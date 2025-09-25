Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 25. septembra 2025 o 18:06
Čas čítania 0:37
Hana Divišová

Nová Forza Horizon dorazí už v roku 2026. Tentoraz si budeš môcť zajazdiť v Japonsku

Nová Forza Horizon dorazí už v roku 2026. Tentoraz si budeš môcť zajazdiť v Japonsku
Zdroj: forza.net
TECH HRY JAPONSKO
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

V roku 2026 sa fanúšikovia môžu tešiť na Horizon Japan s rozkvitnutými sakurami, ulicami Tokia aj ikonickou horou Fudži.

Očakávaná novinka Forza Horizon 6 mieri do Japonska. Spoločnosť predstavila k populárnej hre oficiálnu upútavku. Hráči sa  môžu pripraviť na overenú pretekársku zábavu, v ktorej nebudú chýbať rozkvitnuté sakury. Nový diel úspešnej série ponesie názov Horizon Japan a vyjde už v roku 2026.

Hra bude dostupná v rámci služby Game Pass Ultimate a PC Game Pass hneď po vydaní a zahráš si ju na konzolách Xbox Series X|S aj na PC. Vo vývoji je aj verzia pre PlayStation 5, dorazí však neskôr.

Ďalšie podrobnosti bude spoločnosť zverejňovať postupne, no už teraz je jasné, že Japonsko ako destinácia fanúšikov nadchlo. Tešiť sa môžu na spracovanie Tokia s jeho vyvýšenými cestami či ikonickú horu Fudži.

Doteraz sa jednotlivé diely Forza Horizon odohrávali v USA, na juhu Francúzska a severe Talianska, v Austrálii, Spojenom kráľovstve a v Mexiku. Japonsko preto predstavuje výrazný kultúrny posun a my sa tešíme, aké prekvapenia nám tento nový diel prinesie.

Anketa:
Tešíš sa na vydanie Forza Horizon 6 v Japonsku?
Áno, už sa neviem dočkať. 
Nie, táto séria ma nezaujala. 
Áno, už sa neviem dočkať. 
100 %
Nie, táto séria ma nezaujala. 
0 %
Odporúčané
NASA ukázala novú triedu astronautov. Prvýkrát medzi nimi prevládajú ženy NASA ukázala novú triedu astronautov. Prvýkrát medzi nimi prevládajú ženy 25. septembra 2025 o 17:31
Odporúčané
Brat Billie Eilish sa zasnúbil. Finneas požiadal o ruku svoju partnerku Claudiu Sulewski pri západe slnka Brat Billie Eilish sa zasnúbil. Finneas požiadal o ruku svoju partnerku Claudiu Sulewski pri západe slnka 25. septembra 2025 o 17:15
Odporúčané
Face 2 Face na Sundecku či Kmeťo Band v Karlovke. Toto ťa čaká cez víkend v Bratislave (WEEKEND RADAR) Face 2 Face na Sundecku či Kmeťo Band v Karlovke. Toto ťa čaká cez víkend v Bratislave (WEEKEND RADAR) 25. septembra 2025 o 17:00
Otvárame tabuizované témy bez predsudkov
Na témy, ktoré sú považované za príliš intímne alebo kontroverzné, nepozeráme cez prsty.
Spoločenské tabu rozoberáme s rešpektom a bez hanby.
Chcem byť pri tom
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
HRY JAPONSKO
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: forza.net
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
19. 9. 2025 16:00
Sára Ružičková z Love Islandu: Nicolasovi by som šancu už nedala, nemyslím si, že to myslí s Lenkou úprimne
refresher+
Odporúčané
Sára Ružičková z Love Islandu: Nicolasovi by som šancu už nedala, nemyslím si, že to myslí s Lenkou úprimne
dnes o 15:00
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
včera o 17:00
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
dnes o 10:00
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
Sponzorovaný obsah
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
18. 9. 2025 19:00
Halucinácie bez drog? Iba papier, slúchadlá a realita sa mi rozpadla pred očami
refresher+
Odporúčané
Halucinácie bez drog? Iba papier, slúchadlá a realita sa mi rozpadla pred očami
pred 2 dňami
Storky
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár vo Švajč...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku je späť. MBFL! odštartuje na Nivách
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
V spolupráci
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na...
NEHERA predstavila novú kolekciu F/W 25: Oslovili nás prémiové látky a strihy
Machine Gun Kelly sa vracia do Prahy. Onedlho vystúpi v O2 Aréne
Levi’s sa spojil s Toy Story. V kolekcii spoločne priniesli najväčší trend 2025
Syn Willa Smitha prepísal históriu. Jaden sa stal prvým mužským...
Cardi B štvrtýkrát tehotná. Dieťa čaká s týmto športovcom
Víťazka Let's Dance sa vydala. Svoje áno povedala žilinskému hokejistovi
Doja Cat vydáva album. Jeho premiéru si vychutnáš aj kúsok od Slovenska
Lifestyle news
Svadba Keanu Reevesa a Alexandry Grant: Partnerka slávneho herca vyvrátila virálny hoax pred 2 hodinami
Nová Forza Horizon dorazí už v roku 2026. Tentoraz si budeš môcť zajazdiť v Japonsku pred 3 hodinami
NASA ukázala novú triedu astronautov. Prvýkrát medzi nimi prevládajú ženy pred 3 hodinami
Brat Billie Eilish sa zasnúbil. Finneas požiadal o ruku svoju partnerku Claudiu Sulewski pri západe slnka pred 3 hodinami
Face 2 Face na Sundecku či Kmeťo Band v Karlovke. Toto ťa čaká cez víkend v Bratislave (WEEKEND RADAR) dnes o 17:00
Emma Watson prehovorila o zložitom vzťahu s autorkou Harryho Pottera. Chcela by sa s ňou porozprávať dnes o 16:27
Gucci predstavilo na fashion weeku v Miláne krátky film The Tiger. Hrajú v ňom známe hviezdy dnes o 14:03
VIDEO: Marvel konečne odhalil nového Wolverina. Pripravte sa na krvavé dobrodružstvo dnes o 13:02
Carmen z Geissenovcov podstúpila vážnu operáciu mozgu. Má v hlave platničku a 5 skrutiek dnes o 11:49
Spravodajstvo
Dopravné správy Polícia SR Vláda Roberta Fica Donald Trump
Viac
Slovensko zaostáva za Českom aj Rakúskom. Nový rebríček ekonomickej slobody ukazuje, že regulácie a vysoké dane nás ťahajú nadol
pred hodinou
AKTUÁLNE: K Lotyšsku sa priblížilo päť ruských stíhačiek. NATO reagovalo vyslaním bojových lietadiel
pred hodinou
Incestné kríženie, vážne zdravotné problémy a stovka psov v ohrození. Veterinárni inšpektori zasahovali na Považí
pred hodinou

Viac z Tech

Všetko
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
včera o 16:00
VIDEO: Marvel konečne odhalil nového Wolverina. Pripravte sa na krvavé dobrodružstvo
VIDEO: Marvel konečne odhalil nového Wolverina. Pripravte sa na krvavé dobrodružstvo
dnes o 13:02
22-ročný Tomáš renovuje veterány: Ľudia ich vlastnia aj ako investíciu, ale najmä pre pocit z jazdy
refresher+
Odporúčané
22-ročný Tomáš renovuje veterány: Ľudia ich vlastnia aj ako investíciu, ale najmä pre pocit z jazdy
15. 9. 2025 13:00
Trapas počas predstavenia nových AI okuliarov od Mety: Zuckerbergovi prestali fungovať
Trapas počas predstavenia nových AI okuliarov od Mety: Zuckerbergovi prestali fungovať
18. 9. 2025 16:11
Slovensko dnes zažije ojedinelý astronomický jav: Deje sa len raz za desaťročie. Kde ho môžeš pozorovať?
Slovensko dnes zažije ojedinelý astronomický jav: Deje sa len raz za desaťročie. Kde ho môžeš pozorovať?
12. 9. 2025 15:42
BMW zmenilo svoje ikonické logo. Len pozorné oko si však zmeny všimne
BMW zmenilo svoje ikonické logo. Len pozorné oko si však zmeny všimne
16. 9. 2025 10:40
Viac z Hudba Všetko
Toto je TOP 10 najpočúvanejších interpretov na Spotify. Mnohých prekvapí
Zahraničné
20. 9. 2025 15:00
Toto je TOP 10 najpočúvanejších interpretov na Spotify. Mnohých prekvapí
20. 9. 2025 15:00
PG produkuje hity umelcom ako Shimmi či Nik Tendo. „Ak máš beat na miliónovom tracku, neznamená to, že si milionár“ (Rozhovor)
dnes o 14:00
Leo Beránek prekvapil fanúšikov. Po prepustení z väzenia nestráca čas a plánuje svadbu
20. 9. 2025 7:45
Viac z Politika Všetko
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
17. 9. 2025 11:14
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Europoslanec Zdechovský posiela Ficovi výsmešný meme odkaz: Kontrola vadí len tým, ktorí majú dôvod niečo skrývať
8. 6. 2025 18:02
Viac z Zdravie Všetko
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
Strava
19. 9. 2025 9:30
refresher+
Odporúčané
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
19. 9. 2025 9:30
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
včera o 16:00
Ani pôrod, ani migréna. Toto je 10 najhorších bolestí, ktoré môže človek zažiť
17. 9. 2025 15:53

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Skrytá sila ekonomiky USA: Dobrovoľníči každý tretí človek. Pomáhajú v školách, nemocniciach i policajtom (BARBARA V TEXASE)
Zaujímavosti
pred 3 hodinami
Skrytá sila ekonomiky USA: Dobrovoľníči každý tretí človek. Pomáhajú v školách, nemocniciach i policajtom (BARBARA V TEXASE)
pred 3 hodinami
Už od vzniku Spojených štátov mala centrálna vláda v krajine obmedzenú moc. Komunity si preto často pomáhali, ako vedeli. Zakladali organizácie či spolky, ktoré sčasti plnili úlohy, ktoré v Európe spadali pod vládnu agendu. Zostalo to tak dodnes.
TOP 10 najhlúpejších úmrtí podľa internetu. Kto všetko bojoval o Darwinovu cenu?
TOP 10 najhlúpejších úmrtí podľa internetu. Kto všetko bojoval o Darwinovu cenu?
dnes o 15:05
Sára Ružičková z Love Islandu: Nicolasovi by som šancu už nedala, nemyslím si, že to myslí s Lenkou úprimne
refresher+
Odporúčané
Sára Ružičková z Love Islandu: Nicolasovi by som šancu už nedala, nemyslím si, že to myslí s Lenkou úprimne
dnes o 15:00
PG produkuje hity umelcom ako Shimmi či Nik Tendo. „Ak máš beat na miliónovom tracku, neznamená to, že si milionár“ (Rozhovor)
PG produkuje hity umelcom ako Shimmi či Nik Tendo. „Ak máš beat na miliónovom tracku, neznamená to, že si milionár“ (Rozhovor)
dnes o 14:00
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
dnes o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
dnes o 10:00
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
včera o 17:00
Rihanna priviedla na svet svoju prvú dcérku. Pri výbere mena sa inšpirovala svojím partnerom či známym boxerom
Rihanna priviedla na svet svoju prvú dcérku. Pri výbere mena sa inšpirovala svojím partnerom či známym boxerom
dnes o 07:23
Carmen z Geissenovcov podstúpila vážnu operáciu mozgu. Má v hlave platničku a 5 skrutiek
Carmen z Geissenovcov podstúpila vážnu operáciu mozgu. Má v hlave platničku a 5 skrutiek
dnes o 11:49
Muž si prilepšil o 120-miliónov eur. V Eurojackpote padla najvyššia možná výhra
Muž si prilepšil o 120-miliónov eur. V Eurojackpote padla najvyššia možná výhra
včera o 14:06
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
18. 9. 2025 19:04
Obrovský úspech mladej Slovenky: Len 19-ročná Ivana sa stala dvojnásobnou majsterkou sveta v pretláčaní
Obrovský úspech mladej Slovenky: Len 19-ročná Ivana sa stala dvojnásobnou majsterkou sveta v pretláčaní
17. 9. 2025 14:48
Otvorili 90-ročný tajomný list Masaryka: Toto sú slová, ktoré povedal tesne pred smrťou. Hlinku nazval hlupákom
Otvorili 90-ročný tajomný list Masaryka: Toto sú slová, ktoré povedal tesne pred smrťou. Hlinku nazval hlupákom
19. 9. 2025 11:29
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
včera o 17:00
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
dnes o 10:00
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
27. 8. 2025 19:13
Domov
Zdieľať
Diskusia