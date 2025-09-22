Automobilka BYD opäť prepísala históriu - jej elektrický hypercar Yangwang U9 Xtreme sa stal najrýchlejším produkčným vozidlom na svete.
Čínska automobilka BYD si opäť pripísala svetový rekord, a to hneď vo veľkom štýle. Jej hypercar Yangwang U9 Xtreme dosiahol rýchlosť 496 km/h, čím prekonal všetky doterajšie produkčné autá vrátane benzínových legiend typu Bugatti, informoval o tom portál The Driven.
Nie je to pritom prvý triumf. Len pred mesiacom sa BYD s testovacím modelom U9 Track Edition zapísalo do histórie, keď s elektromobilom pokorilo hranicu 472 km/h. Teraz však Xtreme variant posunul latku ešte vyššie, a to dokonca o 80 km/h nad Rimac Nevera, ktorá bola doteraz považovaná za kráľa elektrických hyperáut.
Svoj výkon potvrdil aj na legendárnom Nürburgringu. Kruh zvládol za 6 minút a 59 sekúnd, čím porazil doterajšieho elektrického rekordéra Xiaomi SU7 Ultra. Pod kapotou sa pritom ukrýva šialená technika - štvorica elektromotorov s výkonom až 2 200 kW (takmer 3 000 koní).
BYD spustilo luxusnú značku Yangwang len v roku 2023, no už dnes pôsobí ako vážny konkurent pre značky, ktoré donedávna určovali trendy. A hoci cena štartuje na viac než 230-tisíc austrálskych dolárov, pri verzii Xtreme sa dá čakať ešte vyššia.
Rekord z Nürburgringu aj maximálka 496 km/h jasne dokazujú, že elektromobily už dávno nie sú len o efektivite a tichom chode. V prípade BYD ide o čistý dôkaz, že elektrina zvládne aj extrémny adrenalín.