Halucinácie bez drog? Iba papier, slúchadlá a realita sa mi rozpadla pred očami

Aj zdravý ľudský mozog dokáže pri správnej technike halucinovať "na triezvo".
„… Ja halucinujem! Funguje to! Váu, to je úžasné. Síce mi to trvalo, ale dostala som sa tam,“ myslím si popri tom, ako sa mi pred očami mihajú krásne farby a tvary, doplnené o zvuky. Obrazy sa striedajú a ja som prekvapená a nadšená z toho, čo vidím a počujem.
Časom sa mi z abstraktných vizuálov a farieb začnú vytvárať súvislé 2D obrazy. Ukazujú všetko, nad čím som v posledných dňoch rozmýšľala. Prejdú do 3D obrazov (molekuly) obohatených o silnejšie farby a ja mám pocit, akoby som snívala s otvorenými očami.
Na papieri pod pravým okom vznikne drobná stopa od slzy a experiment ukončím. Už dlho som cielene nežmurkala. Žmurkanie totiž dokáže vizuály prerušiť alebo im ubrať na intenzite. Keď zoberiem do úvahy, že som počas experimentu mala ešte jeden silnejší zážitok — a stále je to iba priemerná skúsenosť — zaujímalo by ma, aké to asi je, zažiť niečo silnejšie.
