Trapas počas predstavenia nových AI okuliarov od Mety: Zuckerbergovi prestali fungovať

„Neviem, čo vám na to mám povedať. Prejdime na ďalšiu vec, tá už snáď bude fungovať,“ povedal počas predstavenia Zuckerberg.
Meta predstavila novú sériu inteligentných okuliarov poháňaných umelou inteligenciou (AI). Ako informuje BBC, na výročnej vývojárskej konferencii Meta Connect oznámil šéf sociálnej siete Mark Zuckerberg množstvo nových zariadení, ktoré vznikli v spolupráci so značkami slnečných okuliarov Ray-Ban a Oakley.
Firma zároveň predstavila tzv. neurónový náramok, ktorý sa spája s inteligentnými okuliarmi Meta Ray-Ban Display a umožňuje používateľom vykonávať úlohy, ako napríklad odosielanie správ pomocou malých gest ruky.
Meta Ray-Ban Display obsahujú farebný displej s vysokým rozlíšením v jednom skle, ktorý umožňuje videohovory a zobrazovanie správ. Sú vybavené aj 12-megapixelovým fotoaparátom.
Po predstavení produktu nasledovalo jeho predvedenie, ktoré muselo byť prerušené po tom, čo zakladateľ Facebooku nedokázal trikrát prijať videohovor.
Následne okuliare testoval známy food influencer a content creator Jack Mancuso. Žiadal o pomoc s receptom na kórejskú steakovú omáčku, no chatbot zabudovaný do okuliarov nedokázal odpovedať na jeho otázky.
Po tomto nepríjemnom momente, ktorý sa odohral na podujatí v Kalifornii, Zuckerberg povedal publiku: „Neviem, čo vám na to mám povedať. Prejdime na ďalšiu vec a dúfajme, že tá bude fungovať.“
Novinka bude stáť 799 dolárov
Okuliare by sa mali dať pripojiť k AI chatbotovi od spoločnosti Meta, ktorý reaguje na hlasové príkazy alebo sa dá ovládať cez bezdotykový displej. Sú tiež vybavené zabudovanou kamerou na videohovory.
Displej možno použiť na zobrazenie AI obrázkov, živé vysielanie videí alebo na súkromné kontrolovanie správ cez WhatsApp.
Analytici tvrdia, že inteligentné okuliare majú väčšiu šancu na úspech než nákladný projekt Metaverse – virtuálne svety, ktoré mali spojiť používateľov v digitálnom prostredí.
Tieto okuliare budú dostupné už tento mesiac a budú sa predávať za 799 dolárov – čo je o stovky dolárov viac než aktuálne modely inteligentných okuliarov od spoločnosti Meta.
Leo Gebbie zo spoločnosti CCS Insight je skeptický, či si nový model získa rovnakú popularitu ako ten predchádzajúci.
„Ray-Bany boli úspešné, pretože sa jednoducho používajú, sú nenápadné a relatívne cenovo dostupné,“ povedal.
Zuckerberg tiež predstavil model Oakley Meta Vanguard za 499 dolárov (422 eur), určený pre športových nadšencov, ako aj druhú generáciu okuliarov Ray-Ban Meta s cenou 379 dolárov (321 eur).