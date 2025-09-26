Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 26. septembra 2025 o 11:34
Čas čítania 0:58
Sofia Angušová

VIDEO: Poľský skialpinista dokázal nemožné. Andrzej Bargiel vystúpil na Everest a zlyžoval ho bez kyslíka

VIDEO: Poľský skialpinista dokázal nemožné. Andrzej Bargiel vystúpil na Everest a zlyžoval ho bez kyslíka
Zdroj: Ig /@andrzejbargiel
ŠPORT EXTRÉMNE ŠPORTY A NEBEZPEČNÉ KONÍČKY
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Články o športe ti prináša Fortuna. Zaregistruj sa a vyber si svoj bonus! chcem bonus

Andrzej Bargiel sa zapísal do histórie ako prvý človek, ktorý vystúpil na Mount Everest bez použitia doplnkového kyslíka a následne zlyžoval späť až do základného tábora.

Poľský 37-ročný skialpinista Andrzej Bargiel dosiahol výkon, ktorý dovtedy nikto na svete nezvládol. Najprv vystúpil na vrchol Mount Everestu (8849 m n. m.) bez fľašového kyslíka a potom si pripol lyže priamo na vrchole, aby bezpečne zlyžoval cez južnú trasu až do základného tábora, informuje Redbull.

Dňa 22. septembra po takmer 16 hodinách extrémne náročného výstupu v tzv. „zóne smrti“ nad 8 000 metrami, kde je hladina kyslíka kriticky nízka, si Bargiel pripol lyže priamo na vrchole a začal zostup cez južnú trasu. Kvôli neskorému času dorazil ešte v tú noc do tábora II, kde musel prenocovať, keďže tma znemožnila pokračovať.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Red Bull (@redbull)

Nasledujúce ráno pokračoval zjazdom cez technicky náročný ľadopád Khumbu, pričom mu navigačne pomáhal dron pilotovaný jeho bratom Bartekom. Bezpečne dorazil do základného tábora a stal sa tak historicky prvým človekom, ktorý zvládol výstup aj zostup Everestu bez kyslíkových fliaš.

Odporúčané
Stredisko Jasná bude cez víkend patriť bláznom a nezabudnuteľnej párty Stredisko Jasná bude cez víkend patriť bláznom a nezabudnuteľnej párty 29. marca 2023 o 15:00

„Zostup som rozdelil na dve časti, pretože prekonať technicky náročný ľadopád v relatívne bezpečných podmienkach bolo možné len ráno. Samotný výstup na vrchol bol namáhavý a náročný. Nikdy v živote som nestrávil toľko času v takej nadmorskej výške, takže to bola výzva sama osebe,” prezradil.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Andrzej Bargiel (@andrzejbargiel)

Zatiaľ čo viac ako 6 000 ľudí už Everest zdolalo, menej ako 200 z nich vystúpilo bez doplnkového kyslíka. Zjazd na lyžiach späť predstavuje však úplne jedinečný výkon, ktorý nikomu predtým nevyšiel.

Odporúčané
Kto sú najbohatšie deti na svete? Nechýba Blue Ivy Carter či princezná Charlotte z Walesu Kto sú najbohatšie deti na svete? Nechýba Blue Ivy Carter či princezná Charlotte z Walesu 26. septembra 2025 o 9:22
Odporúčané
Doja Cat vydala album Vie, na ktorom ukazuje svoju jemnejšiu stránku. Na jednej skladbe hosťuje aj SZA Doja Cat vydala album Vie, na ktorom ukazuje svoju jemnejšiu stránku. Na jednej skladbe hosťuje aj SZA 26. septembra 2025 o 8:22
Odporúčané
Vyšiel nový trailer k filmu Avatar: Fire and Ash. Priprav sa na epické súboje medzi kmeňmi Vyšiel nový trailer k filmu Avatar: Fire and Ash. Priprav sa na epické súboje medzi kmeňmi 26. septembra 2025 o 7:22
Už ti nič dôležité neunikne
Vďaka našej aplikácii s prehľadným feedom a notifikáciami sa všetko dozvieš skôr, ako si to tvoji kamoši nájdu na Instagrame.
Objav aktuálne novinky medzi prvými.
Nestrať prehľad
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
EXTRÉMNE ŠPORTY A NEBEZPEČNÉ KONÍČKY
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Fortuna ti prináša radosť z hry a novinky zo sveta športu chcem bonus
Náhľadový obrázok: Ig /@andrzejbargiel
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
Sponzorovaný obsah
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
18. 9. 2025 19:00
Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce
refresher+
Odporúčané
Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce
dnes o 08:00
Sára Ružičková z Love Islandu: Nicolasovi by som šancu už nedala, nemyslím si, že to myslí s Lenkou úprimne
refresher+
Odporúčané
Sára Ružičková z Love Islandu: Nicolasovi by som šancu už nedala, nemyslím si, že to myslí s Lenkou úprimne
včera o 15:00
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
19. 9. 2025 16:00
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
pred 2 dňami
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
včera o 10:00
Storky
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár vo Švajč...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku je späť. MBFL! odštartuje na Nivách
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
V spolupráci
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na...
NEHERA predstavila novú kolekciu F/W 25: Oslovili nás prémiové látky a strihy
Machine Gun Kelly sa vracia do Prahy. Onedlho vystúpi v O2 Aréne
Levi’s sa spojil s Toy Story. V kolekcii spoločne priniesli najväčší trend 2025
Syn Willa Smitha prepísal históriu. Jaden sa stal prvým mužským...
Cardi B štvrtýkrát tehotná. Dieťa čaká s týmto športovcom
Víťazka Let's Dance sa vydala. Svoje áno povedala žilinskému hokejistovi
Lifestyle news
Lewis Hamilton prosí fanúšikov o modlitby za svojho buldoga Roscoea. Momentálne je v kóme a jeho stav je vážny pred 22 minútami
VIDEO: Poľský skialpinista dokázal nemožné. Andrzej Bargiel vystúpil na Everest a zlyžoval ho bez kyslíka pred hodinou
Vedci prišli na to, prečo zostala najstaršia žena sveta tak dlho zdravá. Maria Branyas Morera sa dožila až 117 rokov pred 2 hodinami
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia Footshop x Playboy pred 2 hodinami
Kto sú najbohatšie deti na svete? Nechýba Blue Ivy Carter či princezná Charlotte z Walesu pred 3 hodinami
Doja Cat vydala album Vie, na ktorom ukazuje svoju jemnejšiu stránku. Na jednej skladbe hosťuje aj SZA dnes o 08:22
Vyšiel nový trailer k filmu Avatar: Fire and Ash. Priprav sa na epické súboje medzi kmeňmi dnes o 07:22
Svadba Keanu Reevesa a Alexandry Grant: Partnerka slávneho herca vyvrátila virálny hoax včera o 18:28
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Polícia SR Dopravné správy Podvod
Viac
Toto sú TOP slovenské dediny roka 2025. Víťaz si vyslúžil prestížny titul a finančnú odmenu
pred 21 minútami
Na Slovensko prichádza nový ruský reťazec. Predajne lákajú nízkymi cenami a minimalistickým konceptom
pred hodinou
AKTUÁLNE: Poslanci schválili historickú zmenu ústavy. Novela oficiálne definuje mužské a ženské pohlavie
pred hodinou

Viac z Šport

Všetko
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
pred 2 dňami
Totálna dominancia novej hviezdy a neľútostné prestrelky. Oktagon 76 priniesol aj jeden silný emotívny moment
Totálna dominancia novej hviezdy a neľútostné prestrelky. Oktagon 76 priniesol aj jeden silný emotívny moment
22. 9. 2025 11:27
Slafkovský skončil s reznou ranou na tvári. Zasiahla ho korčuľa protihráča
Slafkovský skončil s reznou ranou na tvári. Zasiahla ho korčuľa protihráča
pred 2 dňami
Regenerácia a hydratácia sú rovnako dôležité ako výkon. Juraj Slafkovský nedá dopustiť na túto minerálku
PR správa
Regenerácia a hydratácia sú rovnako dôležité ako výkon. Juraj Slafkovský nedá dopustiť na túto minerálku
včera o 10:00
Slovenská bežkyňa prepisuje históriu! Emma Zapletalová získala bronz na MS v Tokiu
Slovenská bežkyňa prepisuje históriu! Emma Zapletalová získala bronz na MS v Tokiu
19. 9. 2025 15:19
Najprestížnejšie futbalové ceny sú rozdané. Zlatú loptu 2025 získal krídelník Paris Saint-Germain
Najprestížnejšie futbalové ceny sú rozdané. Zlatú loptu 2025 získal krídelník Paris Saint-Germain
pred 3 dňami
Viac z Zaujímavosti Všetko
TOP 10 najhlúpejších úmrtí podľa internetu. Kto všetko bojoval o Darwinovu cenu?
Zahraničné
včera o 15:05
TOP 10 najhlúpejších úmrtí podľa internetu. Kto všetko bojoval o Darwinovu cenu?
včera o 15:05
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
pred 2 dňami
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
včera o 11:00
Viac z Refresher Všetko
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
Reportáže
24. 8. 2025 17:00
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
24. 8. 2025 17:00
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
16. 9. 2025 14:00
Do news tímu hľadáme full time redaktora/redaktorku!
pred 3 hodinami
Viac z Kultúra Všetko
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
Slovensko
pred 2 dňami
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
pred 2 dňami
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
19. 9. 2025 16:00
FOTO: Byt, ktorý je skôr ako dom. Sleduj trojposchodový loft v minimalistickom štýle z Prahy
20. 9. 2025 11:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Režiséri hitov Miki, Černák či Duchoň v špeciálnom rozhovore Iba medzi nami. Prečo si vybrali Milana Ondríka či Vladka Plevčíka?
refresher+
Odporúčané
Režiséri hitov Miki, Černák či Duchoň v špeciálnom rozhovore Iba medzi nami. Prečo si vybrali Milana Ondríka či Vladka Plevčíka?
pred 37 minútami
Skvelí slovenskí režiséri odporučili ich obľubených tvorcov, poradili začínajúcim filmárom a prezradili informácie zo zákulisia natáčania divácky úspešných filmov.
Viac ako 80 % Slovákov sa pozrie na cenu, kým produkt vloží do košíka. Pri potravinách si všímame aj krajinu pôvodu
PR správa
Viac ako 80 % Slovákov sa pozrie na cenu, kým produkt vloží do košíka. Pri potravinách si všímame aj krajinu pôvodu
pred hodinou
REFRESHNI SI PLAYLIST: Young Thug vydal očakávaný album, collab: Sergei Barracuda x Luca Brassi10x a sexi Rita Ora
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Young Thug vydal očakávaný album, collab: Sergei Barracuda x Luca Brassi10x a sexi Rita Ora
pred hodinou
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia Footshop x Playboy
V spolupráci
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia Footshop x Playboy
pred 2 hodinami
Toto sú najkrajšie slovenské ľudové piesne. Poznáš všetky?
Toto sú najkrajšie slovenské ľudové piesne. Poznáš všetky?
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
včera o 10:00
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
včera o 11:00
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
pred 2 dňami
Carmen z Geissenovcov podstúpila vážnu operáciu mozgu. Má v hlave platničku a 5 skrutiek
Carmen z Geissenovcov podstúpila vážnu operáciu mozgu. Má v hlave platničku a 5 skrutiek
včera o 11:49
TOP 10 najhlúpejších úmrtí podľa internetu. Kto všetko bojoval o Darwinovu cenu?
TOP 10 najhlúpejších úmrtí podľa internetu. Kto všetko bojoval o Darwinovu cenu?
včera o 15:05
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
včera o 10:00
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
pred 2 dňami
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
včera o 11:00
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
18. 9. 2025 19:04
Hviezde Geissenovcov našli nález na mozgu. Carmen musí podstúpiť vážnu operáciu
Hviezde Geissenovcov našli nález na mozgu. Carmen musí podstúpiť vážnu operáciu
pred 3 dňami
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
27. 8. 2025 19:13
Domov
Zdieľať
Diskusia