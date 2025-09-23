Jej prehliadku si nenechali ujsť nielen módni nadšenci, ale aj hollywoodska hviezda Johnny Depp.
Slovenská dizajnérka Petra Kovacs sa so svojou kolekciou dostala až do Londýna, kde ju cez víkend predstavila na prestížnom London Fashion Week. Prehliadka bola určená výhradne pre pozvaných hostí a medzi nimi sa objavil aj herec Johnny Depp.
Samotná Petra o jeho prítomnosti počas šou vôbec nevedela. Dozvedela sa to až po skončení prehliadky. „Samozrejme, zostala som bez slov a neverila som im, potom mi ukázali video. Stále som ho však chcela vidieť naživo, tak som ho hľadala vo venue a nakoniec prešiel asi 20 cm odo mňa, keď odchádzal z eventu. V noci som kvôli tomu nespala,“ prezradila dizajnérka.
Petra svojou značkou cieli na ženy a jej tvorba nesie silný odkaz. „Chcem, aby sa ženy cítili slobodne a aby sa nemuseli ospravedlňovať za to, kým sú – či už sú romantické, drzé, krehké alebo všetko naraz. Je to o znovuzískaní svojej sily a rozprávaní vlastného príbehu s úprimnosťou a odhodlaním,“ hovorí.
Značka stavia na myšlienke slobody a ženskosti, ktorú pretavuje do hravej kombinácie kokteilovej elegancie a streetwear šmrncu. Výsledkom sú modely plné irónie, farieb a jemného humoru, ktoré sa zároveň neboja reagovať na aktuálne spoločenské dianie. Každá kolekcia vychádza z dôkladného výskumu a prináša témy, ktoré rezonujú vo svete.
Jej kolekcie sa už objavili na viacerých prestížnych podujatiach – okrem London Fashion Week aj na Mercedes-Benz Fashion Live či Budapest Central European Fashion Week. Slovenské publikum sa na jej modely môže opäť tešiť už čoskoro na podujatí MBFL!