Novým soundtrackom pre metro v New Yorku sa stane rodáčka z Bronxu, Cardi B.
MTA (Metropolitan Transportation Authority) oznámila, že známa rapperka nahrá nové oznámenia o etikete a bezpečnosti cestujúcich, ktoré sa budú prehrávať v staniciach metra po celom meste. Na svojom Instagrame zdieľali video, v ktorom sa Cardi B prechádza stanicami metra a nahráva nie tak úplne typické oznamy o bezpečnosti.
„Ahoj New York! Tu Cardi B. Som tu v MTA a nahrávam niekoľko oznámení, ktoré budete počuť v staniciach metra,“ začína rapperka, vlastným menom Belcalis Almánzar, vo voiceoveri videa.
Cardi nahrala krátke ohlasy ako: „Tu sa chodí, nie postáva!“, „Schody sú na chodenie, nie na sedenie!“ a „Hýb sa, kámo!“.
Nakoniec nahrala aj oznam, ktorý vyzýva cestujúcich, aby necestovali na čierno: „Tieto vlaky bez vás nepôjdu, tak nezabudnite zaplatiť cestovné a buďte féroví. Žiadne cestovanie na čierno!“