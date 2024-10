Nicole Kidman počas natáčania dosiahla niekoľkokrát orgazmus. Natáčanie erotického thrilleru vraj pre ňu bolo náročné

Natáčanie musela herečka dokonca niekoľkokrát prerušiť.

Koncom tohto roka vyjde nový film v hlavných úlohách s Nicole Kidman a Harrisom Dickinsonom. V erotickom thrilleri s názvom Babygirl si Nicole zahrá výkonnú riaditeľku, ktorá ohrozí svoju kariéru a rodinu, keď si začne vášnivý románik s oveľa mladším stážistom.

V rozhovore pre The Sun prezradila, že novinka bude naozaj vášnivá. Nicole totižto viackrát musela stopnúť natáčanie, kvôli tomu, že už nechcela zažiť ďalší orgazmus. „Už nechcem dosiahnuť orgazmus. Nepribližuj sa viac ku mne. Nenávidím to. Je mi to jedno. Už sa ma nikdy v živote nikto nedotkne! Nebaví ma to!“ povedala 57-ročná herečka s tým, že mala pocit, že pri natáčaní „vyhorela“.

V rozhovore tiež uviedla, že hrať scény s 64-ročným Antoniom Banderasom v úlohe jej manžela Jacoba bolo často príliš náročné na zvládnutie. Rola v thrilleri Babygirl bola pre ňu úplne novou skúsenosťou: „Ako herečka som vždy hľadala, vždy som si hovorila, kde som ešte nebola. A čo môžem preskúmať ako človek? A toto bola oblasť, v ktorej som nikdy nebola.“

Režisérka Halina Reijn sa inšpirovala sexuálnym thrillerom Základný inštinkt, kde si zahrala Sharon Stone a Michael Douglas. Rozpráva o žene, ktorá počas svojho 25-ročného manželstva nikdy nezažila sexuálnu rozkoš.