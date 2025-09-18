Kategórie
dnes 18. septembra 2025 o 9:15
Čas čítania 0:37
Hana Divišová

Bella Hadid zdieľala fotku z nemocničného lôžka. Trpí zákernou chorobou

Bella Hadid zdieľala fotku z nemocničného lôžka. Trpí zákernou chorobou
Zdroj: Instagram/@Bella
BELLA HADID CHOROBY NEMOCNICA
Bella prekvapila fanúšikov, keď na Instagrame zdieľala intímne momenty z liečby.

„Prepáčte, že sa vždy na čas odmlčím, mám vás rada,“ napísala Bella Hadid vo svojom najnovšom príspevku na Instagrame. Ospravedlnila sa fanúšikom za svoju neaktivitu a zdieľala s nimi fotografie z nemocnice, na ktorých dnes 28-ročná modelka bojuje so zákerným ochorením.

Bella už v roku 2022 verejne priznala, že jej diagnostikovali lymskú boreliózu. Rovnakú chorobu, akou trpí aj jej mama a brat. Ide o infekčné ochorenie spôsobené baktériami, ktoré sa prenášajú najmä kliešťami. Môže spôsobiť poškodenie nervov, bolesti kĺbov a môže viesť aj k dlhodobým zdravotným problémom.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Bella 🦋 (@bellahadid)

Rok po diagnostikovaní podstúpila liečbu, po ktorej sa cítila konečne zdravá, informuje magazín People. To však ešte neznamená, že sa ochorenia zbavila.

Jej mama Yolanda Hadid ju v komentároch označila za „bojovníčku proti lymskej borelióze“. Pridala sa aj jej sestra: „Ľúbim ťa! Dúfam, že sa čoskoro budeš cítiť tak silná a dobrá, ako si zaslúžiš,“ napísala Gigi. 

BELLA HADID CHOROBY NEMOCNICA
