dnes 25. septembra 2025 o 10:36
Čas čítania 0:33
Michaela Kedžuchová

Cardi B sa stane novou hlásateľkou metra v New Yorku. Jej „Hýb sa, kámo!" čoskoro zaznie na každej stanici

Cardi B sa stane novou hlásateľkou metra v New Yorku. Jej „Hýb sa, kámo!“ čoskoro zaznie na každej stanici
Zdroj: instagram / @mta
HUDBA CARDI B NEW YORK SPEVÁCI A SPEVÁČKY
Novým soundtrackom pre metro v New Yorku sa stane rodáčka z Bronxu, Cardi B.

MTA (Metropolitan Transportation Authority) oznámila, že známa rapperka nahrá nové oznámenia o etikete a bezpečnosti cestujúcich, ktoré sa budú prehrávať v staniciach metra po celom meste. Na svojom Instagrame zdieľali video, v ktorom sa Cardi B prechádza stanicami metra a nahráva nie tak úplne typické oznamy o bezpečnosti.

„Ahoj New York! Tu Cardi B. Som tu v MTA a nahrávam niekoľko oznámení, ktoré budete počuť v staniciach metra,“ začína rapperka, vlastným menom Belcalis Almánzar, vo voiceoveri videa.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by MTA (@mta)

Cardi nahrala krátke ohlasy ako: „Tu sa chodí, nie postáva!“, „Schody sú na chodenie, nie na sedenie!“ a „Hýb sa, kámo!“.

Nakoniec nahrala aj oznam, ktorý vyzýva cestujúcich, aby necestovali na čierno: „Tieto vlaky bez vás nepôjdu, tak nezabudnite zaplatiť cestovné a buďte féroví. Žiadne cestovanie na čierno!“

CARDI B NEW YORK SPEVÁCI A SPEVÁČKY
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: instagram / @mta
