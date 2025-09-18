Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 18. septembra 2025 o 16:11
Čas čítania 1:42
Michaela Kedžuchová

Trapas počas predstavenia nových AI okuliarov od Mety: Zuckerbergovi prestali fungovať

Trapas počas predstavenia nových AI okuliarov od Mety: Zuckerbergovi prestali fungovať
Zdroj: instagram / @raybanmeta, TASR/AP
TECH MARK ZUCKERBERG META (FIRMA) UMELÁ INTELIGENCIA
„Neviem, čo vám na to mám povedať. Prejdime na ďalšiu vec, tá už snáď bude fungovať,“ povedal počas predstavenia Zuckerberg.

Meta predstavila novú sériu inteligentných okuliarov poháňaných umelou inteligenciou (AI). Ako informuje BBC, na výročnej vývojárskej konferencii Meta Connect oznámil šéf sociálnej siete Mark Zuckerberg množstvo nových zariadení, ktoré vznikli v spolupráci so značkami slnečných okuliarov Ray-Ban a Oakley.

Firma zároveň predstavila tzv. neurónový náramok, ktorý sa spája s inteligentnými okuliarmi Meta Ray-Ban Display a umožňuje používateľom vykonávať úlohy, ako napríklad odosielanie správ pomocou malých gest ruky.

Meta Ray-Ban Display obsahujú farebný displej s vysokým rozlíšením v jednom skle, ktorý umožňuje videohovory a zobrazovanie správ. Sú vybavené aj 12-megapixelovým fotoaparátom.

Po predstavení produktu nasledovalo jeho predvedenie, ktoré muselo byť prerušené po tom, čo zakladateľ Facebooku nedokázal trikrát prijať videohovor.

Následne okuliare testoval známy food influencer a content creator Jack Mancuso. Žiadal o pomoc s receptom na kórejskú steakovú omáčku, no chatbot zabudovaný do okuliarov nedokázal odpovedať na jeho otázky.

Po tomto nepríjemnom momente, ktorý sa odohral na podujatí v Kalifornii, Zuckerberg povedal publiku: „Neviem, čo vám na to mám povedať. Prejdime na ďalšiu vec a dúfajme, že tá bude fungovať.“

Novinka bude stáť 799 dolárov

Okuliare by sa mali dať pripojiť k AI chatbotovi od spoločnosti Meta, ktorý reaguje na hlasové príkazy alebo sa dá ovládať cez bezdotykový displej. Sú tiež vybavené zabudovanou kamerou na videohovory.

Displej možno použiť na zobrazenie AI obrázkov, živé vysielanie videí alebo na súkromné kontrolovanie správ cez WhatsApp.

Analytici tvrdia, že inteligentné okuliare majú väčšiu šancu na úspech než nákladný projekt Metaverse – virtuálne svety, ktoré mali spojiť používateľov v digitálnom prostredí.

MARK ZUCKERBERG META (FIRMA) UMELÁ INTELIGENCIA
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: X/@nearcyan
