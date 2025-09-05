Nemecké orgány činné v trestnom konaní vyjadrili obavy, že hlavný podozrivý v prípade zmiznutia britského dievčatka Madeleine McCannovej by čoskoro mohol opustiť väzenie a potenciálne aj krajinu.
Podozrivým je Christian Brückner, ktorého žalobcovia vinia zo zavraždenia trojročnej Maddie v roku 2007 počas dovolenky v portugalskom rezorte Algarve.
Hoci prípad pritiahol pozornosť celého sveta, stále nebol právne uzavretý, pretože prokuratúra nedisponuje dostatočnými dôkazmi na vznesenie obvinenia, informuje TASR.
Hlavný žalobca zdôraznil, že Brückner je podľa ich hodnotenia „zásadne nebezpečný“. Nedávne psychiatrické posúdenie ukázalo, že u neho existuje vysoké riziko spáchania ďalších sexuálnych trestných činov, pričom vo väzení sa nepodrobil žiadnej terapii.
Prokurátori požiadali, aby bol Brückner pri prepustení podmienečne monitorovaný, napríklad nosením náramku na členku a povinným oznamovaním miesta pobytu.
Napriek tomu by sa stal „v podstate slobodným mužom“. Hlavný žalobca pripustil, že existuje vysoká pravdepodobnosť, že opustí Nemecko, aby sa vyhol mediálnej pozornosti. „Predpokladám, že opustí Nemecko. Kvôli všetkému tomu mediálnemu cirkusu, aby tomu nemusel neustále čeliť,“ dodal.
Brückner naďalej popiera akúkoľvek účasť na prípade Maddie a jeho obhajca tento týždeň nereagoval na pokusy médií o kontakt.