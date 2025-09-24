Americký spevák D4vd, známy hitmi ako Romantic Homicide a spoluprácou s Billie Eilish, sa ocitol uprostred kontroverzie.
Vo videoklipe k skladbe One More Dance, ktorý vyšiel pred niekoľkými mesiacmi, je vidieť, ako spevák D4vd ťahá do svojho auta telo bez známok života. Ako informoval portál Complex, tento konkrétny klip sa teraz opäť dostal do pozornosti fanúšikov, ktorí poukazujú na to, že scéna nápadne pripomína vraždu 15-ročnej Celeste Rivas Hernandez, ktorej telo sa nedávno našlo v D4vdovej Tesle.
Pripomíname, že dievča malo na prste vytetované „Shhh“, rovnako ako samotný spevák. Podľa fanúšikov podobnosť tetovania naznačuje bližší vzťah medzi obeťou a umelcom, čo však polícia zatiaľ nepotvrdila. Vyšetrovatelia uviedli, že prípad je otvorený a čaká sa na výsledky pitvy.
Na internete sa začali šíriť špekulácie, že obeť v skutočnom prípade aj D4vd vo videoklipe majú zhodné tetovania. Niektorí dokonca poukazujú na to, že dievča vo videoklipe sa podobá na zavraždenú Celeste.