Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 22. septembra 2025 o 19:13
Čas čítania 0:50
Zdenka Hvolková

Čínska automobilka si pripísala svetový rekord. Pozri sa na vozidlo, ktoré dosiahlo zatiaľ najvyššiu rýchlosť v histórii

Čínska automobilka si pripísala svetový rekord. Pozri sa na vozidlo, ktoré dosiahlo zatiaľ najvyššiu rýchlosť v histórii
Zdroj: yangwangauto.com
TECH AUTÁ AUTOMOBILOVÉ NOVINKY AUTOMOBILOVÉ TESTY AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL ČÍNA ELEKTROMOBILY
Automobilka BYD opäť prepísala históriu - jej elektrický hypercar Yangwang U9 Xtreme sa stal najrýchlejším produkčným vozidlom na svete.

Čínska automobilka BYD si opäť pripísala svetový rekord, a to hneď vo veľkom štýle. Jej hypercar Yangwang U9 Xtreme dosiahol rýchlosť 496 km/h, čím prekonal všetky doterajšie produkčné autá vrátane benzínových legiend typu Bugatti, informoval o tom portál The Driven.

Nie je to pritom prvý triumf. Len pred mesiacom sa BYD s testovacím modelom U9 Track Edition zapísalo do histórie, keď s elektromobilom pokorilo hranicu 472 km/h. Teraz však Xtreme variant posunul latku ešte vyššie, a to dokonca o 80 km/h nad Rimac Nevera, ktorá bola doteraz považovaná za kráľa elektrických hyperáut.

hypercar Yangwang U9 Xtreme
Zdroj: yangwangauto.com
hypercar Yangwang U9 Xtreme
Zdroj: yangwangauto.com

Svoj výkon potvrdil aj na legendárnom Nürburgringu. Kruh zvládol za 6 minút a 59 sekúnd, čím porazil doterajšieho elektrického rekordéra Xiaomi SU7 Ultra. Pod kapotou sa pritom ukrýva šialená technika - štvorica elektromotorov s výkonom až 2 200 kW (takmer 3 000 koní).

BYD spustilo luxusnú značku Yangwang len v roku 2023, no už dnes pôsobí ako vážny konkurent pre značky, ktoré donedávna určovali trendy. A hoci cena štartuje na viac než 230-tisíc austrálskych dolárov, pri verzii Xtreme sa dá čakať ešte vyššia.

Rekord z Nürburgringu aj maximálka 496 km/h jasne dokazujú, že elektromobily už dávno nie sú len o efektivite a tichom chode. V prípade BYD ide o čistý dôkaz, že elektrina zvládne aj extrémny adrenalín.

AUTÁ AUTOMOBILOVÉ NOVINKY AUTOMOBILOVÉ TESTY AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL ČÍNA ELEKTROMOBILY
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Čínska automobilka si pripísala svetový rekord. Pozri sa na vozidlo, ktoré dosiahlo zatiaľ najvyššiu rýchlosť v histórii pred 3 hodinami
Voldemort ako žena? HBO zvažuje odvážny krok v seriáli o Harrym Potterovi dnes o 18:27
Nike a Skims od Kim Kardashian predstavili spoločnú kolekciu. V ich active wear pózuje aj Serena Williams dnes o 17:40
Mali len 13 rokov, keď im kyberšikana zničila mladosť. Pravda o agresorovi všetkých šokovala, ukazuje dokument Netflixu dnes o 16:42
Šéfkuchár v Švajčiarsku či 16-ročná študentka: Pozri si účastníkov piatej série šou Pečie celé Slovensko dnes o 15:57
Veľkolepý úspech slovenskej cyklistky: Viktória Chladoňová získala striebro na svetovom šampionáte dnes o 14:34
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom dnes o 13:52
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku sa vracia. MBFL! odštartuje tento rok na Nivách dnes o 13:08
Martin Novák poslal fanúšikom odkaz. Piatej série šou Na nože sa dočkáme dnes o 12:14
Totálna dominancia novej hviezdy a neľútostné prestrelky. Oktagon 76 priniesol aj jeden silný emotívny moment dnes o 11:27
Zdieľať
Diskusia