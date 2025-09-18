Amazon Prime Video potvrdil, že tínedžerka zapletená do ľúbostného trojuholníka s dvoma bratmi dostane filmový záver.
Ak si ešte nezachytil seriálový hit The Summer I Turned Pretty, rýchlo ti dáme stručný prehľad. Tento romantický príbeh, ktorý si získal divákov po celom svete, je aktuálne vo svojej finálovej tretej sérii. Podľa najnovších informácií však spoločnosť Amazon Prime Video plánuje k seriálu aj celovečerný film.
„Na Bellyinej ceste zostáva ešte jeden veľký míľnik a myslela som si, že len film mu môže vzdať patričnú poctu. Som veľmi vďačná Prime Video, že naďalej podporuje moju víziu tohto príbehu a umožňuje zdieľať poslednú kapitolu s fanúšikmi,“ uviedla Jenny Han, autorka kníh, ktoré slúžia ako predloha seriálu.
Podľa informácií portálu Variety bude Han film dokonca režírovať. Seriál si už stihol podmaniť svet – prvú časť tretej série si v priebehu siedmich dní pozrelo viac než 25 miliónov divákov, čo z neho urobilo globálny hit.
The Summer I Turned Pretty sleduje tínedžerku Bellu, ktorá počas letných prázdnin prežíva prvé lásky, zložité vzťahy a dospievanie. Jej príbeh je výnimočný tým, že sa ocitá v ľúbostnom trojuholníku s dvoma bratmi, Conradom a Jeremiahom.