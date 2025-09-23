Kategórie
dnes 23. septembra 2025 o 17:52
Čas čítania 1:06
Sofia Angušová

Otec Elona Muska čelí obvineniam zo sexuálneho zneužívania detí. Údajne mal napadnúť aj svoje vlastné deti

Otec Elona Muska čelí obvineniam zo sexuálneho zneužívania detí. Údajne mal napadnúť aj svoje vlastné deti
Zdroj: TASR/AP
OSOBNOSTI ELON MUSK SEXUÁLNE OBŤAŽOVANIE
Obvinenia poprel a označil ich za nezmysel.

Errol Musk, 79-ročný otec podnikateľa Elona Muska, bol podľa New York Times obvinený zo sexuálneho zneužívania piatich svojich detí a nevlastných detí. Zneužívať ich mal od roku 1993.

Elon o svojom otcovi hovorí len zriedka. Naposledy sa o ňom vyjadril v roku 2017 pre magazín Rolling Stone, kde priznal, že jeho vzťah s otcom bol komplikovaný a ťažký. Spomenul, že v detstve krátko žil u otca, zatiaľ čo jeho mladší súrodenci zostali naďalej žiť s matkou, informuje The Guardian.

musk
Zdroj: Wikimedia Commons/Errol Musk - Russian Telegram channel - Topor+
Súvisiace témy
Sofia Angušová
Reporter
Náhľadový obrázok: Wikimedia Commons/Errol Musk - Russian Telegram channel - Topor+
Domov
