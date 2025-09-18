Bella prekvapila fanúšikov, keď na Instagrame zdieľala intímne momenty z liečby.
„Prepáčte, že sa vždy na čas odmlčím, mám vás rada,“ napísala Bella Hadid vo svojom najnovšom príspevku na Instagrame. Ospravedlnila sa fanúšikom za svoju neaktivitu a zdieľala s nimi fotografie z nemocnice, na ktorých dnes 28-ročná modelka bojuje so zákerným ochorením.
Bella už v roku 2022 verejne priznala, že jej diagnostikovali lymskú boreliózu. Rovnakú chorobu, akou trpí aj jej mama a brat. Ide o infekčné ochorenie spôsobené baktériami, ktoré sa prenášajú najmä kliešťami. Môže spôsobiť poškodenie nervov, bolesti kĺbov a môže viesť aj k dlhodobým zdravotným problémom.
Rok po diagnostikovaní podstúpila liečbu, po ktorej sa cítila konečne zdravá, informuje magazín People. To však ešte neznamená, že sa ochorenia zbavila.
Jej mama Yolanda Hadid ju v komentároch označila za „bojovníčku proti lymskej borelióze“. Pridala sa aj jej sestra: „Ľúbim ťa! Dúfam, že sa čoskoro budeš cítiť tak silná a dobrá, ako si zaslúžiš,“ napísala Gigi.