Televízia ABC najskôr reláciu stiahla z vysielania po kontroverzných komentároch Jimmyho o vražde aktivistu Charlieho Kirka.
Len minulý týždeň sme priniesli správu, že obľúbená americká talkshow moderátora Jimmyho Kimmela bola pozastavená zo strany televízie ABC a spoločnosti Disney, pod ktorou televízia pôsobí. Spoločnosť sa k tomuto kroku odhodlala po jeho komentároch k vražde konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka. Teraz však firma svoje rozhodnutie prehodnotila a po týždni reláciu obnovuje.
„Posledné dni sme strávili premyslenými rozhovormi s Jimmym a po týchto rozhovoroch sme dospeli k rozhodnutiu vrátiť reláciu v utorok,“ uviedla televízia vo vyhlásení, na ktoré upozornil portál Variety.
Jimmy Kimmel is getting cancelled and will no longer air on ABC after making remarks on Charlie Kirk.
Toto rozhodnutie je výsledkom intenzívnej kritiky zo strany popredných demokratov, ako je bývalý prezident Barack Obama, hollywoodskych hviezd a významných verejných osobností, vrátane bývalého generálneho riaditeľa spoločnosti Disney Michaela Eisnera.
Jimmy Kimmel sa vracia na obrazovky v svojom pravidelnom vysielacom čase už v utorok. Nie všetci diváci ho však uvidia – podľa informácií portálu Business Insider niektorí veľkí televízni hráči, ako napríklad spoločnosť Sinclair, sa rozhodli jeho reláciu nevysielať ani po jej obnovení.