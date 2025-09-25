Po dvoch chlapcoch prichádza dievčatko. Rihanna a ASAP Rocky privítali svoje tretie dieťa.
Rihanna po synoch RZA Athelstonovi (2022) a Riot Rose (2023) porodila prvú dcéru, na ktorú s jej partnerom ASAP Rockym čakali. Radostnú novinku zdieľala na jej Instagrame.
Keď sa jej v rozhovore pre Interview Magazine z roku 2024 spýtali, či by chcela viac ako dve deti, odpovedala: „Neviem, čo má Boh so mnou v pláne, ale určite by som išla do viac ako dvoch. Pokúsila by som sa o dievčatko. Ale samozrejme, ak by to bol opäť chlapec, tak by to bol proste ďalší chlapec.“
Dcérka dostala meno Rocki Irish Mayers a narodila sa 13. septembra 2025. Meno pripomína prezývku jej partnera, ASAP Rockyho, no na Instagrame zverejnila aj malé ružové boxerské rukavičky – inšpirácia teda môže pochádzať aj od známej postavy boxera Rockyho Balbou.