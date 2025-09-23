Najzábavnejší horor roka je už online. Vieme, kde si ho môžeš pozrieť

Len šesť týždňov po premiére mieri seriál Weapons, alias Hodina zmiznutia, na streamovaciu platformu Apple TV+.
Všetko sa začne, keď presne o 2:17 ráno bez stopy zmizne niekoľko tínedžerov. Vo chvíli, keď si žiaci bežne sadajú do lavíc, je trieda učiteľky Justine (Julia Garner) až na jedného žiaka prázdna, akoby všetci zmizli. Čo sa naozaj stalo? Film odhaľuje túto a mnohé ďalšie vrstvy príbehu.
Weapons sa môžu pokojne stať najlepším hororom roka. Za filmom stojí režisér Zach Cregger, ktorý má na svojom konte niekoľko hororov. Natočil napríklad vychvaľovaného Barbara a momentálne pripravuje aj nový Resident Evil.
Film má prvky hororu aj thrilleru. Na ČSFD získal úctyhodných 77 percent a na Rotten Tomatoes dokonca až 94 percent.
Dobrou správou pre fanúšikov tohto filmu je, že režisér čerstvo potvrdil nedávne špekulácie a v budúcnosti skutočne plánuje natočiť prequelový film zameraný na postavu tety Gladys. Pre tých, ktorí film ešte nevideli, o jej postave radšej nič viac neprezradíme.
Od dnešného dňa, utorka 23. septembra, si budeš môcť film zakúpiť alebo požičať na Apple TV+.