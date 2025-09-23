Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 23. septembra 2025 o 17:00
Čas čítania 5:36
Barbora Priatková

Halucinácie bez drog? Iba papier, slúchadlá a realita sa mi rozpadla pred očami

Halucinácie bez drog? Iba papier, slúchadlá a realita sa mi rozpadla pred očami
Zdroj: Refresher / Barbora Priatková, Unsplash / Flyd, Bishwajit Ghose
ZAUJÍMAVOSTI ČO SA DEJE S TVOJÍM TELOM, KEĎ...
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Citlivý obsah
Článok môže obsahovať:
  • produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
  • sex, nahotu a iný NSFW obsah
  • násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
mám nad 18 rokov (zobraziť obsah)
späť na hlavnú stránku Späť

Aj zdravý ľudský mozog dokáže pri správnej technike halucinovať "na triezvo".

„… Ja halucinujem! Funguje to! Váu, to je úžasné. Síce mi to trvalo, ale dostala som sa tam,“ myslím si popri tom, ako sa mi pred očami mihajú krásne farby a tvary, doplnené o zvuky. Obrazy sa striedajú a ja som prekvapená a nadšená z toho, čo vidím a počujem.

Časom sa mi z abstraktných vizuálov a farieb začnú vytvárať súvislé 2D obrazy. Ukazujú všetko, nad čím som v posledných dňoch rozmýšľala. Prejdú do 3D obrazov (molekuly) obohatených o silnejšie farby a ja mám pocit, akoby som snívala s otvorenými očami.

Baví ťa získavanie autentických informácií? Pridaj sa do klubu Refresher + a zabezpeč si pravidelný prísun kvalitného čítania. Okrem neobmedzeného prístupu k prémiovému obsahu získaš množstvo benefitov a zároveň podporíš vznik našej novej tvorby.

Na papieri pod pravým okom vznikne drobná stopa od slzy a experiment ukončím. Už dlho som cielene nežmurkala. Žmurkanie totiž dokáže vizuály prerušiť alebo im ubrať na intenzite. Keď zoberiem do úvahy, že som počas experimentu mala ešte jeden silnejší zážitok — a stále je to iba priemerná skúsenosť — zaujímalo by ma, aké to asi je, zažiť niečo silnejšie.

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ako sa mi podarilo halucinovať úplne „na triezvo“ a čo som videla.
  • Psychologička Zdenka Németová vysvetľuje, prečo takto ľudský mozog funguje.
  • Či je to znak psychickej poruchy, keď začneš niečo vidieť alebo počuť.
  • V akých prípadoch môžeme zažiť podobné stavy.
  • Pre koho to môže byť nebezpečné a prečo.
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 188711 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: Bagetka na Račku ZDARMA , 2 kopčeky zmrzliny od Koun ZDARMA alebo Lístok ZDARMA na linke Bratislava – Viedeň/Schwechat
Zobraziť všetky (13)
Súvisiace témy
ČO SA DEJE S TVOJÍM TELOM, KEĎ...
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Barbora Priatková
Barbora Priatková
Reporter (external)
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Refresher / Barbora Priatková, Unsplash / Flyd, Bishwajit Ghose
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Speváčka Anežka Binková o živote s alopéciou: Negatívne narážky na môj vzhľad nikdy nemali deti, ale dospelí ľudia
refresher+
Odporúčané
Speváčka Anežka Binková o živote s alopéciou: Negatívne narážky na môj vzhľad nikdy nemali deti, ale dospelí ľudia
pred 2 dňami
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
19. 9. 2025 16:00
TEST slicovej pizze v Bratislave: Kde si dáš večer v meste tú najchutnejšiu a najchrumkavejšiu?
refresher+
Odporúčané
TEST slicovej pizze v Bratislave: Kde si dáš večer v meste tú najchutnejšiu a najchrumkavejšiu?
pred 2 dňami
True crime a morbídna zvedavosť ti môžu posilniť psychiku. Sú temné myšlienky normálne?
refresher+
Odporúčané
True crime a morbídna zvedavosť ti môžu posilniť psychiku. Sú temné myšlienky normálne?
včera o 17:00
Fenomén Slam poetry: Odmieta snobské elitárstvo a na pódiá volá bežných ľudí
refresher+
Odporúčané
Fenomén Slam poetry: Odmieta snobské elitárstvo a na pódiá volá bežných ľudí
pred 3 dňami
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
Sponzorovaný obsah
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
18. 9. 2025 19:00
Storky
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár vo Švajč...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku je späť. MBFL! odštartuje na Nivách
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
V spolupráci
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na...
NEHERA predstavila novú kolekciu F/W 25: Oslovili nás prémiové látky a strihy
Machine Gun Kelly sa vracia do Prahy. Onedlho vystúpi v O2 Aréne
Levi’s sa spojil s Toy Story. V kolekcii spoločne priniesli najväčší trend 2025
Syn Willa Smitha prepísal históriu. Jaden sa stal prvým mužským...
Cardi B štvrtýkrát tehotná. Dieťa čaká s týmto športovcom
Víťazka Let's Dance sa vydala. Svoje áno povedala žilinskému hokejistovi
Doja Cat vydáva album. Jeho premiéru si vychutnáš aj kúsok od Slovenska
Coachella zverejnila line-up na rok 2026. Opäť nechýbajú veľké hviezdy
TOP outfity z Emmy 2025: Sydney Sweeney s dekoltom či elegantný Pedro Pascal
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne oznámila ve...
Lifestyle news
Americké ministerstvo zverejnilo kontroverzné video. Namiesto Pokémonov v ňom pri hraniciach chytajú migrantov pred 2 hodinami
Otec Elona Muska čelí obvineniam zo sexuálneho zneužívania detí. Údajne mal napadnúť aj svoje vlastné deti pred 3 hodinami
Tetovanie môže znižovať riziko rakoviny kože, odhalili vedci v prelomovej štúdii dnes o 16:56
Kinosály ovládol nový anime hit. Čo by si mal vedieť, než si ho pôjdeš pozrieť? dnes o 16:00
Najzábavnejší horor roka je už online. Vieme, kde si ho môžeš pozrieť dnes o 14:40
VIDEO: Leopardie žraloky prichytili pri trojke. Po akte zostali obaja samčekovia nehybne ležať na dne dnes o 13:53
Hviezde Geissenovcov našli nález na mozgu. Carmen musí podstúpiť vážnu operáciu dnes o 12:32
V hlavných úlohách Pedro Pascal a Baby Yoda: Vyšiel trailer na nový film zo sveta Star Wars dnes o 11:36
Prichádzajú skôr, než sa čakalo. Toto sú noví farmári, ktorí rozvíria život na statku dnes o 10:42
Slovenka Petra Kovacs predviedla kolekciu na London Fashion Weeku. Na jej prehliadke sa objavil Johnny Depp dnes o 09:42
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Rusko Donald Trump Banky
Viac
Litva rozšírila právomoci armády. Drony narušujúce vzdušný priestor môže armáda zostreliť
pred hodinou
Na odvrátenie katastrofy zostávajú ľudstvu len tri roky. Miliónom ľudí hrozí strata domova
pred hodinou
Mnohí Slováci budú musieť chodiť na STK častejšie a priplatia si. Pozri si, koho sa dotknú nové zmeny
pred 2 hodinami

Viac z Zaujímavosti

Všetko
5 návykov úspešných ľudí, ktoré ti pomôžu zlepšiť životný štýl a naštartovať produktivitu
V spolupráci
5 návykov úspešných ľudí, ktoré ti pomôžu zlepšiť životný štýl a naštartovať produktivitu
včera o 16:00
KVÍZ: Dokážeš uhádnuť Guinnessove rekordy? Len génius trafí všetko správne
KVÍZ: Dokážeš uhádnuť Guinnessove rekordy? Len génius trafí všetko správne
dnes o 11:00
Cardi B sa zapísala do Guinnessovej knihy rekordov. Dokázala to nezvyčajným spôsobom
Cardi B sa zapísala do Guinnessovej knihy rekordov. Dokázala to nezvyčajným spôsobom
včera o 09:41
Žena vyhrala 150-tisíc v lotérii vďaka ChatGPT. Celú výhru daruje na charitu
Žena vyhrala 150-tisíc v lotérii vďaka ChatGPT. Celú výhru daruje na charitu
včera o 10:33
True crime a morbídna zvedavosť ti môžu posilniť psychiku. Sú temné myšlienky normálne?
refresher+
Odporúčané
True crime a morbídna zvedavosť ti môžu posilniť psychiku. Sú temné myšlienky normálne?
včera o 17:00
Americké ministerstvo zverejnilo kontroverzné video. Namiesto Pokémonov v ňom pri hraniciach chytajú migrantov
Americké ministerstvo zverejnilo kontroverzné video. Namiesto Pokémonov v ňom pri hraniciach chytajú migrantov
pred 2 hodinami
Viac z Móda Všetko
TOP čierne tenisky do sychravého jesenného počasia. Zaobstaraj si outdoorové ikony Salomon či fresh modely New Balance
Topánky
dnes o 10:00
V spolupráci
TOP čierne tenisky do sychravého jesenného počasia. Zaobstaraj si outdoorové ikony Salomon či fresh modely New Balance
dnes o 10:00
Office móda 2025: Toto je 8 tipov na dokonalý outfit do kancelárie pre všetky ženy
včera o 11:00
Lexx spája maľbu airbrushom so streetwear oblečením: Mám rád nedokonalosť, keď to robí človek a nie stroj (Rozhovor)
19. 9. 2025 16:00
Viac z Tech Všetko
Samsung reaguje na Apple novinky. Jeho výsmešná kampaň na sociálnych sieťach sa okamžite stala virálnou
Mobily
11. 9. 2025 9:13
Samsung reaguje na Apple novinky. Jeho výsmešná kampaň na sociálnych sieťach sa okamžite stala virálnou
11. 9. 2025 9:13
22-ročný Tomáš renovuje veterány: Ľudia ich vlastnia aj ako investíciu, ale najmä pre pocit z jazdy
15. 9. 2025 13:00
Čínska automobilka si pripísala svetový rekord. Pozri sa na vozidlo, ktoré dosiahlo zatiaľ najvyššiu rýchlosť v histórii
včera o 19:13
Viac z Kultúra Všetko
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
19. 9. 2025 16:00
FOTO: Byt, ktorý je skôr ako dom. Sleduj trojposchodový loft v minimalistickom štýle z Prahy
pred 3 dňami
FOTO: Rodinný dom pri Brne vznikol uprostred záhrady s prírodným biotopom. Stojí za ním renomovaný český architekt
13. 9. 2025 11:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Halucinácie bez drog? Iba papier, slúchadlá a realita sa mi rozpadla pred očami
Zaujímavosti
dnes o 17:00
refresher+
Odporúčané
Halucinácie bez drog? Iba papier, slúchadlá a realita sa mi rozpadla pred očami
dnes o 17:00
Aj zdravý ľudský mozog dokáže pri správnej technike halucinovať "na triezvo".
Digitálne technológie TransData zlepšujú cestovanie na Slovensku. Zásadne to pocítili tí, ktorí denne využívajú verejnú dopravu
PR správa
Digitálne technológie TransData zlepšujú cestovanie na Slovensku. Zásadne to pocítili tí, ktorí denne využívajú verejnú dopravu
dnes o 16:09
Klinika, kde si lekári nechávajú operovať oči u vlastných kolegov
PR správa
Klinika, kde si lekári nechávajú operovať oči u vlastných kolegov
dnes o 11:28
KVÍZ: Dokážeš uhádnuť Guinnessove rekordy? Len génius trafí všetko správne
KVÍZ: Dokážeš uhádnuť Guinnessove rekordy? Len génius trafí všetko správne
dnes o 11:00
KAMI PROFIT čoskoro prinesie do Nitry nové mestské bývanie – Byty Jurkovičova
PR správa
KAMI PROFIT čoskoro prinesie do Nitry nové mestské bývanie – Byty Jurkovičova
dnes o 11:08
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Prichádzajú skôr, než sa čakalo. Toto sú noví farmári, ktorí rozvíria život na statku
Prichádzajú skôr, než sa čakalo. Toto sú noví farmári, ktorí rozvíria život na statku
dnes o 10:42
Hviezde Geissenovcov našli nález na mozgu. Carmen musí podstúpiť vážnu operáciu
Hviezde Geissenovcov našli nález na mozgu. Carmen musí podstúpiť vážnu operáciu
dnes o 12:32
Nike a Skims od Kim Kardashian predstavili spoločnú kolekciu. V ich active wear pózuje aj Serena Williams
Nike a Skims od Kim Kardashian predstavili spoločnú kolekciu. V ich active wear pózuje aj Serena Williams
včera o 17:40
Šéfkuchár vo Švajčiarsku či 16-ročná študentka: Pozri si účastníkov piatej série šou Pečie celé Slovensko
Šéfkuchár vo Švajčiarsku či 16-ročná študentka: Pozri si účastníkov piatej série šou Pečie celé Slovensko
včera o 15:57
5 návykov úspešných ľudí, ktoré ti pomôžu zlepšiť životný štýl a naštartovať produktivitu
V spolupráci
5 návykov úspešných ľudí, ktoré ti pomôžu zlepšiť životný štýl a naštartovať produktivitu
včera o 16:00
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
18. 9. 2025 19:04
Ani pôrod, ani migréna. Toto je 10 najhorších bolestí, ktoré môže človek zažiť
Ani pôrod, ani migréna. Toto je 10 najhorších bolestí, ktoré môže človek zažiť
17. 9. 2025 15:53
Obrovský úspech mladej Slovenky: Len 19-ročná Ivana sa stala dvojnásobnou majsterkou sveta v pretláčaní
Obrovský úspech mladej Slovenky: Len 19-ročná Ivana sa stala dvojnásobnou majsterkou sveta v pretláčaní
17. 9. 2025 14:48
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
16. 9. 2025 14:00
Bella Hadid zdieľala fotku z nemocničného lôžka. Trpí zákernou chorobou
Bella Hadid zdieľala fotku z nemocničného lôžka. Trpí zákernou chorobou
18. 9. 2025 9:15
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
27. 8. 2025 19:13
Domov
Zdieľať
Diskusia