Xania Monet podpísala zmluvu za závratnú sumu a dostala sa na vrchol rebríčkov s minimálnym úsilím. Nie je totiž reálna.
Telisha Jones, žena, ktorá využila umelú inteligenciu na vytvorenie obrázku a zároveň použila kontroverzný nástroj pre tvorbu hudby Suno, podporovaný hudobným magnátom Timbalandom, podpísala nahrávaciu zmluvu ako svoj AI charakter menom Xania Monet.
Podľa magazínu Billboard bola Jones, ktorá vystupuje pod umeleckým menom Xania Monet, podpísaná vydavateľstvom Hallwood Media na zmluvu v hodnote približne 3 milióny dolárov. Získala viacero ponúk po tom, čo jedna z jej nahrávok, „Let Go, Let God“, sa umiestnila v dvoch rebríčkoch Billboardu. Debutovala na 25. mieste v rebríčku Emerging Talents a skladba je aktuálne na 21. mieste v rebríčku Hot Gospel Songs.
Počas nedávneho Zoom hovoru s hudobnými manažérmi sa na obrazovke neobjavila a ani pre nich nespievala. Napriek tomu sa vedenie vydavateľstva, ktoré vedie bývalý výkonný pracovník Interscope Records, Neil Jacobson, rozhodlo ponúknuť Monet nahrávaciu zmluvu.
Romel Murphy, ktorý zastupuje Jones/Monet, trvá na tom, že aj keď obraz a piesne neboli vytvorené tradičným spôsobom, jej slová – ktoré píše na základe svojich vlastných príbehov a len minimálne inšpirované inými – sú čisté a práve to priťahuje ľudí k jej hudbe.
„Píše poéziu už dlhý čas,“ povedal Murphy pre médiá. Dodal, že jej piesne „nie sú len o refréne, mostíku a chytľavej melódii – sú to texty, a tie sú čisté.“
Podľa Murphyho projekt, ktorý vytvorila, kombinuje nástroj Suno so živými prvkami, čo jej umožňuje nárokovať si plné autorské práva na texty aj produkciu. Do budúcna plánuje spolupracovať aj s „ľudskými“ producentmi na svojom ďalšom projekte. Momentálne zvažujú ponuky od hudobných vydavateľstiev a plánujú prvé živé vystúpenie Xanie.
„Toto je skutočná hudba – skutočné R&B,“ povedal Murphy. „Je za tým reálna umelkyňa.“
R&B speváčky ako SZA či Kehlani však nesúhlasia. Tvrdia, že AI umelci podkopávajú tvrdú prácu R&B interpretiek a interpretov, ktorí už tak často nedostávajú toľko priestoru ako popové hviezdy. Okrem toho upozorňujú, že využitie umelej inteligencie v tvorbe otvára vážnu diskusiu o tom, či je umenie vytvorené strojom skutočne umením — a kde presne leží hranica medzi ľudskou kreativitou a umelou reprodukciou.
SZA sa taktiež vyjadrila k Monet na Instagrame.