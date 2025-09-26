Doja Cat vydala album Vie, na ktorom ukazuje svoju jemnejšiu stránku. Na jednej skladbe hosťuje aj SZA

Doja Cat v piatok 26. septembra oficiálne vydala svoj nový album Vie. Ide už o jej piaty štúdiový album, ktorý prináša výraznú retro atmosféru.
Americká speváčka a raperka Doja Cat vydala album s názvom Vie. Ukazuje jej jemnejšiu stránku, na ktorú nie sme až tak zvyknutí. V novom albume sa Doja tentoraz sústredí na pop, lásku a nostalgický nádych osemdesiatok.
Celý album obsahuje 15 skladieb a jediným hosťujúcim umelcom je SZA, ktorá sa objavila v piesni Take Me Dancing.
Na rozdiel od jej predchádzajúceho albumu Scarlet, ktorý vydala v roku 2023, kde dominoval rap, je nový album viac v popovejšom duchu. Doja ešte pred vydaním albumu Vie avizovala, že sa viac zameria na témy lásky, romantiky a sexuality, píše Billboard.
V albume nájdeš aj skladbu Jealous Type, s ktorou Doja Cat debutovala na odovzdávaní cien VMA 2025 spolu s legendárnym saxofonistom Kennym G. Na albume sa výrazne podieľal producent Jack Antonoff. V rozhovore pre Apple Music Doja prezradila, že tvorivý proces bol pre ňu veľmi osobný a užívala si ho.