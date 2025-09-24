Telefón nemusí byť len zlodejom času. Ak si vyberieš správne aplikácie, môže sa stať tvojím pomocníkom pri produktivite, zdraví aj well-beingu.
Koľko času denne strávime na telefóne, si mnohí z nás radšej ani nepriznáme. Tvoj telefón však nemusí byť len nástroj na bezcieľne scrollovanie. Ak si vyberieš správne aplikácie, môže sa z neho stať skvelý pomocník na ceste k zdravšiemu, produktívnejšiemu a vyrovnanejšiemu „ja“.
Je úplne jedno, či sa chceš zamerať na pohyb, zdravý životný štýl, viac dbať na duševnú pohodu alebo efektívnejšie plánovať svoj čas. Pripravili sme pre teba overený zoznam aplikácií, ktoré nám odporučili ich samotní používatelia, a doplnili ho o tie najlepšie hodnotené v App Store. Všetky aplikácie sú dostupné aj na Google Play.
Rozdelili sme ich do troch hlavných kategórií
- Pohyb – šport a aktivita
- Wellbeing – duševná pohoda a relax
- Produktivita – plánovanie a time management
Pohyb – šport a aktivita
Strava
Združuje najväčšiu športovú komunitu na svete a je obľúbená medzi bežcami, cyklistami aj ďalšími športovcami. Umožňuje ti zaznamenávať tréningy pomocou GPS, sledovať svoj progres, analyzovať výkony či tvoriť vlastné trasy. Silným lákadlom je aj komunitný rozmer – v Strave môžeš zdieľať svoje aktivity, porovnávať sa s ostatnými a inšpirovať sa ich výsledkami.
Runna
Niečo pre nadšencov behu. Runna je totiž bežecká aplikácia, ktorá funguje ako osobný tréner priamo v tvojom mobile. Ponúka prispôsobené tréningové plány od 5 km až po ultra maratóny, pomáha zlepšiť rýchlosť aj výdrž a dáva tipy na regeneráciu či výživu. Dá sa prepojiť s hodinkami a je vhodná pre začiatočníkov aj pokročilých bežcov, ktorí chcú mať štruktúrovaný plán.
Stronglifts
Jednoduchá a efektívna aplikácia na silový tréning, ktorá sa spolieha na overený program 5×5 – päť sérií po päť opakovaní – a automaticky upravuje váhy podľa tvojho progresu. Aplikácia ti povie, aké váhy máš vybrať, koľko kotúčov použiť, a automaticky pridáva záťaž, keď cvičenia zvládneš, alebo zníži, ak sa zasekneš.