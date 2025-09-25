V roku 2026 sa fanúšikovia môžu tešiť na Horizon Japan s rozkvitnutými sakurami, ulicami Tokia aj ikonickou horou Fudži.
Očakávaná novinka Forza Horizon 6 mieri do Japonska. Spoločnosť predstavila k populárnej hre oficiálnu upútavku. Hráči sa môžu pripraviť na overenú pretekársku zábavu, v ktorej nebudú chýbať rozkvitnuté sakury. Nový diel úspešnej série ponesie názov Horizon Japan a vyjde už v roku 2026.
Hra bude dostupná v rámci služby Game Pass Ultimate a PC Game Pass hneď po vydaní a zahráš si ju na konzolách Xbox Series X|S aj na PC. Vo vývoji je aj verzia pre PlayStation 5, dorazí však neskôr.
Ďalšie podrobnosti bude spoločnosť zverejňovať postupne, no už teraz je jasné, že Japonsko ako destinácia fanúšikov nadchlo. Tešiť sa môžu na spracovanie Tokia s jeho vyvýšenými cestami či ikonickú horu Fudži.
Doteraz sa jednotlivé diely Forza Horizon odohrávali v USA, na juhu Francúzska a severe Talianska, v Austrálii, Spojenom kráľovstve a v Mexiku. Japonsko preto predstavuje výrazný kultúrny posun a my sa tešíme, aké prekvapenia nám tento nový diel prinesie.