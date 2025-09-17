Zmena v prípade stratenej Madeleine McCann. Hlavný podozrivý v prípade jej zmiznutia je na slobode

Nemecký občan menom Christian Brückner, spájaný so zmiznutím britského dievčatka Madeleine McCannovej v roku 2007, opustil väzenie.
Prepustený bol po odpykaní trestu za iný trestný čin, pričom prokuratúra stále nemá dostatok dôkazov na jeho obvinenie v kauze Maddie.
Nemecko prepustilo na slobodu Christiana Brücknera, ktorý je už roky hlavným podozrivým v prípade zmiznutia malej Madeleine McCann v portugalskom letovisku Praia da Luz v máji 2007.
Brückner si doteraz odpykával sedemročný trest za znásilnenie 72-ročnej Američanky spred dvoch rokov pred Maddieiným zmiznutím.
Nemecké orgány činné v trestnom konaní na začiatku septembra vyjadrili znepokojenie, že Brückner by mohol po prepustení z väzenia z krajiny ujsť. Hlavný žalobca v prípade Madeleine, Christian Wolters, pre AFP vtedy povedal, že sa domnieva, že tento muž zostáva „zásadne nebezpečný“.
Dodal, že podozrivý sa „vo väzení nepodrobil žiadnej terapii ani podobnému liečeniu, čo znamená, že z nášho pohľadu musíme predpokladať recidívu“. Túto domnienku potvrdil aj expert v oblasti psychiatrie, ktorý Brücknera posudzoval.