Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 25. septembra 2025 o 14:03
Čas čítania 0:50
Michaela Kedžuchová

Gucci predstavilo na fashion weeku v Miláne krátky film The Tiger. Hrajú v ňom známe hviezdy

Gucci predstavilo na fashion weeku v Miláne krátky film The Tiger. Hrajú v ňom známe hviezdy
Zdroj: instagram / @gucci
MÓDA GUCCI HOLLYWOODSKI HERCI MODELING
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Gucci predstavilo v Miláne krátky film s hviezdnym obsadením.

30-minútový film s názvom The Tiger predstavuje Demi Moore ako Barbaru Gucci — fiktívnu hlavu spoločnosti Gucci International, ktorá zároveň vlastní americký štát Kalifornia.

Na oslavu svojich narodenín Barbara usporiada večeru pre svoje deti (Edward Norton, Elliot Page a Keke Palmer) a novinára z Vanity Fair (Ed Harris), ktorý túži nahliadnuť za jej dokonalú fasádu. Keď však do deja vstúpia psychedeliká, Barbarina bezchybná povesť sa ocitne v ohrození a celá rodina je donútená konfrontovať vlastné nedokonalosti, opisuje dej Variety

gucci gucci gucci gucci
Zobraziť galériu
(7)

Vo filme The Tiger sa  objavujú aj hviezdy, ako Alia Shawkat, Julianne Nicholson, Heather Lawless, Ronny Chieng, Kendall Jenner a Alex Consani. 

Odporúčané
Zaujímavosti o horore Substancia: Tvorcovia použili 136-tisíc litrov umelej krvi a Demi Moore strávila v maskérni až deväť hodín Zaujímavosti o horore Substancia: Tvorcovia použili 136-tisíc litrov umelej krvi a Demi Moore strávila v maskérni až deväť hodín 19. októbra 2024 o 9:30

Za filmom stoja oscarový víťaz Spike Jonze a prelomová režisérka filmu Babygirl Halina Reijn.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by GUCCI (@gucci)

Podobne ako vo svojej úlohe vo filme The Substance, aj tu Demi Moore vyniká ako žena na pokraji síl — a nebyť Gucci príbehu a kostýmov, ľahko by človek zabudol, že film je vlastne reklamný.

The Tiger predstavuje modely z prvej kolekcie Demnu ako umeleckého riaditeľa značky Gucci — s názvom La Famiglia. Premiéra filmu v budove Milánskej burzy cenných papierov zároveň poslúžila ako neoficiálna módna prehliadka, kde sa po hnedom koberci prešli modelky z kampane ku kolekcii aj množstvo celebrít v najnovších dizajnoch.

Odporúčané
Muž si prilepšil o 120-miliónov eur. V Eurojackpote padla najvyššia možná výhra Muž si prilepšil o 120-miliónov eur. V Eurojackpote padla najvyššia možná výhra 24. septembra 2025 o 14:06
Odporúčané
Cardi B sa stane novou hlásateľkou metra v New Yorku. Jej „Hýb sa, kámo!“ čoskoro zaznie na každej stanici Cardi B sa stane novou hlásateľkou metra v New Yorku. Jej „Hýb sa, kámo!“ čoskoro zaznie na každej stanici 25. septembra 2025 o 10:36
Odporúčané
Carmen z Geissenovcov podstúpila vážnu operáciu mozgu. Má v hlave platničku a 5 skrutiek Carmen z Geissenovcov podstúpila vážnu operáciu mozgu. Má v hlave platničku a 5 skrutiek 25. septembra 2025 o 11:49
S predplatným si užívaš viac obsahu a menej reklám
S Refresher+ získaš prístup k obsahu bez zbytočných reklám.
Členstvo ti súčasne sprístupní exkluzívne články a videá, ktoré sú dostupné len pre našich predplatiteľov.
Chcem byť súčasťou klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
GUCCI HOLLYWOODSKI HERCI MODELING
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: instagram / @gucci
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
Sponzorovaný obsah
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
18. 9. 2025 19:00
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
dnes o 10:00
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
včera o 17:00
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
19. 9. 2025 16:00
Sára Ružičková z Love Islandu: Nicolasovi by som šancu už nedala, nemyslím si, že to myslí s Lenkou úprimne
refresher+
Odporúčané
Sára Ružičková z Love Islandu: Nicolasovi by som šancu už nedala, nemyslím si, že to myslí s Lenkou úprimne
pred hodinou
Halucinácie bez drog? Iba papier, slúchadlá a realita sa mi rozpadla pred očami
refresher+
Odporúčané
Halucinácie bez drog? Iba papier, slúchadlá a realita sa mi rozpadla pred očami
pred 2 dňami
Storky
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár vo Švajč...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku je späť. MBFL! odštartuje na Nivách
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
V spolupráci
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na...
NEHERA predstavila novú kolekciu F/W 25: Oslovili nás prémiové látky a strihy
Machine Gun Kelly sa vracia do Prahy. Onedlho vystúpi v O2 Aréne
Levi’s sa spojil s Toy Story. V kolekcii spoločne priniesli najväčší trend 2025
Syn Willa Smitha prepísal históriu. Jaden sa stal prvým mužským...
Cardi B štvrtýkrát tehotná. Dieťa čaká s týmto športovcom
Víťazka Let's Dance sa vydala. Svoje áno povedala žilinskému hokejistovi
Doja Cat vydáva album. Jeho premiéru si vychutnáš aj kúsok od Slovenska
Lifestyle news
Gucci predstavilo na fashion weeku v Miláne krátky film The Tiger. Hrajú v ňom známe hviezdy pred 2 hodinami
VIDEO: Marvel konečne odhalil nového Wolverina. Pripravte sa na krvavé dobrodružstvo pred 3 hodinami
Carmen z Geissenovcov podstúpila vážnu operáciu mozgu. Má v hlave platničku a 5 skrutiek dnes o 11:49
Cardi B sa stane novou hlásateľkou metra v New Yorku. Jej „Hýb sa, kámo!“ čoskoro zaznie na každej stanici dnes o 10:36
Žena v Plzni ukradla vibrátor, v obchode si však zabudla občiansky preukaz. Kuriózny prípad baví internet dnes o 09:28
Rihanna priviedla na svet svoju prvú dcérku. Pri výbere mena sa inšpirovala svojím partnerom či známym boxerom dnes o 07:23
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku včera o 19:16
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul včera o 18:21
Spravodajstvo
Dopravné správy Polícia SR Podvod Donald Trump
Viac
Slovák zo stredného Slovenska vyhral jackpot za takmer 100-tisíc eur. Šťastlivec trafil výherné šesťčíslie
pred 40 minútami
Polícia spustila pátranie po nebezpečnom mužovi. 41-ročný Peter môže byť ozbrojený a nebezpečný
pred hodinou
Z celého slovenského trhu sťahujú reproduktor. Možno ho máš doma aj ty
pred 2 hodinami

Viac z Móda

Všetko
TOP čierne tenisky do sychravého jesenného počasia. Zaobstaraj si outdoorové ikony Salomon či fresh modely New Balance
Topánky
pred 2 dňami
V spolupráci
TOP čierne tenisky do sychravého jesenného počasia. Zaobstaraj si outdoorové ikony Salomon či fresh modely New Balance
pred 2 dňami
Office móda 2025: Toto je 8 tipov na dokonalý outfit do kancelárie pre všetky ženy
Office móda 2025: Toto je 8 tipov na dokonalý outfit do kancelárie pre všetky ženy
pred 3 dňami
NEHERA predstavila novú kolekciu na jeseň a zimu 2025: Oslovili nás prémiové látky a strihy
NEHERA predstavila novú kolekciu na jeseň a zimu 2025: Oslovili nás prémiové látky a strihy
19. 9. 2025 9:39
Slovenská módna návrhárka Dominika má úspech aj v zahraničí: Jej značku nosí speváčka Rosalía, zaujala aj stylistku Willow Smith
Mediálna spolupráca
Slovenská módna návrhárka Dominika má úspech aj v zahraničí: Jej značku nosí speváčka Rosalía, zaujala aj stylistku Willow Smith
včera o 18:00
Lexx spája maľbu airbrushom so streetwear oblečením: Mám rád nedokonalosť, keď to robí človek a nie stroj (Rozhovor)
Odporúčané
Lexx spája maľbu airbrushom so streetwear oblečením: Mám rád nedokonalosť, keď to robí človek a nie stroj (Rozhovor)
19. 9. 2025 16:00
Kravský vzor ako trend roka? Levi’s sa spojil s Toy Story, oslavujú spolu 30. výročie animáku
Kravský vzor ako trend roka? Levi’s sa spojil s Toy Story, oslavujú spolu 30. výročie animáku
18. 9. 2025 12:06
Viac z Kultúra Všetko
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
Slovensko
včera o 17:00
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
včera o 17:00
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
19. 9. 2025 16:00
FOTO: Byt, ktorý je skôr ako dom. Sleduj trojposchodový loft v minimalistickom štýle z Prahy
20. 9. 2025 11:00
Viac z Refresher Všetko
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
Reportáže
24. 8. 2025 17:00
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
24. 8. 2025 17:00
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
16. 9. 2025 14:00
Simona odišla žiť za priateľom do Tulumu: Mala som našetrené peniaze. Pol roka by som to bez práce dala, ale život je tu drahý
28. 8. 2025 8:00
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Gucci predstavilo na fashion weeku v Miláne krátky film The Tiger. Hrajú v ňom známe hviezdy
Oblečenie
pred 2 hodinami
Gucci predstavilo na fashion weeku v Miláne krátky film The Tiger. Hrajú v ňom známe hviezdy
pred 2 hodinami
Očakávaný film Jedna bitka za druhou je už v slovenských kinách. V hlavnej úlohe Leonardo DiCaprio a Sean Penn
včera o 13:00
Najzábavnejší horor roka je už online. Vieme, kde si ho môžeš pozrieť
pred 2 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
TOP 10 najhlúpejších úmrtí podľa internetu. Kto všetko bojoval o Darwinovu cenu?
Zaujímavosti
pred hodinou
TOP 10 najhlúpejších úmrtí podľa internetu. Kto všetko bojoval o Darwinovu cenu?
pred hodinou
Čierny humor, pútavé príbehy a štipľavé komentáre – to všetko zabezpečilo úspech Darwinových cien, ktorými sa oceňujú tie najhlúpejšie úmrtia.
Sára Ružičková z Love Islandu: Nicolasovi by som šancu už nedala, nemyslím si, že to myslí s Lenkou úprimne
refresher+
Odporúčané
Sára Ružičková z Love Islandu: Nicolasovi by som šancu už nedala, nemyslím si, že to myslí s Lenkou úprimne
pred hodinou
PG produkuje hity umelcom ako Shimmi či Nik Tendo. „Ak máš beat na miliónovom tracku, neznamená to, že si milionár“ (Rozhovor)
PG produkuje hity umelcom ako Shimmi či Nik Tendo. „Ak máš beat na miliónovom tracku, neznamená to, že si milionár“ (Rozhovor)
pred 2 hodinami
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
dnes o 11:00
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
dnes o 10:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Rihanna priviedla na svet svoju prvú dcérku. Pri výbere mena sa inšpirovala svojím partnerom či známym boxerom
Rihanna priviedla na svet svoju prvú dcérku. Pri výbere mena sa inšpirovala svojím partnerom či známym boxerom
dnes o 07:23
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
včera o 17:00
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
dnes o 10:00
Muž si prilepšil o 120-miliónov eur. V Eurojackpote padla najvyššia možná výhra
Muž si prilepšil o 120-miliónov eur. V Eurojackpote padla najvyššia možná výhra
včera o 14:06
Carmen z Geissenovcov podstúpila vážnu operáciu mozgu. Má v hlave platničku a 5 skrutiek
Carmen z Geissenovcov podstúpila vážnu operáciu mozgu. Má v hlave platničku a 5 skrutiek
dnes o 11:49
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
18. 9. 2025 19:04
Obrovský úspech mladej Slovenky: Len 19-ročná Ivana sa stala dvojnásobnou majsterkou sveta v pretláčaní
Obrovský úspech mladej Slovenky: Len 19-ročná Ivana sa stala dvojnásobnou majsterkou sveta v pretláčaní
17. 9. 2025 14:48
Otvorili 90-ročný tajomný list Masaryka: Toto sú slová, ktoré povedal tesne pred smrťou. Hlinku nazval hlupákom
Otvorili 90-ročný tajomný list Masaryka: Toto sú slová, ktoré povedal tesne pred smrťou. Hlinku nazval hlupákom
19. 9. 2025 11:29
Hviezde Geissenovcov našli nález na mozgu. Carmen musí podstúpiť vážnu operáciu
Hviezde Geissenovcov našli nález na mozgu. Carmen musí podstúpiť vážnu operáciu
pred 2 dňami
Bella Hadid zdieľala fotku z nemocničného lôžka. Trpí zákernou chorobou
Bella Hadid zdieľala fotku z nemocničného lôžka. Trpí zákernou chorobou
18. 9. 2025 9:15
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
27. 8. 2025 19:13
Domov
Zdieľať
Diskusia