NASA vybrala desiatku nových astronautov z viac než 8 000 uchádzačov.
NASA oznámila desiatich nových astronautských kandidátov, ktorí rozšíria jej vesmírny tím. Šesť žien a štyria muži vytvorili historicky prvú skupinu, v ktorej majú ženy prevahu. Medzi vybranými sú vojenskí piloti, inžinieri so skúsenosťami z NASA či SpaceX, ale aj geologička. Do prestížneho výberu sa dostali spomedzi viac ako 8 000 uchádzačov.
Počas nasledujúcich dvoch rokov absolvujú intenzívne tréningy na Zemi aj vo vesmírnych simuláciách. Až po ich ukončení sa budú môcť uchádzať o letové úlohy, vedecké či prieskumné misie na nízku obežnú dráhu Zeme, Mesiac a aj Mars.
Zastupujúci administrátor NASA Sean Duffy novú skupinu označil za „najlepších a najbystrejších ľudí v Amerike“ a zdôraznil, že výber je ďalším krokom v plánoch NASA vrátiť sa na Mesiac.