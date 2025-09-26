VIDEO: Poľský skialpinista dokázal nemožné. Andrzej Bargiel vystúpil na Everest a zlyžoval ho bez kyslíka

Andrzej Bargiel sa zapísal do histórie ako prvý človek, ktorý vystúpil na Mount Everest bez použitia doplnkového kyslíka a následne zlyžoval späť až do základného tábora.
Poľský 37-ročný skialpinista Andrzej Bargiel dosiahol výkon, ktorý dovtedy nikto na svete nezvládol. Najprv vystúpil na vrchol Mount Everestu (8849 m n. m.) bez fľašového kyslíka a potom si pripol lyže priamo na vrchole, aby bezpečne zlyžoval cez južnú trasu až do základného tábora, informuje Redbull.
Dňa 22. septembra po takmer 16 hodinách extrémne náročného výstupu v tzv. „zóne smrti“ nad 8 000 metrami, kde je hladina kyslíka kriticky nízka, si Bargiel pripol lyže priamo na vrchole a začal zostup cez južnú trasu. Kvôli neskorému času dorazil ešte v tú noc do tábora II, kde musel prenocovať, keďže tma znemožnila pokračovať.
Nasledujúce ráno pokračoval zjazdom cez technicky náročný ľadopád Khumbu, pričom mu navigačne pomáhal dron pilotovaný jeho bratom Bartekom. Bezpečne dorazil do základného tábora a stal sa tak historicky prvým človekom, ktorý zvládol výstup aj zostup Everestu bez kyslíkových fliaš.
„Zostup som rozdelil na dve časti, pretože prekonať technicky náročný ľadopád v relatívne bezpečných podmienkach bolo možné len ráno. Samotný výstup na vrchol bol namáhavý a náročný. Nikdy v živote som nestrávil toľko času v takej nadmorskej výške, takže to bola výzva sama osebe,” prezradil.
Zatiaľ čo viac ako 6 000 ľudí už Everest zdolalo, menej ako 200 z nich vystúpilo bez doplnkového kyslíka. Zjazd na lyžiach späť predstavuje však úplne jedinečný výkon, ktorý nikomu predtým nevyšiel.