Obvinenia poprel a označil ich za nezmysel.
Errol Musk, 79-ročný otec podnikateľa Elona Muska, bol podľa New York Times obvinený zo sexuálneho zneužívania piatich svojich detí a nevlastných detí. Zneužívať ich mal od roku 1993.
Elon o svojom otcovi hovorí len zriedka. Naposledy sa o ňom vyjadril v roku 2017 pre magazín Rolling Stone, kde priznal, že jeho vzťah s otcom bol komplikovaný a ťažký. Spomenul, že v detstve krátko žil u otca, zatiaľ čo jeho mladší súrodenci zostali naďalej žiť s matkou, informuje The Guardian.
Podľa jeho slov sa snažil otcovi robiť spoločnosť, no postupne pochopil, že jeho otec nie je človek, s ktorým chce byť pod jednou strechou. „Vtedy som naozaj nechápal, aký je to človek. Nebolo to dobré rozhodnutie. Môj otec má starostlivo premyslený plán zla. Plánuje zlo,“ vyjadril sa vtedy Elon o otcovi.
Podľa Times vychádzali tvrdenia z osobných listov, e-mailov a rozhovorov s členmi rodiny. Errol Musk, ktorý má najmenej deväť detí a bol ženatý trikrát, si podľa zistení udržiava silný vplyv na časť rodiny.
Najstaršie obvinenie, ktoré denník uvádza, pochádza z roku 1993, keď štvorročná nevlastná dcéra povedala príbuzným, že sa jej Errol nevhodne chytal. Nejde však o jediný prípad. O desať rokov neskôr ďalšia nevlastná dcéra tvrdila, že ho pristihla, ako si vonia k jej spodnému prádlu. Niektorí členovia rodiny ho tiež obvinili zo zneužívania ďalších detí, vrátane vlastných dcér a syna.
Podľa dostupných informácií boli proti Errolovi Muskovi otvorené tri vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní. Dve z nich boli ukončené bez ďalších opatrení, zatiaľ čo výsledky tretieho vyšetrovania nie sú známe. Errol Musk v reakcii tvrdí, že obvinenia sú výsledkom „navádzania detí členmi rodiny“ a že ide o pokus o vydieranie Elona Muska.