. Príležitostí je neúrekom, no najmä, dobrovoľníctvo tu berú ako súčasť života.
Ľudia to robia bez ohľadu na príjem alebo spoločenské postavenie. Kto nemôže venovať
čas, venuje peniaze. Počas roka škola organizuje rôzne aukcie a gala podujatia.
Myšlienka, že treba dávať komunite, medzi ľuďmi mimoriadne rezonuje.
Americké deti v takomto nastavení už vyrastajú. Keď som prvýkrát poobede prišla po
dcéru do školy, z dverí smerom k autám deti odprevádzali starší žiaci. Učitelia na to len
dohliadali. Dcéra mi vysvetlila, že to sú piataci (posledný ročník na základnej škole, pozn. red.) a tieto služby si celý rok striedajú.
Nedávno priniesla zo školy vyplnený test. V jednej z otázok mali doplniť správne sloveso. Otázka znela: „Dobrí občania sú aktívni a _____ vo svojej komunite.“ Správna odpoveď bola „participate“ – teda zúčastniť sa, podieľať sa.
Najviac dobrovoľníkov je z radov rodičov – pre už spomínané potreby škôl. Ak nechodia
priamo do škôl, veľa z nich robí napríklad trénerov detských športových tímov. Detské
športové kluby tu väčšinou prevádzkujú kostoly a deťom športy počas roka striedajú. Vždy
pred začiatkom „ligy“ si každý tím musí zaobstarať trénera. Nikdy sa nestane, že by
nenašli ochotných rodičov. Aj softbalový tím našej dcéry minulý rok viedla jedna z mám.
Pomáhať však chodia aj tínedžeri, ktorí si tieto skúsenosti potom píšu na prihlášky na
vysoké školy a zvyšuje im to šance na prijatie. Univerzity na to prihliadajú a hľadajú
uchádzačov, ktorí vo voľnom čase pomáhajú a získavajú takto užitočné schopnosti pre
život.