Prvý trailer odhaľuje nové postavy, hrozby aj epické dobrodružstvo, ktoré čaká hrdinov po páde Impéria.
Star Wars zverejnil prvý oficiálny trailer k pripravovanému filmu z vesmírneho sveta. Pôjde o snímku s názvom „The Mandalorian & Grogu“, v ktorej sa v hlavnej úlohe opäť predstaví obľúbený Pedro Pascal ako Din Djarin a jeho spoločníkom bude Baby Yoda – Grogu.
Trailer ukazuje, že Din Djarin a Grogu sa stretnú s postavami, medzi ktorými nechýbajú Sigourney Weaver či Jeremy Allen White, informuje Variety. Čeliť budú aj hrozbám v podobe nebezpečných robotov a vesmírnych príšer.
Aj keď ukážka neobsahuje žiadne dialógy, sústreďuje sa na vtiahnutie divákov do deja. Podľa dostupných informácií bude celý film sledovať osudy hrdinov po páde Impéria, keď sa galaxia snaží nájsť rovnováhu a objavujú sa nové nebezpečenstvá.
Odhalenie filmu spoločnosťou Lucasfilm prebehlo už v roku 2024 a do kín by sa mal dostať 22. mája 2026.