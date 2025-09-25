Gucci predstavilo v Miláne krátky film s hviezdnym obsadením.
30-minútový film s názvom The Tiger predstavuje Demi Moore ako Barbaru Gucci — fiktívnu hlavu spoločnosti Gucci International, ktorá zároveň vlastní americký štát Kalifornia.
Na oslavu svojich narodenín Barbara usporiada večeru pre svoje deti (Edward Norton, Elliot Page a Keke Palmer) a novinára z Vanity Fair (Ed Harris), ktorý túži nahliadnuť za jej dokonalú fasádu. Keď však do deja vstúpia psychedeliká, Barbarina bezchybná povesť sa ocitne v ohrození a celá rodina je donútená konfrontovať vlastné nedokonalosti, opisuje dej Variety.
Vo filme The Tiger sa objavujú aj hviezdy, ako Alia Shawkat, Julianne Nicholson, Heather Lawless, Ronny Chieng, Kendall Jenner a Alex Consani.
Za filmom stoja oscarový víťaz Spike Jonze a prelomová režisérka filmu Babygirl Halina Reijn.
Podobne ako vo svojej úlohe vo filme The Substance, aj tu Demi Moore vyniká ako žena na pokraji síl — a nebyť Gucci príbehu a kostýmov, ľahko by človek zabudol, že film je vlastne reklamný.
The Tiger predstavuje modely z prvej kolekcie Demnu ako umeleckého riaditeľa značky Gucci — s názvom La Famiglia. Premiéra filmu v budove Milánskej burzy cenných papierov zároveň poslúžila ako neoficiálna módna prehliadka, kde sa po hnedom koberci prešli modelky z kampane ku kolekcii aj množstvo celebrít v najnovších dizajnoch.